Průkopník ohebných telefonů, korejský Samsung, je tu se svojí nejnovější iterací svého nejdražšího telefonu. Už šestá generace jeho skládačky nese název Galaxy Z Fold6 a je opět spíše mírnou evolucí. Je lehčí, tenčí, odolnější a přináší ještě více funkcí umělé inteligence. Vypiloval ji Samsung k dokonalosti? Nebo je co vylepšovat? Stojí za bezmála 50 tisíc korun? To se dozvíte v naší recenzi.

Je tomu už šest let, kdy Samsung založil řadu skládacích zařízení Fold. Postupně se k nim přidala i řada Flip a oba koncepty ohebných telefonů s železnou pravidelností každý rok vylepšuje. A telefony s ohebným displejem už zdaleka nejsou exotikou. Jak víme přímo od Samsungu, i v Česku tvoří významný podíl jeho prodejů a jejich počet vytrvale roste. A zároveň u mnoha majitelů platí, že kdo si na ohebný displej zvykne, zpět ke „klasice“ se vrací velmi těžko. Jak se tedy Samsungu povedla nejnovější generace jeho vlajkové „skládačky“? Pojďme to zjistit.

Technické parametry Samsung Galaxy Z Fold6 Kompletní specifikace Konstrukce 153,5 × 68,1 × 12,1 mm , 239 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48 Displej AMOLED, 7,6" (2 160 × 1 856 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , CPU: 1×3,39 GHz + 3×3,1 GHz + 2×2,9 GHz , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 1:20 hodin Dostupnost červenec 2024, 48 999 Kč

Obsah balení: jen nutný základ

V elegantním, leč strohém černém balení najdeme jen naprostý základ. Kromě telefonu v rozloženém stavu obaleného fóliemi s náležitými a výraznými vysvětlivkami, jak se k němu chovat, zde vidíme jen USB-C kabel a nástroj pro vyjmutí SIM karty. Nabíjecí adaptér, jak je dnes zvykem, chybí.

Líbilo se nám environmentální přístup

Design a konstrukce: hranatější, tenčí a odolnější

Samsung se ani letos nepouštěl do velké revoluce co do designu a konstrukce své vlajkové skládačky. Stávající koncepci piluje k dokonalosti, nicméně malé rozdíly oproti předchozí generaci tu máme.

Na první pohled upoutá výrazně hranatější design. Hliníkové boky přišly o typické obliny a jsou prakticky rovné, stejně tak tu máme hranatější rohy. Výstupy stereo reproduktorů mají nově jen jednoduchý průduch. Nutno říci, že ostřeji řezané rysy telefonu sluší a design působí elegantněji a více technicistně, Samsung tímto zároveň svou ohebnou vlajkovou loď přiblížil té klasické, tedy S24 Ultra. Telefon jsme obdrželi na test v černé variantě s matnými boky a zajímavým zadním sklem, které je matné, ale s řetízkovým lesklým vzorem. Působí to elegantně, neobvykle, ale zároveň to je praktické, protože si zadní strana zachovává svou matnost a neulpívají na ní otisky prstů. Zároveň je zajištěna vysoká úroveň ochrany, protože stejně jako krycí sklo displeje, i to zadní je typu Corning Gorilla Glass Victus 2.

Konstrukce působí celkově špičkově – bytelně, solidně a exkluzivně. Pihou na praktičnosti je trojice výrazně vystupujících čoček fotoaparátů na zadní straně. Ty kvůli své pozici způsobí kolébání telefonu při položení na stůl, což znesnadňuje například psaní. To je však úděl všech Z Foldů posledních let.

Samsung ani letos neintegroval čtečku otisků prstů pod displej, což je daň za ohebnou konstrukci a snahu o maximální tenkost zařízení. Nicméně čtečka na boku je umístěná výborně, je pohotová, prst vždy rozpozná spolehlivě a díky tomu, že může (ale nemusí) být aktivní neustále, stačí v jakémkoliv stavu přiložit prst a telefon se odemkne. Bok zařízení pak okupuje i obligátní šuplík pro SIM kartu, přičemž Samsung stále umožňuje vložení dvou nanoSIM a samozřejmě si další můžete nainstalovat jako eSIM.

