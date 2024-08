Pixel 9 představuje „základní“ model z nově uvedené řady, která láká na pokročilé funkce umělé inteligence, zajímavý design a skvělé fotografické schopnosti. Dokázala novinka splnit všechna očekávání, nebo se nevyhnula zásadním nedostatkům?

Navzdory popularitě internetového vyhledávače Google, prohlížeče Chrome, Gmailu a mnoha dalších služeb jsme si mohli o oficiální dostupnosti Pixelů v Česku několik dlouhých let pouze nechat zdát. Situace se změnila až letos, kdy Pixely oficiálně dorazily na český trh s loňskou řadou Pixel 8. Série Pixel 9 je proto v mnoha ohledech průlomová, neboť k nám dorazila společně s uvedením na dalších světových trzích. Ačkoliv je Pixel 9 často označován pouze jako „základní“ model ve srovnání s dalšími variantami, jedná se o velmi dobře vybavený smartphone, který — a musím přiznat, že to je mi velmi sympatické — nedělá oproti verzi Pro v mnoha ohledech zbytečné ústupky. Jak jsem s ním byl spokojen?

Google Pixel 9 překvapí zpracováním a nadchne foťáky (RECENZE)

Obsah balení: krabička, kterou si rádi schováte

Jak jsem již zmiňoval ve videu s unboxingem, kdybych mohl, udělil bych Googlu za balení 10 bodů z 10. Balení je totiž ve srovnání se skutečně nudnými krabičkami většiny výrobců (čest Motorole a možná několika dalším) velmi pěkně zpracované. Hlavní viditelnou část tvoří papírový „rukáv“, pod nímž již najdeme kompletně recyklovanou/recyklovatelnou krabičku.

Líbí se mi, že je krabička „vyřezána“ přesně na míru danému Pixelu, tedy i nový fotomodul má vlastní ochranou část. Google se navíc chlubí tím, že je krabička výrazně odolnější vůči poškození, což je určitě dobře. V balení bez plastu se můžete těšit na telefon, nástroj k vytažení SIM, příručky a také USB-C/USB-C kabel. Dříve dodávaná redukce mezi USB-A/USB-C již schází, ale popravdě to nevnímám jako ústupek, osobně jsem ji například nikdy nepoužil.

Líbilo se nám stylové balení bez plastů

Konstrukční zpracování: zelená mu sluší, stejně jako nový fotomodul

Pokud jste seznámeni s designem Pixelů 8, zřejmě vás jako první „zaskočí“ proměna zadní strany, z níž zmizel fotomodul propojený se samotným rámečkem. O tak docela velkou změnu se však na druhou stranu nejedná, neboť si Google stále zachoval horizontální pozici fotomodulu. Ačkoliv tentokrát nesahá až k rámečkům, nemá k tomu tak úplně daleko. Tvar oválu se mi osobně líbí a spokojeni snad budou i hnidopichové, pro které je důležité například to, aby se telefon položený na stole během psaní nekýval.

Během testování jsem také zaslechl názor, že jsou nové Pixely 9 velmi podobné iPhonům při pohledu na čelní stranu s vypnutým displejem. Podobných telefonů v těchto podmínkách je však celé kvantum a při druhém pohledu si samozřejmě všimnete rozdílně umístěných anténních předělů, jiné „mřížky“ reproduktoru na spodní straně či jinak rozvržených fyzických ovládacích prvků. V souvislosti s tím je vhodné poznamenat, že Google nasadil strategii lesklá/matná, kdy Pixely 9 mají „lesklejší“ záda a matné hliníkové rámečky a u modelů Pro je tomu naopak. V případě zeleného provedení se každopádně není potřeba obávat viditelných otisků na zádech, neboť je tato barva pomáhá účinně maskovat (stejně jako zřejmě krémová Ceramic), výrobce však nasadil také povrchovou „protiotiskovou“ úpravu. Ve výsledku jsem z designu nadšený, stejně jako z haptické odezvy, kterou bych zařadil někde těsně za iPhony, což znamená, že je excelentní, ale jedná se o vjem, který je potřeba si zažít na vlastní kůži.

Již bylo zmíněno, že máme čest s hliníkovými rámečky, záda jsou pak skleněná a chrání je Gorilla Glass Victus 2 (stejně jako obrazovku), přičemž neschází ani ochrana IP68. V praxi to znamená, že můžete Pixel 9 bez obav ponořit pod (sladkou) vodu s udávanou výdrží do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. iPhony v tomto ohledu mají navrch, neboť jsou testovány až do hloubky 6 metrů.

