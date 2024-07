V cenové relaci okolo 4 tisíc korun zpravidla najdeme základně vybavené smartphony pro méně náročné, kteří se spokojí s nižším výkonem a mnohdy dosti fádním designem. CMF Phone 1 se navzdory tomuto stereotypu snaží dokázat, že výsledek může vypadat jinak, rozuměj lépe. Jak se osvědčila novinka v redakci? Je absence NFC skutečně oprávněným důvodem, proč se tomuto zařízení vyhnout?

Prvotina CMF, podznačky společnosti Nothing, se prezentuje jako čerstvá krev v dosti zkostnatělém segmentu velmi levných smartphonů. Navzdory nízké ceně (4 369 Kč u nižší 128GB varianty) přitom láká na velkou baterii, uhlopříčku, výkon a v neposlední řadě netradiční design.

Technické parametry CMF Phone 1 Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 77 × 8 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7300-Energy , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2024, 4 369 Kč

Obsah balení: zkrátka jako „Nic“

Balení CMF Phonu 1 je v podstatě identické jako u telefonů Nothing, avšak zde jedna věc vcelku schází. V krabičce, která je sympaticky kompaktní, najdeme kromě telefonu rovněž obyčejný USB-C/USB-C kabel bílé barvy a mírně netradiční nástroj sloužící pro vysunutí SIM slotu. Tím, co mi zde schází, je šroubovák, respektive „bit“, který by mohl tvořit druhou stranu nástroje na vytažení SIM.

Líbilo se nám kompaktní balení

Nelíbilo se nám potěšil by šroubovák (viz další kapitola)

Konstrukční zpracování: má své výhody i nevýhody

Podobně jako u smartphonů Nothing, i u značky CMF je design stěžejní a zaujmout se podle mě značce povedlo na jedničku. Ostatně s ohledem na cenu zařízení je docela jasné, že zde designéři neměli tolik prostoru. Nečekejte tedy žádné LED prvky na zádech či pověstná průhledná záda. CMF Phone 1 se vám pokusí vše vynahradit několika šrouby, které umožňují kompletní výměnu krytu (záda přechází v boky) či připojení příslušenství, jako je stojánek, poutko či snad držák na platební karty. Právě posledně zmíněný doplněk pak hraje vcelku klíčovou roli, neboť se jedná o přímou náhradu scházejícího NFC, které však chybí z trochu jiných důvodů, než byste si mysleli.

I přes nízkou cenu nabízí novinka netradiční konstrukci.

Asi většina předpokládá, že výrobce byl tak šetřivý, že se mu zkrátka nechtělo NFC do telefonu implementovat. Důvodem je však podle mého názoru spíše samotný design. Po odstranění zadního krytu, kdy před pokusem kryt „odloupnout“ od zbytku telefonu nezapomeňte nejprve vysunout slot pro SIM karty (2 nanoSIM či kombinaci jedné nanoSIM a až 2TB paměťové karty), se vám naskytne pohled na (zakrytované) „vnitřnosti“ zařízení. Výrobce byl opatrný, a tak vše skutečně důkladně schoval, dokonce nezapomněl na obligátní textové upozornění, aby uživatelé nesundávali černou nálepku kryjící baterii ani další kryty. A právě proto, že lze uživatelsky sundat a vyměnit kryt, schází podpora NFC, neboť to by muselo být propojeno se zbytkem telefonu, resp. základní deskou. Vzhledem k solidní tloušťce samotného krytu tak podle mého názoru zkrátka nebylo možné zachovat jednoduchost výměny krytu a zároveň poskytnout NFC. Vzhledem k výše uvedenému absenci NFC chápu a v mých očích je víceméně ospravedlnitelná, ovšem zrovna já se nepočítám mezi ty, kteří by bez bezkontaktního placení telefonem již nedali ani ránu.

