Apple + Google = duopol, tvrdí Epic a ukazuje důkazy o schůzce nejvyšších šéfů

Soudní spor Epicu s Googlem ohledně zneužití dominantního postavení na trhu připomíná justiční drama z pera hollywoodských scénáristů. Právníci žalující strany si jako ve filmu dávají pozor, aby účinek předkládaných důkazů gradoval. Zatímco se začalo v podstatě nudnými detaily ohledně umístění hry Fortnite v Obchodě Play, další odhalení přineslo informace o tom, že Google údajně nehraje fér a snaží se uplatit výrobce telefonů, aby do svých přístrojů neinstalovali alternativní zdroje aplikací.

Poslední zveřejněné dokumenty však ukazují, že snaha získat monopol na distribuci aplikací dokonce vyústila ve spolupráci Googlu a Applu. To mělo začít na schůzce v roce 2010, kdy se zakladatel Googlu Larry Page sešel s tehdejším CEO Applu Stevem Jobsem. Pro orientaci v časové ose dodejme, že se jedná o dobu tří let po odhalení prvního iPhonu a dvou let od prvního Androidu. Obě platformy velice výrazně rostly a bylo jasné, že s nimi konkurence v podobě umírajícího Symbianu nebo neustále minoritních mobilních Windows nebude stačit držet krok. Page údajně řekl Jobsovi: „Jsou zde oblasti, kde si můžeme konkurovat a zájmy, v nichž můžeme spolupracovat.“

Podle žaloby Epicu se ona spolupráce měla týkat mimo jiné podmínek pro vývojáře, kteří plní jejich přístroje aplikacemi. Ty se tak v mnohém mají natolik podobat, že společnosti Apple a Google vytvořily tzv. duopol. Smyslem jeho existence bylo nejenom udržení nemravně vysokých provizí za prodej her a aplikací, ale také snaha zamezit vstupu konkurence. Zatímco Google vsadil na již zmiňované uplácení výrobců, Apple neochotu otevřít se alternativám zdůvodňuje bezpečností a celistvostí uživatelského zážitku.