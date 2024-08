Kompaktní Google Pixel 9 Pro a větší XL se liší v oblasti, kde byste to nečekali

Fotografie: Google

Kromě „základního“ Pixelu 9 dnes Google uvedl také dvojici Pixelů 9 Pro. Hned na začátek můžeme prozradit, že Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL se liší kromě velikosti displeje a baterie také v jednom dalším (vcelku klíčovém) aspektu. Pojďme se ale podívat nejprve na základní údaje související s velikostí, displejem či fotovýbavou.

„Lepší“ Pixel 9 a větší Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL jsou pro fanoušky telefonů značky Google naprostou novinkou, neboť jsme až doposud byli zvyklí na „základní“ Pixel a většího sourozence Pro, kdy tuto dvojici později doplnil i cenově dostupný „Áčkový “model. V letošním roce se však internetový gigant rozhodl, že nám přinese rovnou dva vlajkově vybavené modely o rozlišných velikostech.

Zatímco Pixel 9 Pro je rozměrově identický s Pixelem 9 (152,8 × 72 × 8,5 mm a 199 gramů) a je oproti Pixelu 9 pouze o jeden gram těžší, Pixel 9 Pro XL má vzhledem k většímu displeji a baterii pochopitelně již o dost odlišné specifikace. Rozměry 162,8 × 76,6 × 8,5 mm a hmotnost 221 gramů jej řadí již do kategorie větších smartphonů. Ve srovnání s Pixelem 8 Pro je každopádně téměř stejně velký, pouze s tím rozdílem, že váží o 10 gramů víc.

V každém případě Google nic neponechal náhodě a z estetického i praktického hlediska potěší nasazení skleněných zad s matným povrchem, stejně jako matných hliníkových rámečků. V kombinaci s ochranou IP68, slibovanou dvojnásobně větší odolností oproti loňskému Pixelu 8 Pro, a dostupností čtyř pěkných barev (Obsidian, Porcelain, Hazel a Rose Quartz), se jedná o dílensky povedený smartphone.

Super Actua displeje s parádním jasem i nový Tensor

Na čelní straně pak najdeme v obou dvou případech Super Actua obrazovku typu LTPO OLED s max. jasem až 3 000 nitů, jemností 486 PPI a ochranou v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2. Na rozdíl od Pixelu 9 jsou tedy displeje modelů Pro schopny plynule měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Uhlopříčka se pak zastavila na hodnotách 6,3 a 6,8 palců. Uvnitř obou dvou smartphonů tluče nový Google Tensor G4 s 16 GB RAM a 128GB až 1TB úložištěm. V oblasti softwaru stojí za zmínku 7letá garance podpory a také množství AI funkcí, o kterých si můžete přečíst více v přiloženém článku. Použitý čipset má rovněž zprostředkovat 20 % svižnější prohlížení internetu, o 17 % rychlejší spouštění aplikací a celkově lepší energetickou efektivitu v rámci běžných aktivit, jako je focení, natáčení videa či streamování obsahu na YouTube.

Na zadní straně najdeme v přepracovaném fotomodulu 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv (1/2,55") chytře umístěný uprostřed, 48Mpx pětinásobný teleobjektiv s Dual PD ostřením a clonou f/2.8 sídlící na pravé straně (1/2,55"), a konečně na levé straně primární 50Mpx senzor (1/1,31") o světelnosti f/1.68 s podporu záznamu v 8K rozlišení. Vše doprovází vícezónový senzor LDAF pro laserové automatické ostření, schopnost až 30násobného vysoce kvalitního zoomu a další vychytávky, na které jsme zvyklí z telefonů Pixel.

Zajímavým vylepšením pak prošel selfie snímač (f2.2), který má 42Mpx rozlišení a má pohltit o 30 % více světla oproti předešlé generace. Navíc se může pochlubit doposud nejširším rozsahem záběru u selfie kamerek telefonů Pixel, a to 103 stupňů. Na displeji si však během používání můžete všimnout i jedné další klíčové inovace, kterou je nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů. Počítat tak lze s jistějším rozpoznáváním otisků za všech teplotních podmínek včetně možnosti rozpoznat mokrý prst.

Na začátku zmíněný rozdíl pak spočívá v oblasti baterie. Pochopitelně, že se oba dva telefony liší kapacitou, neboť Pixel 9 Pro nabídne 4 700 mAh (tj. stejně jako Pixel 9) a Pixel 9 Pro 5 060 mAh, avšak onen rozdíl tkví v rychlosti nabíjení. Pixely byly dlouhodobě kritizovány za nepříliš výkonné nabíjení, což se právě u Pixelu 9 Pro XL změní. Výrobce konkrétně slibuje za 30 minut doplnění baterie na kapacitu 70 %, což je i vzhledem k velikosti slušná hodnota. Majitelé Pixelu 9 Pro se budou muset za stejnou dobu spokojit s doplněním energie na úroveň 55 %.

Cena a dostupnost

Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL si lze předobjednat již dnes za ceny od 27 990 Kč (1 099 eur) a 30 490 Kč (1 199 eur). Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL budou na pultech exkluzivních partnerů společnosti Google, kterými jsou O2, Datart a Alza.cz, a v obchodě Google Store od 22. srpna. Pixel 9 Pro se na pultech objeví v průběhu září.

Ke každému zakoupenému telefonu řady Pixel 9 získají uživatelé bezplatně 3 měsíce služby YouTube Premium pro nové uživatele služby YouTube Music nebo YouTube Premium a 6 měsíců služby Fitbit Premium bez poplatku pro nové uživatele služby Fitbit Premium. Ke každému zakoupenému modelu Pixel 9 získají uživatelé bezplatně 6 měsíců služby Google One AI Premium 2TB pro nové uživatele služby Google One. S modely Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL získají noví uživatelé tarifu Google One AI Premium celý jeden rok tohoto tarifu bez poplatku.