Fanděte, než to zakážou!

Tak nám zrušili OnlyFans. Tedy vlastně ne, jen na něm zakázali obsah pro dospělé. Vlastně ani to, vše je při starém, jedeme dál. Tak by se dal popsat veletoč, který hýbe skoro celým internetem. Jde v něm totiž daleko o víc než jen o nahotinky a čuňačinky na internetu.

Původně jsem se tomu tématu chtěl vyhnout. Sice má s telefony hodně společného, ale když začnete psát o podobných věcech, vydáváte se na šikmou plochu, kde je velice snadné překročit určitou hranici. Se zájmem jsem ale všechny související články hltal. Zjistil jsem, že jsem totiž zůstal pozadu, když jsem si naivně myslel, že jsou v tomto oboru na špici popularity nejrůznější „huby“ a „tjůby“. Naopak, i v oblasti pro dospělé frčí komunitní obsah. Stránka pro fanoušky dokázala navýšit svou uživatelskou základnu z 20 na 120 miliónů za jediný rok. Pravda, za tentýž rok, kdy ve světě řádila koronavirová pandemie a s ní spojené zákazy vycházení i dalších forem mezilidského kontaktu.

Proto se k ohlášenému konci, respektive zákazu pornografického obsahu na OnlyFans, vyjadřoval kdekdo. Bylo zajímavé číst, jak si k tématu každý přidal „to svoje“. Někdo rozvíjel oficiální verzi, kdy za vše mohou zlé banky, které mají moc velkou moc a rozhodují o osudech ostatních lidí i firem. Proto nezbytně potřebujeme nijak neregulované kryptoměny, v nichž by si lidé mezi sebou bez bank mohli platit za drogy, zbraně, nájemné vraždy a porno. Někdo jde v úrovni konspiračních teorií ještě o úroveň dál a viní zlý Google, který má monopol, respektive duopol na distribuci aplikací pro chytré mobilní telefony. A mezi nimi rozhodně nechce mít žádný nemravný obsah. A jak všichni dobře víme, když nemáte „cool appku“, tak si ani neškrtnete.

Nejvíce ovšem pobavila bulvární média, která přinášela srdceryvné příběhy bývalých učitelek nebo servírek, které na nové platformě vydělávají milióny a teď jim hrozí, že se budou muset opět vrátit do práce, kde budou plně oblečené. No, všichni si mohou oddechnout, protože se ruší, co se zrušilo.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Ve všech těchto obavách a úzkostech jako by se zrcadlil poslední rok a půl, kdy většina lidí ze západního světa zjistila, že jejich svobody a práva nejsou tak pevné a dané, jak si většinu svého života mysleli. Ale pořád jsou alespoň nějak hlídaná a podrobená veřejné diskuzi – naproti tomu provozovatelé sociálních sítí a operačních systémů si paradoxně dělají, co chtějí.

Ve výsledku tak za každým druhým sdělením vídáme dovětek „...než to smažou“ nebo „...než to zakážou“. Třeba i v oficiální české volební kampani – to je ostatně to správné slovo. Kampaň. Nikdy totiž přesně nevíte, jestli se skutečně bude mazat a zakazovat, nebo je to jen klasický marketingový tah podobný starému „kupujte, za chvíli už nebudou“. Co se ale sexu na internetu týče, to je ta poslední obava, která by nás měla trápit.