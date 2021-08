Obchod Google Play jako morální maják digitální doby. Tentokráte o sexu za peníze

Fotografie: Maru Lombardo, unsplash.com

Celý náš život ovládají aplikace pro chytré telefony. Můžeme s nimi dělat skoro cokoli. Skoro. Google i Apple do svých obchodů spoustu druhů aplikací nepustí. Někdy je zcela jasné proč, ale jakmile jde o sex, tak platí, že tisíc lidí má tisíc chutí.

V roce 2009 použil Apple v reklamní kampani slogan „There's an app for that“. Chtěl tak zdůraznit fakt, že schopnosti jeho nových přístrojů lze rozšířit pomocí aplikací a používat je způsobem, jaký ani jeho tvůrci nejspíše sami nezamýšleli. O dekádu později žijeme ve světě, kde se dá prakticky všechno řešit pomocí aplikací. Sociální interakce, nakupování, bankovnictví, navigace, zábava... A to včetně takových činností, jako je intimní seznamování.

To se podle některých průzkumů dokonce primárně přesunulo do online prostoru, přičemž čím jsou respondenti mladší, tím spíše to platí. Nějaké diskotéky, bary nebo taneční kluby už jsou zkrátka „out“ a rozhodně to není jen kvůli pandemii. Rád bych vás zde potěšil nějakými pikantními historkami, případně se pokusil zodpovědět otázku, jestli může z Tinderu vzejít vážný vztah – ale bohužel to nevím, protože jsem se naposledy seznamoval v době, kdy byly vrcholem technologií SMS. Proto se bez uzardění přiznám, že mě překvapilo, jak diverzifikované dnešní aplikace pro seznamování jsou. Vedle pokrytí tužeb nejrůznějších minorit se zabývají i fenoménem tzv. „sugar daddy“. Takovýto způsob vztahu není nikterak nový, ba naopak by se dalo říct, že je starý jako lidstvo samo.

Pokud nevíte, oč se jedná – jde o vztah obvykle staršího a bohatšího muže s mladší a atraktivní ženou. Sám o sobě by nejspíše nevznikl, ale muž do něj přilévá palivo v podobě finanční kompenzace. Obvykle ne ve formě přímých plateb, ale jako zaplacený nájem, školné, drahé dárky...

Je to normální chování a do vztahu dvou dospělých lidí nikomu nic není? Nebo je to jenom elegantně zamaskovaná prostituce, která je minimálně zavrženíhodná? Dříve by na takovou otázku odpověděl farář, který by určitě našel nějaké hezké podobenství z Bible. No a dnes je to Google, respektive jeho zaměstnanci. Ti namísto barvitého kázání o babylónských nevěstkách a pekelných plamenech jen přidají do pravidel pro Obchod Play odstavec o tom, že se zakazuje nabízení aplikací, které by zprostředkovávaly sexuální akt výměnou za kompenzaci. Tím spadnou tyto vztahy do jedné škatulky s prostitucí, prodejem zbraní, alkoholu nebo marihuany. Tedy věcí a činností, které jsou někde na hraně, leckde za ní. Google se každopádně rozhodl, že si s nimi nebude kvůli pár drobným z reklamy špinit ruce.

Pro Google je to jen chladná kalkulace, kde je na jedné misce vah potenciální zisk a na straně druhé poškozená pověst, která případný profit ohrožuje. Nevědomky ale sám sebe pasuje do role jakési morální autority, kterou po staletí zastávala církev. Takže, pánové, až příště půjdete na rande s příliš velkou kytkou nebo koupíte manželce nějaký dárek a budete přitom někde v hloubi duše očekávat nějakou kompenzaci, pak byste se měli stydět. Google vaše chování neschvaluje a rozhodně vás ho nenechá provádět pomocí aplikací ze svého Obchodu Play.