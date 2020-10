Společnosti Facebook, Apple, Google i Amazon jsou trnem v oku amerických zákonodárců

Zákonodárci USA se shodli na tom, že čtyři americké technologické společnosti (jmenovitě Google, Apple, Facebook a Amazon) zneužily své dominantní postavení na trhu k odstranění konkurence. Podle vyšetřování amerického antimonopolního úřadu by jmenované společnosti neměly neměly podnikat v odvětví, které ovládají. Úřad rovněž vydal doporučení, aby byly společnosti restrukturalizovány. Jak přesně, ale podle zdrojů Reuters uvedeno nebylo.

Today, after a 16-month long investigation, the House Antitrust Subcommittee is releasing our report on the state of competition in the digital marketplace. You can read it here. https://t.co/PaEgLmAr7W