Fotky Měsíce ze Samsungu jsou (asi) fake, Spotify chystá redesign

Populární řada Galaxy A se rozrostla o nové modely A54 a A34. Infinix láká na nejrychlejší nabíjení, alespoň na chvíli. A Spotify chystá redesign, který vás možná nepotěší. Je tady mNews s výběrem těch nejzásadnějších novinek z uplynulého týdne.

mNews #205 – Fotky měsíce ze Samsungu jsou (asi) FAKE

Podcast v audio formě

Samsung Galaxy A54 a A34

Samsung právě včera představil své asi nejdůležitější modely tohoto roku. Alespoň z pohledu prodejů, kterým modely Galaxy A kralují. Galaxy A54 i A34 mají nový vzhled podobající se vlajkové řadě S23. Telefony stále nabídnou voděodolnost IP67, 5G a krásné AMOLED displeje. Oba mají 120Hz obnovovací frekvenci a oproti minulému roku trochu širší poměr stran. Zlepšení se dočkaly reproduktory i výdrž baterie a model A54 dál sahá k prémiovosti podporou eSIM, zvětšením hlavního snímače foťáku i jeho optické stabilizace. Oba modely mají pětiletou softwarovou podporu a dostanou čtyři velké aktualizace Androidu. Galaxy A34 je k dostání za cenu od 9 499 Kč a na Galaxy A54 si připravte 11 999 Kč, což je o pětistovku více než minulý rok.

Infinix nabijete za 7,5 minuty

Zatímco u Samsungu jsem nezmiňoval nabíjení, protože je stále stejné, čínští výrobci v rychlosti doplňování energie opravdu šlapou na plyn. Každý překonaný rekord vydrží sotva pár týdnů. Žezlo od Realme nyní přebírá Infinix, který se chlubí 260W drátovým nabíjením. Telefon s baterií o kapacitě 4 400 mAh nabije z prázdna do plna za 7,5 minuty. Jen pro představu, prvních 25 % zvládne za pouhou minutu. Výrobce slibuje, že po 1 000 nabíjecích cyklech si bude baterie zachovávat více než 90 % své kapacity. Za zmínku stojí, že tuto baterii zvládne Infinix dobít také bezdrátově, a to rychlostí 110 W. Pokud vás zajímají další údaje a ptáte se, jak chce tohle všechno Infinix uchladit, určitě mrkněte na náš článek.

Spotify chystá redesign

Tento rok chystá Spotify zásadní redesign své mobilní aplikace, která bude více připomínat TikTok. Jak jinak. Má více připomínat sociální síť a švédská společnost klade důraz na silnější propojení umělců s fanoušky. Místo běžných přebalů alb nově uvidíte více videa a krátké klipy nebo úryvky. Hudbu také nebudeme ukládat dnešním srdíčkem, ale ikonou plus. Větší důraz bude také kladen na podcasty a ve vybraných zemích audioknihy. Zlepšení se má také dočkat personální doporučování hudby a „náhodné“ přehrávání.

Fotky Měsíce jsou (asi) fake

Měsíc, náš přirozený satelit, to má s těmi podvody těžké. Nejprve lidé nevěří, že jsme na něm přistáli, a teď ani nevěří, že ho fotíme telefonem. Internetem poslední týden hýbe kauza, kdy se uživatel Redditu rozhodl nachytat Samsung. V temné místnosti totiž vyfotil schválně rozmazaný snímek Měsíce na svém monitoru a Galaxy S23 Ultra s funkcí Space Zoom fotce dodělal detaily, které tam ve skutečnosti nebyly. Zatímco kritici tvrdí, že Samsung jednoduše nahradí focený Měsíc připravenou texturou, zástupci Samsungu vydali prohlášení, ve kterém se brání, že po vyfocení dochází ke složitým procesům a úpravám za využití AI. Ať je to, jak chce, fotky z telefonů stále více spoléhají na softwarové „dodělávání“. A je na nás, abychom si řekli, co ještě považujeme za fotografii a co už je fake.

Schválně by mě zajímalo, zda vůbec focení Měsíce považujete za užitečnou funkci. Nebo je podle vás lepší si stáhnout fotku z pořádného teleskopu? Dejte nám vědět v komentářích.