Co mě na absenci NFC zaráží trochu víc, je podivné cílení produktu jako takového. Při pohledu na propagační materiály, webové stránky výrobce či obsah na sociálních sítích je podle mě vcelku zřejmé, že cílí především na mladé, a právě pro ně by mohla absence bezkontaktního placení představovat vcelku velký problém. Samozřejmě, že lze tohle elegantně obejít například pořízením chytrého prstenu či chytrých hodinek s možností platit, ale přeci jen to není úplně to stejné...

Další zamyšlení si dovolím nad samotnou vyměnitelností krytů. CMF jde totiž tak daleko, že design nazývá „modulárním“. Osobně si pod modulárním telefonem vybavím například některé smartphony Motorola, k nimž bylo nabízeno větší množství příslušenství, které skutečně mohlo změnit schopnosti telefonu, ne možnost si vyměnit kryt nebo si k němu připnout poutko. Nepochybně diskutabilní je rovněž jednoduchost a komfort samotné výměny. Ano, odšroubování šroubků a samotná výměna krytu může trvat třeba i jen minutu či dvě, pokud jste zruční, ale stejně, jak často se vám bude chtít toto dělat? Výrobce samozřejmě chválím za to, že nabízí několik skutečně líbivých pestrých barev krytů, ale stejně se domnívám, že na častější střídaní krytů nebude mít většina majitelů náladu.

Osobně tak pokládám za největší přednost tohoto řešení fakt, že v případě, kdy by váš mobil zažil nějaký skutečně hodně ošklivý pád, mu můžete pomoci zbrusu nového krytu vdechnout druhý život. Tedy za předpokladu, že přežije displej. Náhradní kryt stojí necelých 800 Kč, což není moc, ale v kontextu ceny 128GB provedení vlastně ani úplně málo. Nicméně cenu pokládám za přiměřenou vzhledem ke kvalitě použitého plastu, který se dokonce ani v testované černé verzi „neupatlá“, za což si zaslouží CMF obrovskou pochvalu. Plusové body pak získává rovněž za to, že ovládání hlasitosti, vypínací tlačítko i fotomodul je z hliníku, což se u takto levného zařízení rovněž nevidí. V neposlední řadě si nemohu stěžovat ani na (s ohledem k ceně) solidní haptickou odezvu či přiměřenou odolnost IP52.

Ve výsledku, navzdory všemu ne vždy zcela pozitivnímu, co jste si přečetli na řádcích výše, musím Nothing (nebo CMF) pochválit za odvahu představit takto levný telefon s takto zajímavou a netradiční (a částečně i prémiovou) konstrukcí. Přestože nemá CMF Phone 1 NFC, nelze mu vytknout absence stylu a už jen kvůli konstrukci bych jej tedy rozhodně nezatracoval.

Líbilo se nám slušná odolnost IP52

netradiční, ale povedený design

praktická záda, na kterých nejsou vidět otisky

možnost 2 nanoSIM či nanoSIM + paměťové karty

lze vyměnit kryt

nabídka pěkně barevných krytů a dalšího příslušenství

kvalitní plast + hliníkové prvky

Displej: vlastně super

CMF Phone 1 se chlubí také velkým 6,67" Super AMOLED displejem, kterému vlastně nemám absolutně co vytknout. S ohledem na cenu zařízení totiž nabídne naprosto dostačující Full HD+ rozlišení, možná až překvapivě tenké rámečky a také až 120Hz obnovovací frekvenci.

S ohledem na cenu jsou zde pochopitelně i nějaká ta úskalí. Tak například schází podpora Dolby Vision, i když tuto certifikaci mnohdy nemají ani (deseti)násobně dražší telefony, HDR10+ nechybí. Citelnějším omezením může být maximální jas. Výrobce sice uvádí až 2 000 nitů, ale pokud plánujete telefon komfortně používat na ostrém sluníčku a třeba i s nasazenými slunečnými brýlemi, máte smůlu. Maximální jas je na poměry konkurenčních telefonů sice nadprůměrný, avšak projeví se zde již cenový segment, do něhož novinka spadá. Občas jsem si tak říkal, že bych ocenil ještě o něco vyšší jas, ale ve výsledku vlastně budete spokojeni, pokud nemáte příliš vysoká očekávání nebo nejste zmlsaní obrazovkami dražších telefonů.