Samsung se rozhodl mírně změnit rozměry zařízení. Novinka je nově v otevřeném stavu o 2,7 mm širší (v zavřeném o 1 mm širší oproti Foldu5) a zároveň je o 1,4 mm nižší. Z Fold6 se tak mírně přiblížil například Pixelu Fold, který je rovněž nižší, ale zato širší. Obecně platí, že se širší foldables používají pohodlněji a jsou praktičtější, což platí pro ohebný i vnější displej. Já změnu kvituji, i když ten rozdíl je tak malý, že bez přímého porovnání s předchozí generací si toho nemáte šanci všimnout.

Co je však ještě podstatnější, to je vytrvalé snižování hmotnosti a tloušťky zařízení. Zaprvé, Galaxy Z Fold6 váží pouhých 239 gramů, což je jen o 7 gramů více než vlajkový Galaxy S24 Ultra klasické konstrukce. Novinka má „v pase“ v zavřeném stavu jen 12,1 mm, což je o více než milimetr méně než předchozí generace. A jen pro srovnání – první generace Foldu byla tlustá přes 17 milimetrů. Zde je tedy krásně vidět, jak moc se za těch několik let Samsung posunul. Ano, můžete namítnout, že čínská konkurence umí ještě tenčí skládačky, nicméně Samsung se může pochlubit titulem nejtenčího ohebného telefonu s odolností proti prachu i vodě, což s sebou nese určitá konstrukční omezení a vyšší tloušťku.

Posbírané know-how za mnoho let vývoje ohebných telefonů Samsung aplikoval opět na pant, který má nově duální závěs, jenž pomáhá lépe pohlcovat nárazy. Pant je poměrně tuhý, otevírání jednou rukou je tak rozhodně výzva.

S pantem souvisí ještě jedno vylepšení, konkrétně po stránce odolnosti. Z Fold6 totiž jako první ohebný telefon přináší odolnost IP48. Číslo „8“ jsme viděli už vloni, konkrétně umožňuje ponořit zařízení do (sladké) vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. U letošní generace šel však Samsung ještě o kousek dál a jako první se může pochlubit odolností nejen vůči tekutinám, ale také oproti pevným částicím. Číslice čtyři označuje stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů o velikosti větší než 1 milimetr. Z toho vyplývá, že jemný prach do konstrukce zařízení stále může proniknout, ale hrubší nečistoty o velikosti větší než 1 milimetr již nikoliv. V praxi byste tak měli být dostatečně chráněni například před pískem na pláži, velkým nepřítelem ohebných telefonů (vím z vlastní zkušenosti).

Líbilo se nám tenčí a lehčí

odolnost proti vodě i prachu dle IP48

matná povrchová úprava

exkluzivní a hodnotný vzhled a špičkové zpracování

Nelíbilo se nám tlustší než některé konkurenční foldables

Displeje: svítivější špička

Koncepcí se po stránce displejů nic nezměnilo a Samsung u Foldu zachovává královsky velký vnější displej rozprostírající se po celé přední ploše zařízení, stejně jako vnitřní ohebný displej.

Ten vnější má 6,3" a je krytý nejnovějším ochranným sklem Corning Gorilla Glass Victus 2 a je, jak je u Samsungu zvykem, typu Dynamic AMOLED 2X. Kvůli trochu jiným rozměrům zařízení má nově poměr stran 22,1:9 a v horní části pak najdeme klasický otvor pro selfie kamerku. Rozlišení činí pěkných 2 376 × 968 px, ale co je důležitější, to je schopnost dynamicky měnit obnovovací frekvenci až do 120 Hz.

A co potěší asi nejvíce, je zvýšená svítivost až na 2600 nitů. To je skutečně značný rozdíl oproti předchůdci a i na prudkém letním slunci jsou oba displeje naprosto perfektně čitelné. V praxi se mi nicméně dvakrát stalo, že na ostrém slunci (když právě nejvyšší svítivost potřebujete) telefon ohlásil, že kvůli příliš vysoké teplotě zařízení jas sníží. Toto se dělo zejména při focení a natáčení. Celkově je vnější displej špičkový, má syté barvy a zaručuje nádhernou podívanou ve všech ohledech.

Vyzdvihnout musím ještě nový Always-On, kdy na vnějším displeji kromě údajů a vybraných widgetů svítí i vybraná grafika, což vypadá exkluzivně a skutečně moc pěkně.

