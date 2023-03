Samsung Galaxy A34 láká na špičkovou softwarovou podporu, IP67 i jasnější displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung kromě lépe vybaveného modelu Galaxy A54 představil také cenově dostupnější variantu s označením Galaxy A34. Přináší v mnoha aspektech podobné parametry, ale také mírně odlišný design.

Samsung Galaxy A54 a A34 jsou prémiovější a lépe vybavené

Matné provedení neubírá na kráse

Zatímco Galaxy A54 sází na matné rámečky a lesklá (skleněná) záda, Galaxy A34 se spoléhá na imitaci kovových rámečků v kombinaci s matným provedením zad. Ta navíc nejsou skleněná, nýbrž plastová a hlavně mají matnou povrchovou úpravu. Kromě limetkové, fialové a grafitové stojí za zmínku stříbrné provedení, které umí vykouzlit velmi líbivé oranžové/růžové odlesky.

Na rozdíl od Galaxy A33 je Galaxy A34 vyšší, širší a dokonce i nepatrně tlustší, také hmotnost povyrostla o 13 gramů na 199 gramů, přesto se v ruce vcelku příjemně drží, za což můžou zaoblené boky.

Z další výbavy se sluší zmínit odolnost dle IP67 či přítomnost hybridního slotu, do kterého lze vložit dvě nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty (o max. velikosti 1 TB). eSIM však Galaxy A34, na rozdíl od Galaxy A54, nepodporuje. Co je naopak pro oba modely stejné, to je kapacita baterie 5 000 mAh i přítomnost (výhradně) drátového nabíjení s max. výkonem 25 W.

Velká uhlopříčka s vysokým jasem

Doménou Galaxy A34 je velká obrazovka, konkrétně o uhlopříčce 6,6", jež si zachovává Full HD+ rozlišení. Nově má tento Super AMOLED panel s integrovanou optickou čtečkou otisků prstů rovněž vyšší jas s hodnotou až 1 000 nitů a také podporu 120Hz obnovovací frekvence namísto předešlých 90 Hz. Drobnou inovací je rovněž podpora Always-On režimu, který dříve scházel. Jedním z rozdílů oproti dražší Galaxy A54 je pak přítomnost zastaralejšího kapkovitého průstřelu i o něco širší rámečky samotného displeje, ochrana v podobě Gorilla Glass 5 však zůstává stejná.

Kromě displej se výrobce zaměřil také na reproduktory, které mají být nově kvalitnější a mít výraznější basovou složku. Galaxy A34 má rovněž nabídnout vylepšenou haptickou odezvu, jež se má blížit té z prémiových smartphonů.

Procesor Dimensity, v základu 128 GB a 5Mpx makro

Po stránce výkonu spoléhá Galaxy A34 na 5G čipset Dimensity 1080 od společnosti MediaTek, který je vyráběn 6nm výrobním procesem. Společnost mu dělá v základu 128GB úložiště a 6 GB RAM, ovšem v kombinaci s 256GB úložištěm se pak jedná již o 8 GB operační paměti.

Novinka pak potěší také mezigeneračně vylepšenou softwarovou podporou, která počítá s 5 roky bezpečnostních záplat a 4 velkými aktualizacemi systému. Samsung Galaxy A34 tak obdrží Android 17, neboť dorazí s nejnovějším Androidem 13 a nadstavbou One UI 5.1.

Fotovýbava na zadní straně čítá 48Mpx hlavní snímač doplněný o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro snímač, bokeh senzor tentokrát výrobce vynechal, což je podle nás spíše dobře. Čelní stranu obývá ve zmíněném výřezu 32Mpx selfie kamerka. Novinkou u hlavního snímače je pak vylepšená OIS s rozsahem 1,5 stupně, ale také vylepšené ostření, jež výrobce nazývá All-Pixel AF. Jednou z inovací je také automatická aktivace nočního režimu.

Cena

Samsung Galaxy A34 si výrobce cení na 9 499 Kč (389 eur) v základním provedení s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Vyšší paměťová varianta (258 + 8 GB) vyjde na 10 999 Kč (459 eur), příplatek tak činí 1 500 Kč, zatímco u Galaxy A54 si zájemci o větší úložiště (avšak identickou velikost RAM) připlatí jen tisíc korun. K tomuto modelu zároveň Samsung nenabízí žádnou speciální akci v podobě sluchátek zdarma.