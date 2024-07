CMF Phone 1: exkluzivní pohled na modulární telefon, který postrádá NFC

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing v loňském roce uvedla podznačku CMF (zkratka pro „Color, Material, Finish“), s níž dorazila sluchátka, chytré hodinky a také nabíjecí adaptér. Po několika měsících na trhu (a zjevném úspěchu) jsme svědky uvedení prvního telefonu CMF s výstižným označením „CMF Phone 1“. Zatímco filozofií Nothing má být posouvání hranic technologických možností, inovativní design či nasazení nejnovějších technologií, CMF se snaží zaujmout jednoduchým, ale nadčasovým designem, cenovou dostupností a také obecně velmi dobrým poměrem cena/výkon v daném segmentu. Jaké jsou naše první dojmy z CMF Phonu 1?

Modulární design v hlavní roli

Začněme designem, který dokáže zaujmout v podstatě již jen samotnou krabičkou, na které je vyobrazený fotomodul a pro nápis je použit stejný font, který s oblibou používá i Nothing. Uvnitř pak najdeme telefon, USB-C/USB-C kabel bílé barvy a nakonec také designový nástroj pro vytažení SIM slotu či paměťové karty o velikosti až 2 TB. Ten bude zapotřebí nejen k vložení SIM, ale také k instalaci nového krytu.

Výrobce použité řešení konstrukce označuje za modulární, neboť je možné za pomoci odstranění šroubků na zádech měnit nejen kryty, ale také (o něco rychleji) měnit příslušenství. Tajemné kolečko na spodní straně je pak v podstatě jen hlava šroubu, místo něhož lze přišroubovat stojánek, držák na platební karty či poutko. Odšroubování krytu zad (který přechází v boky) je otázkou minuty, ocenili bychom však miniaturní šroubovák přímo v balení telefonu. Například jako část nástroje pro vytažení slotu pro SIM, což by se doslova nabízelo.

Navzdory této konstrukci nabízí novinka odolnost IP52, což je na danou kategorii solidní. Zajímavé je rovněž nasazení hliníkového fotomodulu a ovládacích tlačítek. Tyto prvky mají dodat na prémiovosti. Zbytek plastové (či snad kompozitní) konstrukce je praktický tím, že odolává otiskům, a to dokonce i v testovaném černém provedení, za což tleskáme.

Dlouhá výdrž, výkon od MediaTeku i 120Hz AMOLED

Kromě netradičního modulárního designu zaujme novinka rozhodně také displejem a baterií. Výrobce totiž nasadil velmi slušnou kapacitu 5 000 mAh s podporou 33W nabíjení, kdy má být za 20 minut u zcela vybitého smartphonu doplněna energie na 50 %. Baterii lze „téměř“ zahlédnout i při odmontování krytu, je však přelepena černou páskou.

Na čelní straně se pro změnu rozkládá 6,67 Super AMOLED panel s podporou až 120Hz obnovovací frekvence. Jedná se přitom o displej, který má v rámci daného cenového segmentu slušnou tloušťku rámečků, solidní jas i podporu optické čtečky otisků prstů. Ta je umístěna relativně nízko a prst jsme museli skenovat dvakrát, abychom dosáhli uspokojivé přesnosti při odemykání. V kontextu ceny je nicméně vše v pořádku.

Výrobce vsadil na 4nm čipset Dimensity 7300 s podporou 5G konektivity.

Stran výkonu výrobce vsadil na 4nm čipset Dimensity 7300 s podporou 5G konektivity, kterému dělá společnost 8 GB RAM (softwarově lze rozšířit až na 16 GB) a 128 či 256GB úložiště. Telefon funguje svižně, disponuje Androidem 14 i minimalistickou nadstavbou Nothing OS 2.6 s widgetem pro krokoměr a dalšími vychytávkami z telefonů Nothing. Výrobce garantuje alespoň dvě velké aktualizace OS a 3 roky bezpečnostních záplat, což není vůbec špatné. Lze navíc očekávat, že se aktualizace dostanou (vzhledem k historii aktualizací telefonů Nothing) na nový CMF Phone 1 rovněž jako na jeden z prvních ve srovnání s konkurenty v daném segmentu. Zamrzí snad jen přítomnost jediného hlasitého reproduktoru. Zásadním nedostatkem je však absence NFC.

50Mpx fotoaparát od Sony a cena, která potěší

Na závěr nesmí chybět informace o fotovýbavě, kterou zastupuje primární 50Mpx snímač od Sony s podporou dvojnásobného zoomu výřezem ze senzoru, doprovázený bokeh snímačem pro zachycení kvalitnějších portrétů. Na čelní straně pak sídlí 16Mpx selfie. Zajímavostí fotovýbavy je pak také pokročilá technologie HDR nazývaná jako Ultra XDR, která byla vyvinuta ve spolupráci s Googlem pro věrné zachycení náročných světelných podmínek.

První dojmy z fotoaparátů jsou přitom kladné, fotoaplikace funguje svižně a neschází ani možnost záznamu 4K videa. O tom, zda novince fanoušci odpustí absenci ultraširokoúhlého objektivu, však rozhodne až čas. A kolik si tedy vlastně Nothing hodlá účtovat za telefon se zajímavým (modulárním) designem, velkým Super AMOLED displejem, 5 000mAh baterií, 4nm čipsetem od MediaTeku a oblíbenou softwarovou nadstavbou?

Za model se 128GB úložištěm 4 369 Kč, za 256GB verzi pak 5 999 Kč, náhradní kryt lze pořídit za 759 Kč. Nakupovat můžete přímo na webu Nothing.