Ale důvod, proč si kupujete ohebný telefon, je zejména displej vnitřní. Tento ohebný panel je také typu Dynamic AMOLED 2X, má 7,6" a nový poměr stran 20,9:18 namísto 5:6 u Foldu 5. Rozlišení se pak vyšplhalo na 2 160 × 1 856 px, jemnost je tedy prakticky stejná jako u předchůdce. Co do zobrazení, snese displej nejpřísnější měřítka. Díky uvedené svítivosti 2 600 nitů je skvěle čitelný na přímém letní slunci a má syté barvy.

Po rozevření je opět patrný ohyb, a to prakticky stejně intenzivní jako u Galaxy Z Fold5. Je vidět velmi mírně, nicméně na nepřivyklé ohebným displejům to může v prvním momentě působit rušivě, za pár dní si na to ale zvyknete a následně rýhu už prakticky nevnímáte. Nicméně, jak ukazuje například Motorola, dá se vyrobit vnitřní ohebný displej už bez viditelného ohybu.

Co se ale mírně změnilo, je pocit po přejetí ohybu prstem. Ohyb je totiž méně cítit, za což může zřejmě přepracovaný kloub. Praktický efekt to ale nemá. Celý displej je opět chráněn fólií, kterou není radno sloupávat, pokud nechcete přijít o záruku. Chrání totiž displej a zároveň zajišťuje správný úhel ohybu. Pokud bude konstrukce a trvanlivost fólie stejná jako u předchozích Z Foldů, zhruba po roce se připravte na to, že se začne v místě ohybu odlepovat. Nicméně Samsung v rámci ceny zařízení nabízí dvě výměny této fólie zdarma.

Vnitřní kamerka je v některých situacích skutečně takřka neviditelná

Vnitřní displej doslova skrývá ještě jednu maličkost, druhou selfie kamerku. A pro mě je to jeden z hlavních benefitů Z Foldu. Potřebujete se někde v terénu připojit na konferenční videohovor i s videem? Stačí Z Fold6 položit na stůl, napůl rozevřít a máte v podstatě malý počítač s možností si záběr polohovat. Pokud kamerku nepoužíváte, překrývají ji pixely displeje. Není neviditelná, i když zejména ve dne na první dobrou vidíte, že tam je, ale neruší a oproti výřezům je to výrazně decentnější řešení.

Vnitřní displej také nativně podporuje dotykové pero S Pen, které však nedostanete v balení. K dispozici je však speciální kryt, do kterého se, stejně jako u loňského Z Fold5, zacvakne stylus na zadní stranu telefonu. Nicméně letošní kryt Samsung výrazně přepracoval a je znatelně tenčí. Telefon v obalu tak už nepůsobí tak tlustě a masivně jako vloni. Já však stále čekám na den, kdy Samsung ukáže naprosto ultimátní kombinaci z Foldu a S Pen integrovaného do jeho těla, třeba do oblasti kloubu.

Líbilo se nám výrazně vyšší svítivost

špičkové zobrazení na obou displejích

vnitřní displej podporuje S Pen

velmi praktická kamerka pod vnitřním displejem

Nelíbilo se nám ohyb displeje je při otevření stále patrný

Zvuk: solidní stereo

Zvukový přednes není disciplína, ve které bychom v mobilech viděli razantní pokroky. A je to vidět i u Z Fold6, který má stejný zvuk jako loňský model. Stereo reproduktory jsou umístěny prakticky na spodní a vrchní straně telefonu, takže po otevření a otočení zařízení na šířku jsou výstupy vlevo a vpravo a vytváří hezký stereo efekt. Zvuk je v rámci možností basový, ale není na ně kladen důraz. Telefon nabízí dobrou kvalitu audia bez deformací i na vyšší hlasitost, i když na tu nejvyšší už se trápí. Hovory lze vyřizovat i v otevřeném stavu, ale jen přes hlasitý odposlech.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Hardware, výkon a konektivita: maximální špička

Vlajková loď Samsungu za bezmála 50 tisíc korun si nezaslouží nic jiného než to úplně nejlepší. A se Samsungem Galaxy Z Fold6 to dostanete. Maximální výkon totiž zajišťuje Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy v kombinaci s 1,6krát větší odpařovací komorou oproti Z Foldu5, která má zajistit účinnější chlazení při zátěži. Když k tomu přidáme 12 GB operační paměti a 256GB, 512GB či 1TB úložiště typu UFS 4.0, je zřejmé, že bude mít novinka naprostý dostatek výkonu i za několik let. Vzhledem k ceně atakující 50 tisíc korun bych také rád viděl 512GB variantu jako základní, přeci jen u 256 GB Samsung setrvává už několik let.

