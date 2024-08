Co je na novém Pixelu 9 Pro Fold nejzásadnější? Že se k nám vůbec nedostane

Fotografie: Google

V počtu novinek se dnes Google rozhodně překonává. Aby nešlo jen o klasické telefony, dočkali jsme se představení i 2. generace skládacího mobilu s logem Googlu. Tentokrát už není názvem oddělený, nýbrž je zařazen po boku dalších novinek s číselným označením 9, přivítat tudíž můžeme Pixel 9 Pro Fold. V praxi nám název jasně říká, že půjde o tu nejlepší „skládačku“ od Googlu.

Google se možná nepatrně inspiroval u Samsungu a po jeho vzoru se 2. generace skládacího zařízení viditelně liší od té první. Nasazeno je výrazně štíhlejší tělo, tloušťka v rozloženém stavu je pouze 5,1 milimetru, ačkoliv na pomyslný titul nejtenčí skládačky to rozhodně nestačí. Ani hmotnost 257 gramů neaspiruje na obdobný titul, avšak stále jde o příjemný 26gramový pokles ve srovnání s Pixel Foldem 1. generace. Potěší, že nový Pixel 9 Pro Fold bude odolný dle certifikace IPX8, což znamená, že jej klidně můžete vzít i na bazén. Pláži se raději vyhněte, prachotěsný totiž nový skládací Pixel není. Pokud se vám líbil design první generace, zřejmě vás zklame informace, že nově je Pixel Fold vyšší a poměr stran v zavřeném stavu se blíží více konkurenci než původnímu Pixelu Fold. Za mě osobně škoda, ale pokrok hold nezastavíme...

Díky odlišným rozměrům a proporcím se novinka může ohánět většími displeji. Ten vnější má 6,3" úhlopříčku, jas 1 800 nitů (2 700 nitů ve špičce). Jde o OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, parametrově je prakticky identický s tím, který nabízí Pixel 9, včetně úhlopříčky. Vnitřní ohebný panel nabídne již 8" úhlopříčku, zachovává 120Hz obnovovací frekvenci při trochu nižším jasu (1 600 nitů, 2 700 nitů ve špičce). I Pixel 9 Pro Fold nabízí čtečku otisků prstů, ovšem spíše konvenční, na boku zařízení. Dává to smysl, zabudovávat ultrazvukovou čtečku do vnějšího displeje by sice bylo hezké, avšak pokud byste zařízení rovnou otevřeli, museli byste se autorizovat kódem nebo pomocí méně spolehlivé možnosti rozpoznání pomocí obličeje.

Dost možná díky zařazení k Pixelům 9 má i nový Fold nejnovější procesor Tensor G4 (původní generace měla Tensor G2), takže výkonově nebude dalším novým Pixelům nijak závidět, což platí i pro oblast operační paměti, kde budete moci sáhnout po 16 GB. Interní úložiště bude opět dvojí – 256 a 512 GB. Baterie nikterak nepovyrostla, naopak kapacitou klesla na 4 650 mAh, nabíjení probíhá výkonem 45 W.

Vzhledově výrazně přepracovány byly zadní fotoaparáty, modul je spíše protáhlý. Najdeme zde tři snímače, hlavní 48megapixelový s optickou stabilizací obrazu, 10,5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 10,8megapixelový teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Dále nechybí samozřejmě hned dvě 10megapixelové selfie kamerky, po jedné v každém displeji. Je však třeba dodat, že selfie fotky lze pohodlně fotit i hlavními fotoaparáty, a to díky přítomnosti dvou displejů. Co bude Pixelu 9 Pro Fold chybět? Teploměr, ten má opět pouze Pixel 9 Pro (XL).

Kapitolou sama pro sebe jsou dovednosti založené na AI, kterým jsme se věnovali v samostatném článku. Ano, Pixel 9 Pro Fold si užije stejných výhod jako kolegové z vlastních řad. Dá se očekávat, že budoucí smartphony se budou předhánět právě v „našlapanosti“ umělou inteligencí a zbylá funkční výbava bude prakticky identická, samozřejmě až na výkonnější procesory.

Na závěr jedno zklamání – i když se Pixely již oficiálně prodávají i v ČR, Pixelu 9 Pro Fold se toto tvrzení netýká, opět tak bude nejbližší destinací Německo. Zde za nový Pixel Fold zaplatíte 1 899 eur, tedy 47 900 Kč.