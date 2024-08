Nové Pixely 9 mě nadchly, přesto postrádají jednu důležitou funkci

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na příchod nové řady Pixelů 9 jsem se jakožto fanoušek této značky velmi těšil a ve výsledku mě tři na našem trhu dostupné novinky (tj. Pixely 9 vyjma ohebného Foldu) rozhodně nezklamaly, tedy až na jednu „maličkost“... Začněme však tím pozitivním, kdy mi udělalo velkou radost nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů.

Skvělá čtečka i ultraširokoúhlý objektiv

Přestože se nejedná o legendární obří ultrazvukovou čtečku z Viva X80 Pro, nemohu si stěžovat, neboť se Google rozhodl nasadit stejný snímač, který Samsung využívá u vlajkové řady Galaxy S. Tedy „běžně“ velkou čtečku otisků prstů, která spolehlivě rozpozná váš prst, ať už jste si zrovna umývali ruce, nebo jste se rozhodli zařízení odemknout v třeskutém mrazu. Google přitom paradoxně na přítomnost ultrazvukové čtečky otisků prstů až tolik neupozorňoval, což mi přijde škoda, neboť by se to měl snažit více dostat do povědomí zákazníků a vysvětlit jim, o kolik je ultrazvuková čtečka otisků prstů lepší než dosavadní optická. (O dost!)

Nadšený jsem rovněž z nasazení 48Mpx ultraširokoúhlého objektivu, a to zejména u „základního“ Pixelu 9. Ostatně přesně v to jsem doufal, když jsem snil o další generaci Pixelu během používání loňského Pixelu 8. Nečekal jsem však, že Google nasadí ještě lepší ultraširokoúhlý objektiv, než který jsme mohli vidět u Pixelu 8 Pro. Nový ultraširokoúhlý objektiv má sice 48Mpx rozlišení, ale ještě lepší světelnost f/1.7 namísto f/2.0. Pravdou však také je, že 48Mpx ultraširokoúhlý snímač u Pixelu 8 Pro byl o něco větší (1/2,0") než letošní 48Mpx senzor o velikosti 1/2,55". Rozdíl v rozsahu záběru o pouhé 3 stupně v neprospěch Pixelů 9 (resp. modelů klasické konstrukce, nikoliv Foldu) pak považuji za nepodstatný. A co mi tedy vadí?

Primární substance vesmíru neboli Qi

Mohl bych například začít tím, že základní úložiště je stále jen 128 GB, což mi přijde již trochu málo, i když je to právě Google, kdo je známý svým cloudovým úložištěm. Také je nutné zmínit, že aktuálně lze zakoupit větší paměťovou verzi za cenu nižší, čímž mohou zájemci ušetřit nemalé peníze. Ale minimálně u Pixelu 9 mě vlastně nasazení 128GB úložiště zase až tak nepřekvapuje.

To, co mě na řadě Pixelů 9 skutečně mrzí, je absence podpory bezdrátového nabíjecího standardu Qi2, který zatím s výjimkou HMD (které zřejmě definitivně pohřbilo značku Nokia) žádný výrobce telefonů s OS Android nenabízí. Standard Qi2 přitom není žádná horká novinka, neboť byl představen v dubnu loňského roku a na trhu již najdeme i nějaké to příslušenství kompatibilní s Qi2. Pro ty, kterým Qi2 není příliš povědomé, jen krátce zmíním, že se jedná o alternativu MagSafe (vycházející právě z MagSafe), která umožňuje telefon magneticky nabíjet (nebo třeba jen připojit) k magnetickému držáku, resp. nabíječce, a jakožto uživatel iPhonu 15 Pro jej poměrně často využívám.

Jistě, na nové Pixely si mohou zákazníci pořídit pouzdra kompatibilní s touto technologií, nebo jim snad na záda přilepit magnetickou nálepku, ale stejně... Skutečně by se nenašlo trochu prostoru pod zády Pixelů 9 pro rozmístění magnetů v okolí cívky?

Podobně jako s nasazením satelitní konektivity mohl být přitom právě Google „téměř“ první (minimálně první významnou značkou), která by Qi2 přinesla. Zřejmě se tak dočkáme podpory Qi2 až u Pixelů 10, nebo situace ještě dříve využije Samsung u řady Galaxy S25.