Ve střední třídě je Samsung v posledních letech velice silný. Produkuje telefony s vyváženou výbavou, na kterou se mohou spolehnout i náročnější uživatelé. Důkazem je i letošní novinka Galaxy A34, které nechybí fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, zvýšená odolnost či příslib opravdu dlouhé softwarové podpory.

Hitem střední třídy u Samsungu bývají modely Galaxy A5x, avšak stranou zájmu by rozhodně neměly zůstat ani kousky nacházející se o pomyslné patro níže. Aktuální novinkou je Samsung Galaxy A34, který se může pyšnit solidním procesorem, velkým 6,6" AMOLED displejem se 120 Hz i zvýšenou odolností proti vodě a prachu. Základní cena sice letos činí takřka 9,5 tisíc korun, avšak můžete si připlatit a získat třeba i variantu s 256GB úložištěm. Je novinka jasnou volbou mezi telefony do 10 tisíc korun, nebo je letos konkurence přeci jen lepší?

Technické parametry Samsung Galaxy A34 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 161,3 × 78,1 × 8,2 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 1080 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2023, 10 999 Kč

Obsah balení: jen lehký závan ekologie

Rozbalení Galaxy A34 odhalilo, že se v krabičce klasicky nachází USB-C/USB-C kabel (bílé barvy), nástroj pro vytažení slotu na SIM, papírové příručky a také samotný telefon. Ten je však na rozdíl od vlajkové série zabalen do klasické plastové fólie, což už příliš ekologicky nepůsobí, nejeden uživatel tak Samsung prokleje za to, že zcela chybí nabíječka či praktické ochranné pouzdro.

Nelíbilo se nám plastová fólie telefonu kazí dojem z ekologického přístupu společnosti

Konstrukční zpracování: letos větší a pohledem lacinější

Na test nám mobil dorazil v líbivém limetkovém kabátě, který mu rozhodně sluší a dodává moderní háv. Mezigeneračně se telefon zvětšil, zejména do šířky, což se již poměrně negativně podepsalo na ergonomii držení. Telefon je dost velký a široký, což znamená, že v menších dlaních nezískáte jistý úchop. Nezachraňují to ani oblé plastové boky.

U materiálů a celkového zpracování telefonu můžeme chvilku setrvat. Jak už jsme řekli, boky jsou plastové, stejně jako záda. Sklo najdeme jen na čelní straně, což ale není nijak překvapující. Co mě osobně trochu zklamalo, bylo právě zpracování zadní strany. Tenký plast se totiž prohýbá směrem dovnitř telefonu. Jde sice jen o malý kousíček a prozatím se neozývají žádné nelibé zvuky, nicméně nepůsobí to vůbec dobře a na tomto Samsung mohl rozhodně zapracovat. Co se naopak bude líbit, je spíše matný povrch zad.

S narůstajícími rozměry mohl Samsung alespoň o kousek směrem dolů posunout tlačítka na boku. Aktuálně jsou výše, než by bylo ideální. Nejde však o něco, na co by si nešlo po čase zvyknout. Důležité je zmínit, že telefon plní certifikaci IP67, což znamená, že je odolný proti prachu a vodě.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

líbivý vzhled

Displej: samá vylepšení

Větší rozměry novinky jdou na vrub většímu displeji, který vyrostl z 6,4" na 6,6". Nadále jde o Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, avšak nově se 120Hz obnovovací frekvencí. Při pohledu sice zamrzí lehce větší rámečky, ale nad tím lze ve střední třídě ještě přimhouřit oči. Podání barev displeje je krásně syté, černá působivá a čitelnost vynikající. Do hry totiž vstoupil i vyšší maximální jas až 1 000 nitů. Ochrana displeje je svěřena sklíčku Gorilla Glass 5 a vůbec poprvé můžete v této řadě využívat funkci Always-On a mít neustále na očích hodiny, datum a další notifikace.

Stěžovat si nelze na fungování optické čtečky otisků prstů, která má bílé podsvícení i vcelku rozumné umístění, což znamená, že není v těsné blízkosti spodního rámečku.

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

vyšší maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám mezigeneračně mírně širší rámečky

Zvuk: stereo se hodí

Nasazeny jsou dva reproduktory, jeden nad displejem a druhý na spodní hraně, ale ten nad displejem hraje poměrně tiše. V tomto ohledu tedy zvuk tolik nenadchne. Pokud si telefon prohlédneme kolem dokola, skončí pátrání po 3,5mm jacku nezdarem.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: letos MediaTek

Samsung tak trochu nejistě koketuje s různými procesory. V Galaxy A34 dostal prostor nakonec Dimensity 1080 od MediaTeku, který sice nepatří k tomu nejmodernějšímu, ale na druhou stranu je dostatečně výkonný. Spjat je s 6/8GB RAM, mimochodem v našem případě s tou větší. Dvě verze existují i v případě interní paměti, a to 128 GB a 256 GB, větší je mimochodem k dispozici pro tuto řadu u nás vůbec prvně. Po prvním zapnutí pro vás bude zbývat přibližně 228 GB volného místa.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: klasika

