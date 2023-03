Spotify dostane masivní vylepšení, které jej promění na sociální síť

Spotify chystá jednu z nejzásadnějších proměn ve své historii. Z prosté aplikace pro přístup k hudbě se chce proměnit na sociální síť ve stylu TikToku, která má více propojit umělce a jejich fanoušky. Přepracovaná je tak úvodní stránka, kde uživatelé budou moci procházet velké karty podobné videím na TikToku, které automaticky přehrávají úryvky doporučených skladeb a dalšího obsahu. Při hledání nového obsahu tak nemusíte naslepo zkoušet jen podle přebalu alba, ale rovnou vpadnete do nabízené hudby.

Did you miss Stream On 2023? Don’t worry, we’ve got you covered. Check out all of our latest announcements all coming soon to your Spotify app 💚 pic.twitter.com/qlxSuIGbvL