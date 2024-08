Satelitní konektivitu Pixelů 9 má na starosti známý výrobce hodinek

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z méně diskutovaných, ale velmi zajímavých inovací řady Pixel 9 je podpora satelitní konektivity. Google tak předběhl Samsung, od kterého se satelitní konektivita očekávala už u loňské řady, ale nebyla zavedena ani u Galaxy S24, čímž se Google stal prvním výrobcem (komerčních) smartphonů s OS Android, který tuto technologii nabízí. Jelikož Google sám dosud nevypouští satelity do vesmíru, spoléhá se, stejně jako Apple, na partnery, kteří mu satelitní konektivitu umožňují poskytovat. Dodejme, že zatím tato služba není aktivní – má být spuštěna v průběhu letošního roku a zatím pouze na území USA. Technologii zajišťuje nový modem, přičemž samotné spojení se satelity obstarávají rovnou dvě společnosti, z nichž jedna je známá svými hodinkami a dalším sportovním příslušenstvím.

Satelitní konektivita by se mohla poměrně rychle rozšířit

Konkrétně se jedná o Garmin a společnost Skylo, jak obě společnosti uvedly na svých stránkách garmin.com a skylo.tech, i když je Google během oficiálního představení funkce jako partnery nejmenoval.

Garmin již delší dobu poskytuje službu Garmin Response pro přivolání pomoci přes satelit, což znamená, že v případě nouze by i u majitelů Pixelů 9 měla zajišťovat pomoc právě společnost Garmin. Skylo, založená v roce 2017, poskytuje dle webových stránek „end-to-end satelitní služby“. Pro představu, Garmin se chlubí tím, že každoročně koordinuje více než 17 tisíc SOS volání o pomoc ve více než 150 zemích světa, což naznačuje, že satelitní konektivita Pixel 9 by se mohla brzy rozšířit i mimo USA, třeba i k nám do Evropy. V tomto kontextu také můžeme zmínit, že Apple nedávno uvedl novou (připravovanou) funkci, kdy bude možné skrze satelitní konektivitu nejen zavolat o pomoc, ale také posílat běžné zprávy, a to včetně emoji. Možnosti satelitní komunikace na smartphonech tím výrazně posunul vpřed, a nezbývá než počkat, jak na to zareaguje Google.

„Společnost Skylo je potěšena, že se může stát partnerem satelitních služeb pro Google Pixel. Naše služba byla pečlivě vyvinuta ve spolupráci s týmy Pixel a Android ve společnosti Google i se všemi partnery našeho podpůrného ekosystému,“ uvedl Parth Trivedi, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Skylo.