Z Pixelů 9 Pro se stává regulérní tělesný teploměr, dokonce i v Česku

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Jednou z nových funkcí, které přináší moderní smartphony Pixel, je teploměr, který se dříve objevoval pouze u některých odolných telefonů, avšak u běžných komerčních smartphonů nikoliv. Jedná se o poměrně zajímavou vychytávku, kterou Google původně navrhl pouze jako nástroj pro měření teploty předmětů či kapalin. Typickým scénářem by bylo například zjištění teploty pokrmu či kávy. Přesto však jde o funkci, kterou většina uživatelů pravděpodobně nebude potřebovat na denní bázi, takže její použití bude spíše příležitostné. Poprvé byl tento senzor teploměru nasazen v loňském Pixelu 8 Pro a nyní je dostupný i v Pixelu 9 Pro XL a kompaktnějším Pixelu 9 Pro. Důležitá je skutečnost, že Google na začátku letošního roku oficiálně přidal podporu měření tělesné teploty do aplikace Teploměr pro uživatele v USA, a nyní se tato podpora rozšiřuje také do Evropy.

V našem případě jsme zatím nezaznamenali změny v aplikaci Teploměr, což může být způsobeno serverovou aktualizací nebo klasickou aktualizací aplikace, a proto zatím čekáme. Jaké jsou výhody této novinky, která je nyní oficiálně podporována i v České republice a na Slovensku? V prvé řadě je aplikace lépe přizpůsobena pro měření tělesné teploty (což bylo možné i dříve, avšak neoficiálně), především by ale měla být zkalibrována tak, aby byly výsledky co nejpřesnější. Aplikace uživatele provede měřením pomocí hlasových pokynů, kdy celé měření trvá přibližně 4 sekundy a zahrnuje přiložení smartphonu (respektive senzoru teploměru) k čelu a poté jeho přesunutí k levému nebo pravému spánku. V rámci aplikace je také nutné vybrat jednu z možností související s věkem měřené osoby, a to v rozmezí 0 až 3 měsíce, 3 až 36 měsíců a 3 roky či více. Tento krok lze v nastavení deaktivovat, aby bylo samotné měření rychlejší.

Po změření je možné naměřené hodnoty uložit do nedávných měření, kde zůstanou uloženy po dobu 7 dní. V případě zájmu je pak možné tyto hodnoty uložit do aplikace Fitbit. Na stránkách google.com (Google již před delší dobou odkoupil společnost Fitbit) je k dispozici obrázkový návod, jak teplotu změřit.

Funkce je nyní (kromě USA) dostupná oficiálně v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemské království, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.