Mezigeneračně rovněž došlo k mírnému nárůstu hmotnosti i rozměrů (s výjimkou tloušťky), zařízení však osobně stále hodnotím jako relativně kompaktní. Pohodlně se drží v ruce nová, tlačítka na pravém boku lze velmi snadno nahmatat a hmotnost je dobře rozložená, takže se telefon v ruce nepřevažuje. Celkově tedy hodnotím Pixel 9 velmi kladně a po designové stránce či snad po stránce kvality zpracování nemám absolutně co vytknout. S přihlédnutím k výbavě moderních smartphonů, potažmo konkrétně telefonů Pixel, které nikdy nepodporovaly paměťové karty, vás jistě nepřekvapí, že ani Pixel 9 si s paměťovými kartami nerozumí, pojme však jednu nanoSIM a podporuje eSIM.

Líbilo se nám odolnost IP68

líbivý design

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

příjemně padne do dlaně

Displej: bez LTPO bos, natloukl si nos

S mezigeneračně většími rozměry úzce souvisí nárůst uhlopříčky displeje na 6,3", ačkoliv by se možná ve skutečnosti mohlo jednat o 6,25" či něco podobného, neboť má podle aplikace DevCheck zařízení obrazovku o rozměrech 6,2". Ať už je ale přesná hodnota jakákoliv, nemusí vás to zajímat, protože se jedná o velmi kvalitní „Actua“ obrazovku s jemným rozlišením (jemnost 422 PPI), příkladně tenkými rámečky i vysokým maximálním jasem (papírových 2 700 nitů). Pohotově také reagovaa automatická regulace jasu, které má snad jen (s testovanou verzí softwaru) občas tendenci snižovat jas na nižší hodnotu, než by bylo nutné. V každém případě jsem byl spokojen s jasem maximálním i minimálním.

Výrobce nasadil 120 Hz, avšak obrazovka není typu LTPO, tudíž dochází ke změně v rozsahu 60 až 120 Hz. V nastavení pak lze klasicky pouze povolit možnost plynulejší 120Hz obnovovací frekvence, kterou telefon aktivuje dle vyhodnocení situace. Laiky možná potěší, že absence opěvované technologie LTPO je z hlediska vizuálního zážitku o nic nepřipraví, v oblasti výdrže by však mohla přinést výhodu. Kdybych měl srovnat Pixel 9 s konkurenčním iPhonem 15, bude vám jasné, že Pixel 9 zvítězí právě díky 120Hz obnovovací frekvenci na plné čáře. Průstřel pro selfie je pak relativně kompaktní, avšak uznávám, že by mohl být ještě menší. Rušivý mi každopádně nepřipadal, ačkoliv jsem normálně zvyklý na výrazně větší Face ID. Podobně jako smartphony Samsung bohužel Pixel 9 nemá certifikaci Dolby Vision (iPhony se jí mohou pochlubit), nicméně zvládá HDR10+ i Hybrid Log-Gamma.

Lze tedy Pixelu 9 kromě chybějícího Dolby Vision či technologie LTPO něco vytknout? Popravdě mě už nic nenapadá, a tak nyní přichází moment pro velkou pochvalu. Jednou z podle mě zbytečně málo komunikovaných novinek ze strany Googlu je nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů. Předešlé modely se vždy spoléhaly na optické čtečky, a proto se jedná o důležitý upgrade. Ultrazvukovou čtečku otisků prstů navíc najdeme v celé řadě Pixel 9 (s výjimkou Foldu, který ji má z pochopitelných důvodů na boku a jedná se o kapacitní senzor), Google tedy nedělá žádný rozdíl mezi Pro a „ne-Pro“. Použitá ultrazvuková čtečka otisků prstů pochází od Qualcommu, ačkoliv se nejedná o fantastickou čtečku z Viva X80 Pro, výrobce se chlubí tím, že je v současnosti nejbezpečnější a nejrychlejší na trhu.

Vzhledem k ne zcela pozitivní historii čteček u Pixelů jsem byl na tuto novinku velmi zvědavý a v žádném ohledu mě nezklamala. Čtečka je extrémně rychlá, spolehlivá a funguje s mastnými, zpocenými či vyloženě mokrými prsty. Ze zkušeností lze navíc konstatovat, že bude příkladně fungovat i v tuhých mrazech během zimy, kdy bývá (zejména, pokud nenosíte rukavice) s optickou čtečkou občas problém. Na novou čtečku navíc ani není potřeba prst přiložit, stačí se čtečky spíše jen letmo dotknout a je hotovo. Podle některých je dokonce o fous rychlejší než čtečka u nové řady Galaxy S24. Ačkoliv přímé osobní srovnání nemám, vlastně bych se tomu ani nedivil, přestože se jedná o senzory od jednoho výrobce.