Možná jste již čekali, že Samsung konečně trochu přišlápne plyn v případě dobíjení baterie s kapacitou 5 000 mAh, jenže bohužel. Vrcholem je 25 W, avšak v balení žádná nabíječka není. Že doma žádnou nemáte, případně jen pomalou? Samsungu to je jedno, jeho politika velí k tomu, abyste si výkonnou nabíječku případně dokoupili zvlášť. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak to telefonu střední třídy vyloženě vyčítat nelze. Na každý pád se výdrž bezpečně pohybuje kolem 1,5 dne, přičemž dostat se k nabíjení obden není nereálné.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

chybí nabíječka v balení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.1 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM, avšak jde o hybridní slot. V praxi tak při použití dvou SIM karet už do telefonu nedáte paměťovou kartu.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: letos už jen ve třech

Meziročně zmizel jeden fotoaparát na zadní straně, nově jsou zde tak tři objektivy. Ztrátu však netřeba oplakávat, zmizel portrétní objektiv, jehož schopnosti hravě nahradí software telefonu. Zbývající snímače však zůstaly zachovány a lze říci, že to je rozhodně dobře. Hlavní snímač disponuje velmi solidními 48 megapixely a navrch přidává optickou stabilizaci obrazu. Ano, nejde o zcela ojedinělou funkci v této kategorii, ale rozhodně nejde o pravidlo. Samsung tak dává jasně najevo, že mu o kvalitu fotografií rozhodně jde. Však se můžete přesvědčit sami na ukázkových snímcích. Galaxy A34 si po vzoru ostatních Samsungů potrpí na syté a kontrastní barvy, které jsou přeci výraznější, než jaké je uvidíte na vlastní oči, avšak nejde o nic rušivého. Dostatečná je také ostrost, byť u nočních snímků by situace s ohledem na přítomnost stabilizace mohla být lepší.

Druhým fotoaparátem do party je ultraširokoúhlý objektiv s průměrným 8megapixelovým rozlišením. U těchto snímků je v okrajích patrná nejen deformace obrazu, ale i pokulhávající kvalita ostrosti. Ultraširokoúhlý objektiv má své využití skutečně jen za dostatku světla, ideálně tedy přes den. V noci jsou snímky výrazně zašumělé, v krajním případě bohužel rozmazané. Výčet fotoaparátů zakončuje 5megapixelový makro objektiv.

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS s možností aktivace režimu Super stabilní (v takovém případě však jen ve Full HD a 30 FPS).

Zbývá doplnit, že čelní kamerka s 13 megapixely zvládne pořídit rychle a kvalitně žádané selfíčko.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

5Mpx makro kamerka

Software: jako ti nejlepší

Prostředím je osvědčený Android s nadstavbou One UI 5.1 od Samsungu. Optimalizace se povedla na jedničku a oceníte nejen přehlednost, ale i snadné ovládání jednou rukou, kupříkladu v nastavení. Telefon se nijak neseká a vše funguje tak, jak bychom očekávali. V současné době se telefon spoléhá na nejnovější Android 13 s únorovými bezpečnostními záplatami, přičemž aktualizace by měly chodit opravdu dlouho. Konkrétně mobil čeká 5 let bezpečnostních záplat a 4 roky aktualizací Androidu. V praxi tak telefon dostane i Android 17.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé SW podpory

Zhodnocení

Ve střední třídě Samsung dominoval loni a dominovat bude i letos, není o tom sebemenších pochyb, a to navzdory tomu, že příliš novinek nepřinesl. Jenže nijak speciálně se nesnaží ani konkurence a situace se příliš měnit ani nemůže. Samsung Galaxy A34 sice trochu zbytečně narostl, ale přinesl i vítané změny. Například má lepší displej s funkcí Always-On, může mít až 256GB úložiště a těží z prémiové softwarové podpory jako řada Galaxy S. Vytknout lze mobilu jen máloco. Ano, je zde jen pomalejší nabíjení, výrobce nepřibalil nabíječku a zadní kryt se lehce prohýbá, ale i přes tyto ústupky před sebou máme mobil, který bude dělat radosti opravdu širokému spektru uživatelů.

Konkurence

Nemůžeme nezmínit Samsung Galaxy A33, tedy loňského předchůdce, který je o 1 500 Kč levnější, přesto nabízí takřka totéž. Pokud oželíte Always-On displej a 256GB paměť, můžete ušetřit a mít nadále skvěle vybavený telefon. Zmínit je však nutné o něco kratší softwarovou podporu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Zmínku si zaslouží také Motorola Edge 30 Neo, která stojí v podstatě stejně, ale dokáže přihodit navíc bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu ale chybí vyšší odolnost a smířit se musíte se slabší baterií.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 30 Neo Rozměry 152,9 × 71,2 × 7,8 mm , 155 g Displej POLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB Akumulátor 4 020 mAh Kč

Pokud prahnete spíše po větším stylu a rychlém nabíjení, možná vás osloví Honor 70. Má mírně zakřivený displej, 66W drátové nabíjení, výkonný procesor i kvalitní hlavní fotoaparát. Zamrzet vás může absence odolnosti či slabší softwarová podpora.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor 70 128GB Rozměry 161,4 × 73,3 × 7,9 mm , 178 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 54 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz