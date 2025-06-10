mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
One UI 8.0 už si užívá i Samsung Galaxy A34. Kdy mu skončí podpora?
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Tento model byl představen v březnu 2023
  • Získává samozřejmě nejnovější Android a bezpečnostní záplaty
  • Hlavní podpora modelu skončí během příštího roku

Samsung nadále pokračuje v opravdu svižném zavádění aktualizací na nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Dle informací Sammobile se nyní dostal na řadu model Galaxy A34, který byl představen v březnu 2023, tedy před 2,5 lety.

Aktualizace nese označení A346BXXUBEYI7, má zhruba 2 GB a šíří se napříč Evropou, a to včetně České republiky. Kromě zmíného nejnovějšího systému můžete počítat také s aktuálními bezpečnostními záplatami, které jsou ještě platné k září.

Je možné, že vám váš Samsung Galaxy A34 aktualizaci ještě nenabídl. Pokud nechcete čekat, stačí zavítat do Nastavení a vybrat položku Aktualizace softwaru. Zde již můžete manuálně zkontrolovat, zda je pro váš kousek aktualizace již dostupná.

Do budoucna se majitelé Samsungu Galaxy A34 mohou těšit ještě na jednu velkou aktualizaci. Jihokorejský výrobce přislíbil 4 velké updaty a model Galaxy A34 začínal na Androidu 13. Koncem roku 2023 získal Android 14, zkraje letošního jara Android 15 a v těchto dnech Android 16. Zbývá tak Android 17 někdy v příštím roce a následně ještě roční podpora v rámci bezpečnostních aktualizací.

Rozměry161,3 × 78,1 × 8,2 mm, 199 g
DisplejSuper AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 1080,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
Akumulátor5 000 mAh
sammobile.com, , ,