Čtečka otisků prstů je optického typu a je relativně blízko spodního rámečku, ačkoliv jsou telefony, které ji mají ještě níže. Její fungování je však příkladné a neměl jsem s ním problém. Neschází ani obdoba Always-On, ačkoliv to tak docela AoD není, neboť se aktivuje pouze, když se dotknete displeje a zobrazí základní údaje (čas, datum, počasí a případně i ikonku notifikace dané aplikace).

Líbilo se nám kvalitní Super AMOLED zobrazovací panel

tenké rámečky a podpora 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: někde se šetřit muselo

CMF Phone 1 jsem v předešlé kapitole chválil za kvalitní displej s tenkými rámečky, ovšem je jasné, že někde se šetřit muselo. Tou oblastí je zvuk, neboť CMF Phone 1 disponuje pouze jedním reproduktorem, který navíc hraje pouze průměrně. Pokud jste zvyklí na stereo, je až zvláštní sledovat video na telefonu s jedním reproduktorem. Vzhledem k ceně tento nedostatek nemám problém odpustit, přesto to však působí (s ohledem na cílení na mládež) trochu zvláštně. 3,5mm jack pochopitelně schází rovněž.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: prostě pohoda

Po menší kritice budu opět chválit, neboť výrobce vsadil na 4nm čipset Mediatek Dimensity 7300 5G. Jedná se přitom o osmijádrový čipset vyráběný TSMC. V oblasti efektivity pak mobil exceluje, použitý čipset prodlužuje výdrž, ale zároveň zajišťuje dostatek výkonu, nezahřívá se a umí například i záznam 4K videa. Výrobce navíc nešetřil a nasadil rovnou 8 GB RAM, což velmi oceňuji, neboť to znamená menší záruku svižného chodu i v budoucnu. Nabídku 128GB a 256GB úložiště pak doplňuje možnost využití až 2TB paměťové karty. Na závěr zmíním, že stejný čipset využívá například i smartphone Oppo za necelých 15 tisíc Kč. I v tomto kontextu zřejmě uznáte, že CMF Phone 1 vás po stránce výkonu nezklame.

Líbilo se nám dostačující výkon

8 GB RAM a podpora až 2TB karet

Výdrž baterie: bez výtek

Můžete se těšit na 5 000mAh baterii, která spolu se zmíněným čipsetem a odladěným systémem zvládne levou zadní 1,5 až 2 dny používání na plné nabití a ve víkendovém režimu se můžete dostat dokonce i na lepší hodnotu. V každém případě nabíjení probíhá pouze drátově max. výkonem 33 W a úroveň nabití lze limitovat na 70, 80 nebo 90 %, což se u takto levných smartphonů obvykle nevidí. Za 23 minut jsem nabil třetinu kapacity zcela vybitého telefonu, plné nabití by pak mělo trvat zhruba hodinu a půl. Bezdrátové nabíjení se nepřekvapivě nekoná.

Líbilo se nám nadprůměrná výdrž na nabití

33W drátové nabíjení a možnost nastavení limitu

Konektivita: se vším všudy

Kromě absence NFC a eSIM podporuje CMF Phone 1 vše, co byste mohli potřebovat. Nechybí tedy 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, ale také veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: kvalita vás překvapí

CMF Phone 1 má na rozdíl od smartphonů Nothing trochu zbytečnou 2Mpx bokeh kamerku, ve výsledku tak disponuje kromě selfie kamery pouze hlavním snímačem. Výsledná kvalita mě přesto nezklamala, právě naopak.

