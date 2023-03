Řada Galaxy A patří tradičně k nejprodávanějším smartphonům vůbec a v posledních letech nabízí také překvapivě zajímavý poměr cena/výkon či tolik vítanou garanci softwarové podpory. Jak se povedl nejnovější přírůstek s označením Galaxy A54?

Samsung Galaxy A53 nastolil podobně jako předchozí Galaxy A52 a možná ještě více Galaxy A52s poměrně vysokou laťku, a tak se víceméně počítalo s tím, že i nejnovější Galaxy A54 nabídne zvýšenou odolnost, slušnou výdrž či solidní fotovýbavu. Odpovídají však současné parametry ceně?

Obsah balení: environmentální jen napůl

Rychlý unboxing Galaxy A54 odhalil, že se v krabičce klasicky nachází USB-C/USB-C kabel (bílé barvy), nástroj pro vytažení slotu na SIM, papírové příručky a také samotný telefon. Ten je však na rozdíl od vlajkové série zabalen do klasické plastové fólie,environmentální přístup Samsungu je tak zvláštně polovičatý, neboť řadu S chrání papírová fólie.

Konstrukční zpracování: rádoby kovové rámečky a skleněná záda

Samsung Galaxy A54 designově vychází z nové řady Galaxy S23, což dává najevo především trojice objektivů na zádech, která jsou v případě Galaxy A54 skleněná s ochranou Gorilla Glass 5. K využití stejného designu jsem přitom zaznamenal dva odlišné názory: jedni jsou rádi, že mobil vypadá jako řada S, tedy působí celkem hodnotně, druzí tolik rádi nejsou, neboť se jejich řada S již tak neodlišuje od Galaxy A. Osobně se mi však design telefonu líbí, stejně tak vcelku povedená imitace kovových rámečků, ačkoliv kovové nejsou, neboť nemají žádné plastové předěly. V minulém roce proběhla u Galaxy A53 rovněž mírná kontroverze, neboť výrobce tvrdil, že se jedná o rámečky kovové, i když jim například evidentně scházely anténní předěly. Letos Samsung nic ohledně kovových rámečků netvrdí, jedná se pouze o zdařilou imitaci matného hliníku.

Rozměrově Galaxy A54 narostl především do šířky a mírně se zmenšil na výšku. Držení z tohoto důvodu již není tak pohodlné jako u Galaxy A53, přesto se podle mého názoru drží Galaxy A54 pohodlně. Pochopitelně záleží na konkrétním uživateli, a tak doporučuji si před koupí zajít telefon nejprve „osahat“ do některého z obchodů. Odolnost je mezigeneračně stejná (IP67), ale změnila se dle výrobce haptická odezva. Ta by měla být prémiovější a rozhodně nepůsobí nijak lacině, zda však zaznamenáte nějaký výrazný posun oproti Galaxy A53, je otázkou.

Hybridní slot lze osadit buďto dvojicí nanoSIM, případně kombinací nanoSIM a paměťové karty o velikosti maximálně 1 TB. Velkou novinkou je pak záležitost související s konektivitou – podpora eSIM (jedná se o první Galaxy A s eSIM), čímž odpadá dilema, zda mít dvě SIM bez paměťové karty, nebo kombinaci jedné SIM a jedné paměťovky. Nyní lze využívat jednu eSIM, jednu nanoSIM a jednu paměťovou kartu najednou, což může být pro některé zájemce hledající telefon v této cenové třídě vcelku zásadní výhoda. Oproti Galaxy A53 si rovněž můžeme všimnout jiného umístění slotu, uložení fyzických tlačítek naštěstí zůstalo naprosto „v pořádku“, tedy v ideální výšce pro snadné nahmatání palcem, leváci by však kvůli větší šířce teoreticky mohli mít trochu problém. Nakonec zmíním hmotnost, která povyrostla z 189 na 202 gramů.

Displej: vyšší jas, ale i tlustší rámečky

Několik důležitých změn se odehrálo i v oblasti displeje, který má 6,4" (tedy o 0,1" méně než Galaxy A53) a vzhledem k odlišným rozměrům má trochu jiný poměr stran. Samsung u svého v současnosti nejlépe vybaveného modelu Galaxy A využívá stále Super AMOLED panel, novinkou je však maximální vyšší jas, který vyšplhal až na 1 000 nitů, a také obnovovací frekvence 120 Hz, kdy se nově zvládne displej sám přepínat mezi 60 a 120 Hz (k dispozici jsou pouze tyto dvě hodnoty), což dříve neuměl (uživatel si musel vybrat mezi 60 a 120 Hz).

Samotná kvalita obrazu je pak velice dobrá, ať už z hlediska maximálního jasu, rozlišení (Full HD+) či pozorovacích úhlů. Jedinou výtku lze mít snad jen k tloušťce rámečků, které jsou víceméně symetrické, ale mezigeneračně překvapivě o něco širší. Je škoda, že si Samsung nedal na této drobnosti více záležet, neboť každá změna k horšímu může být (zvláště u takto oblíbených modelů) dost citlivé téma. Potěšit naopak může snížení modrého světla na hodnotu 6,5 % z necelých 13 % u předešlého modelu.

Stěžovat si nelze na fungování optické čtečky otisků prstů, která má bílé podsvícení i vcelku rozumné umístění, což znamená, že není v těsné blízkosti spodního rámečku. Osobně bych preferoval mírně vyšší umístění, ovšem ani toto řešení nevyžaduje (i díky šířce zařízení) žádné vykroucení palce.

Zvuk: stereo máme rádi

Galaxy A54 má stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, která vykouzlí naprosto dostačující hlasitost i na danou cenu slušný prostorový efekt. Zatímco na chybějícím 3,5mm jacku se mezigeneračně nic nezměnilo, výrobce údajně vylepšil basovou složku, která má být hutnější. Podobně jako u haptické odezvy jsem pak drobné zlepšení zaznamenal, objektivně by však podle mě mohl soudit jen někdo, kdo není s touto informací seznámen. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů.

Výkon hardwaru: 5nm Exynos

V duchu předešlé generace nasadil Samsung i u Galaxy A54 svůj proprietární čipset Exynos, tentokrát 5nm Exynos 1380, který přináší mimo jiné i třeba zmíněnou podporu eSIM. Ovšem uvedení nového modelu, ačkoliv má papírově procesor výkonu dostatek, se ani letos neobešlo bez přítomnosti menších (ale poměrně častých) záškubů v systémových animací. Rozhodně se nemusíte obávat toho, že by se telefon zasekával či jste na něco nepřiměřeně dlouho čekali, ovšem oko bystřejšího uživatele si všimne, že se mobil občas zaškobrtne, přičemž na vině bude zřejmě právě použitý procesor. Naštěstí lze podobně jako u loňského modelu předpokládat, že budou tyto nedostatky postupem času odstraněny, i tak je však škoda, že systém v propojení s procesorem nebyl perfektně odladěn již na začátku. Mnohé pak jistě vyloženě zamrzí, že Samsung neimplementoval některý z nových Snapdragonů, třeba verzi 7 Gen1.

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52s

Pozitivní však je, že Samsung nabízí dvě paměťové varianty u úložiště (8 + 128 GB a 8 + 256 GB), navíc s již zmíněnou podporou až 1TB paměťové karty. Nedostatky jsem nerozpoznal ani při hraní her, kdy se telefon nijak nadměrně nezahřívá a hraní bylo plynulé.

Výdrž baterie: jedno nabití na celý víkend?

Galaxy A54 je podle výrobce dvoudenním telefonem a dva dny na plné nabití při střídmém používání pravděpodobně skutečně zvládne, dejme tomu, že se však bude jednat o víkendový režim v klidu domova, kdy telefon nebudete příliš používat. Běžně pak Galaxy A54 nabídne spíše záruku spolehlivé jednodenní výdrže víceméně za všech okolností. Kromě chybějícího bezdrátového nabíjení, které již v dnešní době mají i levnější smartphony, nepřekvapí přítomnost maximálně 25W nabíjení. S ním se mi podařilo telefon nabít z 30 do 80 % 38 minut, což není nijak úžasná rychlost. Plné nabití je pak záležitostí zhruba 80 až 90 minut, což rovněž nijak neoslní.

Konektivita: nově s eSIM i Wi-Fi 6

Konektivita nepředstavuje problém, telefon je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také nová Wi-Fi 6, již zmíněná eSIM a samozřejmě i plná podpora 5G.

Fotoaparát: větší senzor, kvalitnější fotografie?

Hlavní novinkou ve fotovýbavě je kromě chybějícího bokeh senzoru (který zde byl díky dnešním softwarovým možnostem spíše stejně jen do počtu) vylepšený primární snímač s větší velikostí 1/1,56" (jednotlivé pixely pak mají velikost 1 mikrometru) a také vylepšenou optickou stabilizací (nově v rozsahu 1,5 stupně). Především díky většímu senzoru by pak měla být kvalita snímků z hlavního snímače lepší, ale bylo by trochu naivní očekávat vyloženě revoluci. Ostatně již velmi brzy se můžete těšit na fotoduel mezi Galaxy A54 a Galaxy A53 a porovnat rozdíly.

50Mpx hlavní snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 5Mpx makro kamerka 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,56" ?" ?" 1/2.8" Ohnisko 26mm ?mm ?mm 26mm Velikost pixelů 1 µm 1,12 µm ? µm 0,8 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření All-Pixel PDAF pevný focus pevný focus pevný focus

V každém případě se můžete spolehnout vysokou míru detailů, což lze vnímat při přiblížení na budovy, ale třeba i sochu z rezidence Waltrovka, kde lze stále rozpoznat jednotlivé nýty i v tmavých oblastech. Automatické nastavení expozice pak většinou nezklame, ovšem občas lze zahlédnout, že jsou některá místa zbytečně podexponovaná a po barevné stránce mě zase překvapilo často spíše umírněné podání odstínu zelené či modré, Samsung je přitom známý spíše saturovanějším barevným podáním. V oblasti večerních/nočních snímků každopádně potěší schopnost telefonu takovou scénu automaticky rozpoznat a noční režim aktivovat, aby měly fotografie více detailů, stejně tak (překvapivě) neschází režim hyperčas pro záznam hvězdné oblohy. 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, stejně jako 5Mpx makro kamerka, byl převzat z minulé generace, což znamená v dané cenové kategorii solidní kvalitu ultraširokoúhlých snímků, a to i za zhoršených světelných podmínek, ale při troše snahy také rozumné makro záběry.

Denní snímky

Noční snímky a interiér

Makro, selfie a portrét

Samsung Galaxy A54 selfie video 4K 30 FPS

Samsung Galaxy A54 4K 30 FPS

32Mpx selfie kamerka je rovněž stejná jako u Galaxy A53 a zvládne vyfotit hezky vypadající selfies i záznam videa ve 4K a 30 FPS. Tento limit pak platí i pro hlavní snímač, přičemž je k dispozici i režim stabilizovaného záznamu Super Steady, který spoléhá na ultraširokoúhlý objektiv, pouze však ve Full HD. Vylepšená OIS v kombinaci s elektronickou je schopna zajistit relativně stabilizovaný záznam, žádný zázrak se však vyloženě nekoná, navíc jsem si u videí všiml vcelku pomalé změny expozice, což je patrné, když například ze záběru květiny na zemi přejdete na oblohu.

Software: extra dlouhá podpora

Galaxy A54 pokračuje ve šlépějích svého předchůdce a zákazníkům slibuje 5letou softwarovou podporu skládající se z garance čtyř velkých aktualizací a pěti let bezpečnostních záplat. Tento přístup je v dané třídě stále unikátní a Samsungu nelze než tleskat. Ve spojení s povedenou nadstavbou One UI (a pochopitelně i Androidem 13) se pak jedná o jeden z nejlepších telefonů na trhu po stránce softwaru. Vytknout lze jen občasné zaškobrtnutí systému, které již bylo zmíněno v kapitole o procesoru.

Zhodnocení

Samsung Galaxy A54 je téměř dokonalý telefon, který přinesl vylepšení v oblasti displeje i fotovýbavy a přitom mu neschází prvky, jako je IP67, povedený design či podpora eSIM i paměťových karet. Zřejmě největším prohřeškem je tak nasazení procesoru Exynos 1380, který způsobuje občasné zaškobrtnutí systému. Naštěstí lze však na základě zkušeností s Galaxy A53 očekávat, že bude problém odstraněn a celou situaci může „vyžehlit“ i extrémně dlouhá podpora, která nemá v daném segmentu obdoby. Pokud vám výše uvedené nevadí a překousnete i chybějící bezdrátové nabíjení či mezigeneračně mírně tlustší rámečky kolem jinak lepšího displeje, mohu vám nákup Galaxy A54 vřele doporučit.