Líbilo se nám kvalitní zobrazovací panel

ultrazvuková čtečka otisků prstů

tenké rámečky, vysoká jemnost i jas

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision a LTPO

Zvuk: hutný zvuk a chytré funkce

Pixel 9 je osazen dvojicí reproduktorů, které vás rozhodně nezklamou, neboť hraní pěkně nahlas a neschází jim ani solidní basový nádech či solidní stereo efekt. V nastavení lze pak aktivovat také efekt prostorového zvuku nebo tzv. Čistý zvuk volání, který funguje v zařízení a snižuje hluk v pozadí během hovorů. V průběhu hovorů jsem pak evidoval vždy jasný a zřetelný hlas na obou koncích „linky“. Pro mě velmi oblíbenou funkcí Pixelů je pak „Co to hraje“, kdy telefon identifikuje skladby, jež zazní ve vašem okolí. Tímto způsobem například „analyzuji“ skladby z mé oblíbené stanice Color Music Radio a následně si je přidávám do playlistu v aplikacích, jako je Tidal či YouTube Music.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

chytré doprovodné funkce

Výkon hardwaru: nehleďte tolik na benchmarky

Nasazení nového čipsetu Google Tensor G4 doprovází téměř každý rok nářky vyznavačů „vlajkového“ výkonu, kteří si stěžují na to, že Tensor nedosahuje takového výkonu jako konkurenční čipsety od Applu či Qualcommu. Ačkoliv je to na jednu stranu pochopitelné a je pravda, že výkonem vyloženě neoslní, po několika letech používání různých smartphonů zastávám názor, že ohlížet se na čísla ze syntetických testů není úplně ideální metoda, jak telefon zhodnotit a není dobré si podle toho dané zařízení zbytečně „škatulkovat“.

V případě Pixelů se Google snaží těžit z toho, že si Tensor navrhuje sám, tedy ne tak docela, neboť mu s tím pomáhá Samsung (což by se mělo u příští generace změnit), nicméně to stále přináší různé výhody. Tak například nový Google Tensor G4 má zprostředkovat o 20 % svižnější prohlížení internetu, o 17 % rychlejší spouštění aplikací a celkově lepší energetickou efektivitu v rámci běžných aktivit, jako je focení, natáčení videa či streamování obsahu na YouTube. Zdá se vám to málo? Každý si musí položit otázku, co na telefonu dělá nejčastěji, ale domnívám se, že to jsou u většiny uživatelů právě tyto „běžné“ aktivity, nikoliv sáhodlouhé hraní náročných her jako Genshin Impact nebo běžné natáčení hodinového 4K videa. Tím samozřejmě nelze vyvrátit často používaný argument, že by Pixely 9 zkrátka „ten výkon měly mít“, ale v praxi se rozhodně ochuceni cítit nebudete. Ostatně ani u aut neplatí, že vám zprostředkuje nejlepší jízdní zážitek nejvýkonnější auto jen proto, že má nejvíc koní pod kapotou.

V každém případě jsem neměl z hlediska výkonu absolutně žádný problém a při každodenním používání jsem dokonce ani jednou nezaznamenal zvýšené zahřívání, což se v posledních týdnech nedá tak docela říct o jiných telefonech, které jsem také používal. Kvůli využití různých funkcí AI se pak Google rozhodl nasadit 12 GB RAM LPDDR5X a 128/256GB úložiště typu UFS 3.1. Byl bych rád, kdyby se 256GB úložiště stalo již u takto drahých telefonů „základem“ a Google nabízel jako sekundární možnost 512 GB, nemohu však ani tvrdit, že mě strategie uvést 128GB a 256GB verzi zaskočila. Ostatně je to právě Google, který zákazníkům nabízí cloudové úložiště již několik let.

Líbilo se nám dostatečný výkon bez zahřívání

12 GB RAM

Nelíbilo se nám v základu stále jen 128 GB (max. 256 GB)

čipset nenabídne tolik výkonu, kolik by měl/mohl

Výdrž baterie: nezklame, ale rychlostí nabíjení neoslní

Pixel 9 disponuje, stejně jako model 9 Pro, baterií o kapacitě 4 700 mAh, se kterou jsem i při náročnějším používání (častý hotspot, focení, natáčení, vysoký jas displeje) zvládal s přehledem 1,5 dne na plné nabití. Při mírnějším tempu by tak neměl být problém se dostat na dva dny, což je podle mého názoru solidní. Méně optimistický jsem v oblasti rychlosti nabíjení, která je stále podprůměrná ve srovnání s čínskou konkurencí a průměrná ve srovnání s telefony Samsung či Apple. V praxi se dostanete za půl hodinu zhruba na 50 % kapacity baterie a plné nabití trvá přibližně hodinu a půl. Pokud nabíjíte průběžně (třeba při městských pojížďkách v autě), není potřeba si dělat z pomalejšího nabíjení hlavu, v případech, kdy byste ale potřebovali skutečně rychle doplnit energii a vydat se na cestu, bude možná lepší si s sebou rovnou vzít powerbanku.

Přestože pomalejší nabíjení zamrzí, více jsem zklamaný z absence standardu Qi2. Google mohl být, stejně jako v případě satelitní konektivity, „téměř“ prvním výrobcem, který jej nasadí u telefonů s Androidem (zcela první byla překvapivě značka HMD), ale namísto toho použil jen původní Qi. Podle vyjádření zástupců společnosti prozatím nevidí v Qi2 nijak zvlášť velký přínos, potom mi však přijde úsměvné, že v oficiálním Google Store najdeme v sekci příslušenství hned několik pouzder, která absenci magnetů suplují. Spolehnout se každopádně můžete i na reverzní bezdrátové nabíjení o neudávaném výkonu, v případě běžného bezdrátového nabíjení telefonu pak počítejte s omezením 12 W u standardních Qi nabíječek a maximem 15 W, pokud vlastníte Pixel Stand.

Na závěr dodám, že v nastavení lze dohledat rovněž možnost zjištění informací o tom, kdy byla baterie vyrobena, respektive kdy byla spuštěna do provozu, což se může v budoucnu hodit při prodeji/nákupu použitého telefonu.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

Nelíbilo se nám schází Qi2

pomalejší nabíjení

Konektivita: nově i se satelity

Pixel 9 podporuje, stejně jako další modely z této řady, satelitní konektivitu, která bude alespoň prozatím fungovat pouze na území USA (spuštěna má být do konce roku) a sloužit pouze k přivolání pomoci v případě potřeby. České uživatele tak rozhodně více potěší podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a navíc. Pokud je pro vás důležité odemykání vozidla pomocí telefonu, poohlédněte se raději po modelech Pro, které jsou vybaveny rovněž čipem UWB.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: parádní fotky za všech okolností?

Pixel 9 disponuje celkem třemi fotoaparáty, mezi kterými neschází nic důležitého, tedy alespoň za předpokladu, že pro vás není extrémně důležitý teleobjektiv. V tabulce níže se můžete rovnou přesvědčit o hardwarových kvalitách použitých fotoaparátů, jaký je ale výsledek?

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 48 Mpx 10,5 Mpx Clona f/1.68 f/1.7 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 123˚ 95˚ (20 mm) Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,55" 1/3,1" Velikost pixelu 1,2 µm ? µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF PDAF OIS ano ne ne

Bez zbytečného zdržování můžeme rovnou uvést, že i tentokrát se nový Pixel jako fotomobil povedl na výbornou a Google zkrátka fotomobily dělat umí. Osobně jsem například nadšený z toho, že i u základního Pixelu 9 najdeme stejný ultraširokoúhlý objektiv i primární snímač, protože to se u ostatních značek jen tak nevidí. Přitom by bylo pro Google tak jednoduché tento model od dražších verzí Pro „odlišit“ právě mírně pozměněnou fotovýbavou. Namísto toho se rozhodl rozlišovat pouze (ne)přítomností teleobjektivu a trochu jiné selfie kamerky, na které ale podle mě až tolik nesejde.

V každém případě se zájemci o Pixel 9 mohou těšit na velmi svižnou a intuitivní fotoaplikaci, která nabízí hned několik různých režimů focení a natáčení videa včetně různých speciálních efektů, jako je Přidej mě, Astro snímky apod. Pixel 9 zároveň funguje skvěle jako telefon, který stačí vytáhnout a fotit, přičemž se můžete spolehnout na to, že chytré algoritmy, strojové učení, AI a celkově software udělá maximum pro to, aby byl výsledek co nejlepší. Samozřejmostí je barevná sladěnost snímků z různých snímačů, úctyhodné množství detailů (především u ultraširokoúhlého objektivu), povedené makro snímky i v náročných podmínkách (například pavouk v síti, viz ukázky) a také správně nastavená expozice, fungující HDR či ostrost detailů.