Hlavní snímač Bokeh senzor Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 2 Mpx 16 Mpx Velikost snímače 1/1,95" 1/5,1" 1/3,1" Velikost pixelů 0,8 µm 1,75 µm 1,0 µm Označení snímače Sony IMX882 SmartSens SC202 GalaxyCore GC16B3 Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.0 Optická stabilizace ne ne ne Zaostření AF fixní fixní

Kvalita záběrů je s ohledem k ceně rozhodně nadprůměrná, ať už jde o barevné podání, úroveň detailů, schopnost nastavit expozici či fungování HDR. V tomto ohledu se mimochodem výrobce chlubí tím, že využívá technologii Ultra XDR, která je právě jinak pojmenovaným HDR a funguje velmi slušně. Spokojen jsem byl i s nočními snímky či selfie kamerkou, která umí softwarově zmenšit a zvětšit rozsah.

Ve výsledku tak lze vytknout snad jen zbytečnou přítomnost 2Mpx senzoru, ale to je zároveň jediné, neboť telefon pořizuje líbivé snímky a zvládá natáčet i 4K video s 30 FPS. Oželíte-li podporu optické stabilizace, což je s ohledem na cenu pochopitelné, jedná se o jeden z nejlépe (ne-li nejlépe) fotících smartphonů v dané třídě.

CMF Phone 1 (4K 30 FPS)

CMF Phone 1 4K 30 FPS zhoršené světelné podmínky

Líbilo se nám s ohledem k ceně velmi kvalitní fotografie

podpora 4K videa

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor

Software: největší přednost CMF Phonu1?

CMF Phone 1 má po vzoru smartphonů Nothing v podstatě čistý systém Android (samozřejmě ve verzi 14) s lehkou nadstavbou Nothing OS 2.6. Velmi mě například potěšilo, že telefon obdržel v polovině července aktuální (červencové) záplaty a výrobce garantuje dvě velké aktualizace operačního systému (tj. až na Android 16) a 3 roky bezpečnostních záplat. Musím se znovu opakovat, ale s ohledem na cenu je to podle mě velmi zajímavá nabídka. Pokud vám z nějakého důvodu „nevoní“ čínské nadstavby nebo třeba One UI od Samsungu a zároveň nechcete telefon Motorola, zřejmě na trhu nenajdete levnější smartphone s víceméně čistým Androidem. Na závěr dodám, že vše fungovalo maximálně svižně, prostředí je přehledné a v rámci tzv. experimentálních funkcí lze například aktivovat pokročilejší propojení s AirPods.

Líbilo se nám garance 2 aktualizací OS a 3 let záplat

víceméně čistý Android

aktuální bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

CMF Phone 1 má skutečně mnoho předností, ať už se jedná o výkon, výdrž, displej či software, který je pro mě osobně jednou z dost možná těch nejsilnějších stránek telefonu. Navíc nechybí kvalitní fotoaparát či originální design s možností zadní stranu telefonu a boky zrenovovat v případě, že utrpí ošklivý pád. Výraznou nevýhodou je samozřejmě absence NFC (a možná i jediný reproduktor), přiznám se však, že mě zbytkem výbavy výrobce obměkčil natolik, že bych osobně byl ochoten mít za pár korun takto povedený telefon a raději nosil v kapse například ještě platební kartu.

Konkurence

OnePlus Nord CE 3 Lite nabídne o dost výkonnější 67W nabíjení a stejně velkou 5 000mAh baterii. Použitý čipset je nicméně staršího data a displej není typu OLED.

Přejít do katalogu OnePlus Nord CE 3 Lite Rozměry 165,5 × 76 × 8,3 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Motorola Moto G54 Power Edition boduje obří 6 000mAh baterií v relativně kompaktním tělem i podporou eSIM, navíc jí neschází ultraširokoúhlý objektiv. CMF Phone 1 oproti tomu nabídne rozhodně zajímavější design i větší a kvalitnější displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola G54 Power Edition Rozměry 161,1 × 73,8 × 8,9 mm , 192 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor MediaTek Dimensity 7020 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 6 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz