První pohled na Pixel 9 a vlajkový Pixel 9 Pro XL. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včera uvedenou řadu Pixelů 9 tvoří v současnosti celkem čtyři modely: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold, který však u nás nebude (alespoň oficiálně) dostupný. Trojice Pixelů 9 klasické konstrukce pak nabízí vítanou inovaci v podobě ultrazvukové čtečky otisků prstů, nový čipset Google Tensor G4 a v neposlední řadě také vylepšenou fotovýbavu, kdy Pro a Pro XL oslní 5násobným teleobjektivem. Právě nejlépe vybavený model Pixel 9 Pro XL a „základní“ Pixel 9 přitom dnes začínáme testovat.

Podrobná recenze již brzy

V tuto chvíli jsme vázáni mlčenlivostí, a tak se s vámi můžeme podělit pouze o fotografii s pohledem na zadní a přední stranu smartphonů, nikoliv o naše redakční dojmy, další fotografie z jiných úhlů, unboxing či snad videa. Novinky každopádně dorazily ve velmi líbivých barvách: zelené Wintergreen u Pixelu 9 a růžové Rose Quartz u Pixelu 9 Pro XL. Z přiloženého snímku můžete získat představu o rozdílu ve velikosti mezi menším a větším Pixelem řady 9, přičemž platí, že Pixel 9 Pro má identické rozměry s Pixelem 9.

Jak jsme se dozvěděli v průběhu včerejšího představení, Google Pixel 9 Pro XL je nejrychleji se nabíjejícím Pixelem doposud, s možností doplnit kapacitu zcela vybité baterie na úroveň 70 % za půl hodiny. V případě Pixelu 9 se pak jedná o hodnotu 55 %. V každém případě se můžete těšit na test rychlosti nabíjení.

Pochopitelně můžete počítat rovněž s fototestem, respektive fotočlánky demonstrujícími schopnosti fotoaparátů Pixelů 9. Osobně jsme zvědaví například na ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/1.7, který najdeme u všech Pixelů 9 klasické konstrukce, či pětinásobný 48Mpx teleobjektiv dostupný u Pixelu 9 Pro a Pixelu 9 Pro XL.

Podstatnou roli hraje také nasazení nového čipsetu Google Tensor G4, který přináší vyšší výkon i široké možnosti využití umělé inteligence, kdy mnohé vychytávky fungují tzv. On Device, tedy přímo v rámci zařízení bez potřeby si „sáhnout“ do cloudu. Pokud vás zajímají nové AI funkce jako Pixel Screenshots, Pixel Studio či Call Notes a Clean Calling, rozhodně nezapomeňte navštívit tomu věnovaný článek, viz odkaz níž.

Ptejte se, co vás zajímá

Další obsah týkající se testovaných Pixelů 9 vám přineseme již 21. srpna, tedy přesně za týden. Do té doby nám zároveň můžete posílat náměty na to, co bychom měli vyzkoušet a otestovat.