Libovat si budete rovněž v oblasti záznamu videa, kde sice Pixel 9 podporuje „jen“ 4K s 60 FPS (modely Pro zvládají i podle mě zbytečné 8K), ale zato se vám odmění velmi dobrou stabilizací, kvalitním zvukem i obrazem. Osobně mě zaujal také režim švenkování, který, ačkoliv se to vcelku logicky nabízí, nestabilizuje obraz pomocí výřezu z vyššího rozlišení. Zachycené švenky (vertikální a horizontální záběry ze strany na stranu) tak působí až nečekaně kvalitně. Spokojen jsem byl i se selfie kamerou, která si umí poradit také s focením kvalitních snímků za zhoršených světelných podmínek. Kde naopak vnímám prostor pro zlepšení, to je oblast portrétů. Telefon jsem nicméně testoval ještě předtím, než dorazí na trh, tudíž je pravděpodobné, že se kvalita snímků ještě zvýší.

Pixel 9 4K 60 FPS interiér

Pixel 9 4K 60 FPS

Pixel 9 1080p 30 FPS režim stabilizace Aktivní

Pixel 9 4K 30 FPS režim švenkování

Pixel 9 4K 30 FPS režim švenkování

Líbilo se nám kvalitní hlavní snímač

pěkné selfies

Software: dlouhá podpora a příslib funkcí AI

Pixel 9 dorazil s velmi dlouhou 7letou softwarovou podporou, což znamená garanci vždy nejnovějších bezpečnostních záplat i nejnovější verze Androidu, ačkoliv je v tomto kontextu trochu škoda, že nebudeme mít „o jeden Android navíc“, neboť v telefonu najdeme stále Android 14. V každém případě se můžete těšit na chvályhodnou absenci balastu v podobě aplikací typu booking.com, TikTok apod. Samozřejmostí je velmi přehledné a jednoduché prostředí, v němž se oproti mnoha čínským značkám rychle zorientujete. Osobně mám rozhraní Pixelu velmi v oblibě a doporučil bych jej třeba i majitelům iPhonů, kteří uvažují o přechodu na Android.

Během uvedení novinek pak Google zcela pochopitelně věnoval velkou část prezentace funkcí AI, u kterých se však, podobně jako u konkurence, prozatím nemůžeme těšit ze všech možností. Telefon jsem testoval ještě před jeho uvedením na trh, tudíž jsem mohl být částečně limitován i tímto, avšak jednoduše nepočítejte s tím, že si alespoň v tuto chvíli budete užívat veškerých vychytávek prezentovaných během uvedení. V době testování jsem například Pixel Studio a Pixel Screenshots vyzkoušet nemohl a Google potvrdil, že v Česku nebudou po spuštění prodeje okamžitě dostupné. Namísto toho jsem si tedy různě povídal s integrovanou Gemini, avšak i její schopnosti jsou z hlediska navázání na další funkce telefonu mnohdy limitované a ve výsledku mi (kromě běžné konverzace) nijak zvlášť nepomáhala. Vcelku logicky se prozatím nedočkáme ani funkce Call Notes, která by uměla udělat zápis z telefonních hovorů. Ve výsledku tak budete AI v telefonu používat primárně „nevědomky“ v rámci různých kouzel s fotografiemi, případně jejich úprav, což ale není již nic úplně nového, případně jednoduše ke konverzaci s Gemini.

Líbilo se nám garance 7leté podpory

víceméně čistý Android

postupné rozšiřování umělé inteligence

Nelíbilo se nám v současnosti jsou funkce AI v ČR omezené

Zhodnocení

Pixel 9 je povedená další generace „základního“ modelu, které kromě rychlejšího nabíjení a podpory Qi2 nic zásadního neschází. Mohl bych sice kritizovat omezenou využitelnost AI, kterou Google u Pixelů 9 tolik propaguje, na druhou stranu zpravidla nenabízí českým uživatelům kompletní „AI arzenál“ ani ostatní značky, a tak jen upozorním na to, že je potřeba si počkat nebo (ještě lépe) nekupovat telefon pouze s vidinou benefitů plynoucích z používání umělé inteligence.

Pixel 9 mě potěšil tradičně elegantním designem s vysokou odolností, kvalitním displejem a také špičkovou čtečkou otisků prstů. Velkou radost mi také udělala jako vždy vysoce kvalitní fotovýbava, svižný chod systému bez bloatwaru i příslib velmi dlouhé podpory ze strany výrobce. Pokud využijete veškerých bonusů, lze se dostat na výslednou cenu cca 18 tisíc Kč (v případě nákupu v Google Store a započítání kreditů pak dokonce i u 256GB verze), což není špatné vzhledem k tomu, co všechno Pixel 9 umí a jak dlouho vám může vydržet, hodláte-li si jej ponechat na několik let.