Výsledky benchmarků

A nejde jen o papírové parametry. Samsung slibuje mezigenerační zvýšení výkonu v některých případech až o 50 %. Výsledky našeho testování v 3D Marku naleznete níže. Nejen v průběhu běhu benchmarků jsem si opravdu všimnul nižšího zahřívání zadní části, kde se zejména předchozí Z Fold5 občas rád dost „rozpálil“ v oblasti procesoru. Zde zůstává teplo více rozprostřené po celé zadní straně, i když je cítit zahřívání v oblasti fotoaparátu, kde se nachází procesor, daří se ho držet v únosných mezích. To je dobrá zpráva nejen pro hráče, ale i pro všechny ostatní pro tak triviální úkony, jako je používání navigace v létě. Vysoký výkon pak znamená jediné – plynulý běh takřka všeho, na co narazíte.

Po stránce konektivity nabízí Galaxy Z Fold6 také takřka nejnabušenější koktejl. Kromě všech obligátních navigačních služeb nechybí nejnovější Bluetooth 5.4 a samozřejmě také UWB vzhledem k podpoře Samsung Smart Tagů. Pochopitelně je k dispozici, 5G, eSIM či NFC pro platby telefonem a další interakce. Zamrzí možná trochu jen fakt, že Samsung zůstal „pouze“ u Wi-Fi 6E a neimplementoval nejnovější Wi-Fi 7.

Líbilo se nám špičkový výkon

velké a rychlé úložiště

vylepšené chlazení

Nelíbilo se nám chybí Wi-Fi 7

Vzhledem k ceně mohl být základ s 512GB pamětí

Výdrž baterie a nabíjení: vše stejné

Oblast baterie a jejího nabíjení je každoročně nejen u Samsungu ostře sledované téma. Nicméně Korejci zůstávají konzervativní, ba co víc, letos jsme se v této oblasti nedočkali žádné změny či vylepšení. Na palubě tak opět máme Li-ion akumulátor o kapacitě 4 400 mAh, který zaručuje solidní výdrž. Díky vylepšené efektivitě procesoru je výdrž o něco lepší, nicméně v pracovní zátěži je Galaxy Z Fold6 klasickým jednodenním telefonem. Z našich testů výdrže pak vychází zhruba 22 hodin přehrávání videa přes vnitřní displej a 25 hodin přes vnější displej. Rozdíl ve výdrži baterie při používání vnitřního displeje je pak relativně malý, což je skvělá zpráva.

Kde by si však Samsung už zasloužil přidat, to je rychlost nabíjení. V této oblasti se Samsung zejména ve srovnání s čínskou konkurencí, která se předhání ve Wattech, které dokáží do baterie „narvat“, chová velmi konzervativně. Výsledkem je tak opět 25W nabíjení kabelem přes USB-C, což v překladu znamená hodinu a 20 minut do plného nabití. Bezdrátové nabíjení pak Samsung zvládá výkonem 15 W a stejně jako u série S24 neočekávejte ani zde standard Qi2 s magnetickým uchycením.

Líbilo se nám dobrá výdrž při přehrávání videa

vnitřní displej nemá výrazně vyšší spotřebu

Nelíbilo se nám stále jen 25W nabíjení

Fotoaparát: dobře, ale vlastně stejně

Kde se Samsung také držel po stránce inovací, jsou fotoaparáty. Ne snad, že by novinka fotila špatně, právě naopak. Nabízí výborné fotografické vlastnosti, nicméně rozložení fotoaparátů a jejich hlavní parametry se už třetím rokem prakticky nemění. Máme tu zde, stejně jako vloni, 50Mpx primární senzor, 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Poddisplejová selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 10 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 4 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.2 f/2.2 f/1.8 Ohnisko 23 mm 66 mm 12 mm (123˚) 24 mm 26 mm Velikost pixelů 1,0 µm 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm 2,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel AF PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Právě ultraširokoúhlý fotoaparát dostal jako jediný upgrade oproti loňskému modelu, a to díky novému senzoru. I když světelnost objektivu zůstala stejná (f 2.2), přináší nový senzor o poznání lepší výsledky, zejména za zhoršených světelných podmínek, kdy novinka produkuje jasnější a detailnější snímky. Přímé porovnání přináším níže a je jasně vidět, že novinka přináší za obtížných podmínek znatelně lepší výsledky.

Další fotoaparáty poskytují detailní, hezky prokreslené snímky a Galaxy Z Fold6 nezklame prakticky v žádné situaci. Díky pokročilému postprocessingu dokáže Samsung „vymáčknout“ maximum, nově zapojuje i AI. Občas se dočkáme trochu přesaturovaného snímku, nicméně žijeme v době barevné a instagramové a nikomu to zřejmě moc vadit nebude.

Ukázkové fotografie v plném rozlišení

Noční snímky

Makro

3× optický zoom

Srovnání snímačů

Selfie

Velmi schopná je také 10Mpx selfie kamerka ve vnějším displeji, která vám většinou udělá solidní snímek. Skvělá je schopnost fotografovat gestem a telefon inteligentně rozšíří záběr, pokud rozpozná více osob na snímku. To vše známe ale už předchozích Samsungů, stejně jako dobře fungující portrétní režim.

Video

Od vlajkového telefonu nečekejte nic jiného než výborné video. Nechybí tak pokročilá stabilizace obrazu při natáčení videí, která mohou mít ve 4K rozlišení až 60 snímků za vteřinu a nechybí ani schopnost natáčet 8K videa při 30 snímcích za vteřinu. Nechybí schopnost nahrávat videa v HDR10+ a Samsung dovoluje i zvýšit přenosovou rychlost nebo kodek videí. Přes připojená Bluetooth sluchátka pak umí Samsung nahrávat i prostorový zvuk.

Samsung Galaxy Z Fold6 4K 60 FPS

Samsung Galaxy Z Fold6 4K 60 FPS 3x optický zoom

Samsung Galaxy Z Fold6 4K 30 FPS

Samsung Galaxy Z Fold6 4K 30 FPS - noc

Líbilo se nám velmi kvalitní fotoaparáty

vylepšený širokoúhlý fotoaparát

bohaté možnosti nastavení a AI funkce

nahrávání 8K videa

Nelíbilo se nám hlavní fotoaparáty nebyly vylepšeny

Software: na vlně AI a 7 let podpory

Samsung Galaxy Z Fold6 běží pochopitelně na Androidu, konkrétně verzi 14 s nadstavbou Samsung OneUI 6.1.1. Korejský výrobce zároveň všechny odzbrojil ultradlouhou podporou svého vlajkového zařízení, když oznámil, že jej bude podporovat až do roku 2031, tedy 7 let, a to nejen pouze formou bezpečnostních záplat, ale rovnou přes velké aktualizace systému. Současný Z Fold6 tak obdrží dokonce Android 21, pokud si ho tedy bude někdo chtít nechat tak dlouho.

Prostředí OneUI je nesmírně propracované

Samsung nabídne velmi propracované prostředí prošpikované přehršlem možností a funkcí. Zároveň, podobně jako Apple, špičkově integruje svá zařízení do ekosystému Samsung. Nechybí tak obšírná aplikace Samsung Health pro hlídání všeho kolem vašeho zdraví, Wearable k napojení na chytré hodinky, náramky nebo třeba Samsung prsten, máme tu i SmartThings pro kompletní ovládání chytré domácnosti nebo Samsung Find pro nalezení všeho od Samsungu, včetně Samsung Smart Tagů.

V ekosystému Samsung lze spravovat a sdílet inteligentně zařízení v rodině, špičkové je také zálohování (a následná obnova) přes Samsung Cloud. Samsung zároveň pokračuje ve spolupráci s Microsoftem, nabízí jeho kompletní kancelářský balík a zároveň integruje zálohování fotografií ze Samsung Galerie na OneDrive.

Multitasking na velkém vnitřním displeji dostává úplně nový rozměr

AI všude, kam se jen podíváš

Samsung s uvedením modelů S24 naskočil v letošním roce masivně na vlnu AI a přinesl několik velmi zajímavých funkcí, které se postupně dostaly i do dalších zařízení. Dočkali jsme se například překladu hovorů v reálném čase, přepisu nahrávek z diktafonu a mnoha dalších užitečných funkcí. Navíc s možností zvolit, že se vše bude zpracovávat výhradně v telefonu místo posílání na cloud, pokud máte obavu o své soukromí.

Galaxy AI

S představením svých ohebných telefonů nám pak Samsung naservíroval druhou generaci svého AI, hluboce integrovaného do různých částí systému.

