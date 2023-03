Umí Samsungy fotit náš Měsíc? Pomáhá stabilizace i umělá inteligence

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V dnešních telefonech se nachází zpravidla minimálně tři fotoaparáty. Lepší modely jsou vybaveny teleobjektivem či periskopovým objektivem, přičemž vrcholné mobily posledních let se chlubí hybridním přiblížením až 100násobně. V tomto ohledu se výrobci zpravidla snaží dokázat, že číslo není jen marketingovou vábničkou, ale praktickou věcí, se kterou lze něco vyfotit. Velmi často je objektem pomyslné touhy Měsíc, tedy jediný přirozený satelit naší Země. Je však pravda, že můžeme mobilem vyfotit Měsíc jen tak z ruky?

Aktuálně tato diskuze ožila na komunitním fóru Reddit, kde se jeden uživatel pokusil zjistit, jak funguje fotografování Měsíce v podání Galaxy S23 Ultra, který se chlubí funkcí Space Zoom 100×. Je nutné dodat, že nejde o novou funkci a jihokorejský výrobce ji u vrcholných modelů nabízí od Galaxy S20 Ultra.

Pokus spočíval v tom, že uživatel stáhl fotografii Měsíce ve velmi vysokém rozlišení a následně ji pomocí Gaussova rozostření degradoval na 170 × 170 pixelů. Obrázek postrádající detaily zobrazil na velkém monitoru a ve zcela temné místnosti se jej pokusil fotit Galaxy S23 Ultra. Šlo tedy o imitaci focení Měsíce při úplňku v noci. K velkému překvapení si telefon i s tímto poradil a výsledkem byla poměrně obstojná fotografie Měsíce i s nějakými detaily.

Zdá se tedy, že Samsung vlastně Měsíc nefotí, ale využije již uložená data a nechá vzniknout novému snímku, který s původně foceným objektem má pramálo společného. Takto jednoduché vysvětlení však Samsung odmítá a vše se pokusil vysvětlit na svých oficiálních stránkách. Dozvídáme se, že rozhodně nedochází k používání předuložených obrázků či textur. Pokud však čekáte, že výrobce jednoduše odhalil všechny své trumfy, budete zklamáni. Samsung totiž spíše jen naznačuje, co a jak funguje. Dozvídáme se, že ke kýženému výsledku vede poměrně komplikovaná cesta pomocí funkce Scene Optimizer. Ta pracuje s větším přiblížením, během kterého pomocí umělé inteligence a strojového učení zasahuje do snímku tak, že přidává na ostrosti a dodává detaily tam, kde by měly být.

Veškeré kouzlo funguje pouze v případě velkého přiblížení. Komplexní funkce totiž neumí pracovat s malými objekty, které jednoduše dokonale nerozpozná. Minimem je proto 25násobné přiblížení. Jakmile telefon Měsíc rozpozná, dojde k automatickému přenastavení jasu tak, aby bylo vše okolo tmavé. To platí i v momentě, kdy budete Měsíc fotografovat například v podvečer. V daném případě bude na vytvořeném snímku obloha výrazně tmavší, než jak ji vidíte na vlastní oči. Dále doje ke změně ohniska tak, aby byla zachována co nejvyšší možná ostrost Měsíce. Pokud jste Měsíc již zkoušeli fotit, víte, že to zrovna snadné není. Jakmile na něj přiblížíte, je obtížné jej udržet v záběru. Důvodem je drobný třes lidských rukou. Telefon proto využije funkci Zoom Lock, aby co nejvíce omezil třes rukou a dokázal fotografii zachytit. Samsung proto doporučuje fotografovat Měsíc oběma rukama, případně dobře sledovat drobný výřez v rohu displeje, abyste měli přehled, kde se Měsíc nachází.

Důležité také je, což sám Samsung zmiňuje, že pohled na Měsíc nesmí být ničím zakrytý. Problémem jsou větve, mraky či další objekty na obloze. V daném případě telefon Měsíc neumí rozpoznat, nedojde tedy ani ke spuštění doplňkových funkcí, které umožňují pořídit zajímavou fotografii.

Samsung se tak nijak netají tím, že by Měsíc vyfotil samotný objektiv bez příkras umělé inteligence a strojového učení. Je nutné dodat, že funkci lze vypnout a pokusit se, neúspěšně, Měsíc vyfotit jen tak. Výsledkem bude v lepším případě pouze rozmazaná světlá koule, v horším se vám Měsíc nepodaří udržet v záběru. Ve výsledku tak nejde o nic objevného a Samsung sám uznává, že fotit Měsíc pouze telefonem nelze, aniž by se do celé záležitosti vložila umělá inteligence a zkušenosti, které telefon s tímto konkrétním druhem focení má.