Galaxy AI 2 pochopitelně nabízí všechny funkce první generace, včetně velmi užitečné funkce Circle to Search (vyhledávání prakticky jakéhokoli zakroužkovaného objektu na obrazovce). Samsung nicméně u Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 integroval funkce umělé inteligence hlouběji do systému a u nových skládaček je díky novince Smart Select můžete využívat kdekoli v telefonu, což značně rozšiřuje možnosti jejich využití.

Nejschopnější novou funkcí je pak jednoznačně Sketch to Image – stačí nakreslit pouhé obrysy objektu a Galaxy AI je za vás promění v obrázek. Funkci ale můžete využívat i u reálných fotografií, a dokreslovat tak do nich nejrůznější objekty nebo třeba i zvířata. Výsledek přitom vypadá velmi realisticky a na první pohled byste nepoznali, že ho má na svědomí umělá inteligence.

Nové funkce, které přináší Galaxy AI 2. generace:

Smart Select – funkce Galaxy AI kdekoli v telefonu

– funkce Galaxy AI kdekoli v telefonu Sketch to Image – Galaxy AI přemění skicu na plnohodnotný obrázek, do fotografií dokresluje objekty

– Galaxy AI přemění skicu na plnohodnotný obrázek, do fotografií dokresluje objekty Tlumočník – nový režim poslechu, který v reálném čase přepisuje mluvené slovo z cizího jazyka, například na konferencích

– nový režim poslechu, který v reálném čase přepisuje mluvené slovo z cizího jazyka, například na konferencích Simultánní překlad – překládá hovory v reálném čase, nově funguje v aplikacích 3. stran

– překládá hovory v reálném čase, nově funguje v aplikacích 3. stran Portrétní studio – portréty a selfie přemění do nejrůznějších stylů

– portréty a selfie přemění do nejrůznějších stylů Spisovatel – plně generuje text na základě příkazů (v češtině), využívá Google Gemini

Pokud se jedná o textové nebo hlasové funkce, čeština zatím k dispozici není a Samsung uvádí rozšířenější jazyky, nicméně podpora češtiny je potvrzena a je ve vývoji. Zatím však nevíme, kdy se jí můžeme dočkat.

Líbilo se nám nesmírně propracované prostředí

výborný Samsung ekosystém

progresivní AI funkce

Nelíbilo se nám U hlasových AI funkcí zatím chybí čeština

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Fold6 opět představuje bez debat ten nejlepší telefon s ohebným displejem. Kvituji výrazné vylepšení jasu displejů, navýšení výkonu, hezčí a jednodušší design i tenčí konstrukci, hlavně ale nově odolnost jak proti vodě, tak proti prachu IP48. Samsung překvapil příslibem 7 let aktualizací systému a už jinak nesmírně propracované prostředí OneUI prošpikoval dalšími funkcemi AI, z nichž některé z nich jsou hodně užitečné. Na druhou stranu je vidět, že mezigeneračně Samsung některá vylepšení přímo přeskočil. Fotoaparáty zůstaly (až na ten širokoúhlý) stejné. Ačkoliv jsou výborné, možná jsem určitý posun očekával. To samé platí o nabíjení, které by si skutečně zasloužilo zrychlit. Rozdíly jsou tedy oproti loňskému Z Fold5 spíše menší – pokud vysloveně neprahnete po odolnosti proti prachu a pár nových vylepšeních, může dávat loňský model, jehož cena nyní výrazně poklesla, velký smysl, protože v 99% věcí nabídne to samé.

Celkově je ale Galaxy Z Fold6 špičkovým balíčkem se skutečně velmi málo kompromisy a ačkoliv konkurence v oblasti skládacích telefonů sílí, Samsung si stále udržuje náskok a nabízí nejlepší kombinaci.

Konkurence

Zatímco dříve byl Samsung s ohebnými telefony na trhu prakticky jediný, nyní se přidávají další a další výrobci, kteří si chtějí z tohoto perspektivního a velmi rychle rostoucího trhu ukrojit svůj kousek. Špičkovým zařízením je například Google Pixel Fold, který je sice podstatně težší, boduje ale především fotoaparáty a větší baterií.

Velmi podobné rozměry a parametry jako současný Z Fold6 má pak OnePlus Open, k dispozici je také Honor Magic V3 případně nový Xiaomi Mix Fold 4 s extrémně tenkou konstrukcí.

Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz