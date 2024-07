Šestá generace foldables od Samsungu přinesla tradičně dva modely s cílem oslovit zákazníky zaměřené na produktivitu, ale také designové fajnšmekry, kteří ocení líbivý vzhled, kompaktní rozměry a v neposlední řadě i přívětivější cenu. Kromě zmíněných předností se nový Galaxy Z Flip6 snaží bodovat rovněž v jiných oblastech. Jakých, a jak na mě vlastně Z Flip6 zapůsobil jako celek po několika týdnech používání, prozradím na řádcích níže.

Nabídka ohebných véček se v průběhu několika let poměrně rozrostla. Přestože se stále nejedná o žádnou „masovku“, mohou si čeští a slovenští zákazníci vybírat hned z několika modelů v relativně slušném cenovém rozpětí. Horkou novinku od Motoroly lze například pořídit za 20 000 Kč. Nový Samsung Galaxy Z Flip6 se nesnaží nijak podbízet cenou (tu si však můžete snížit pomocí tradičně nepřeberného množství bonusů), která je mezigeneračně takřka nezanedbatelně vyšší. Namísto toho se snaží bodovat v možná ještě důležitějších oblastech, jako je softwarová podpora či výkon. Lze Galaxy Z Flip6 považovat za nejlepší véčko současnosti, nebo jej konkurence již předběhla?

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip6 Kompletní specifikace Konstrukce 85,1 × 71,9 × 14,9 mm , 187 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB / 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2024, 28 999 Kč

Obsah balení: kabel a šmitec

V balení Z Flipu6 tradičně najdeme již jen samotný telefon a také USB-C/USB-C kabel. Úvahy nad tím, zda se jedná „pouze“ o kabel s max. podporovaným výkonem 25 W jsou v tomto případě zbytečné, neboť rovnou prozradím, že 25 W je stále maximální nabíjecí výkon telefonu. Pochválit mohu za kompaktnost celého balení i absenci plastových materiálů.

Líbilo se nám kompaktní (environmentální) balení obsahující kabel

Konstrukční zpracování: máte rádi facelifty?

Samsung Galaxy Z Flip6 je na rozdíl od Z Foldu6, který si prošel alespoň nějakými změnami, v podstatě identický s předchozí generací: stejná je hmotnost a rozměry, dokonce i použité materiály, tj. „posilněný“ hliník a také sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. Ve své podstatě je tak snad i slovíčko „facelift“ příliš nevypovídající o skutečném stavu, neboť Samsung převzal design předešlé generace téměř se vším všudy. Neviditelnou novinkou je odolnost IP48, což znamená kromě kompletní voděodolnosti rovněž schopnost telefonu si poradit s nečistotami většími 1 mm. Nutno podotknout, že oblast pantu je skutečně velmi pěkně zpracovaná a utěsnění je dobře patrné. Rovněž samotný pant má příjemnou tuhost (mezigeneračně je na tom v tomto ohledu telefon díky upravenému pantu snad ještě o trošku lépe) a drží v mnoha různých polohách (viz videorecenze). Otevření jednou rukou je také možné, ale není kdovíjak pohodlné a i z hlediska životnosti je určitě moudřejší telefon otevírat obouruč.

S výjimkou nových barevných provedení (testovaná verze je však dostupná exkluzivně u Samsungu), které jsou velmi povedené a chválím za využití praktických (matných) materiálů, je tedy největší novotou právě zvýšená odolnost, která, kdo ví, bude možná u příští generace již rovnou IP68. Zároveň však musím dodat, že již ochrana IPX8 bude pro naprostou většinu uživatelů dostačující. Pokud tedy uvažujete o skládačce s odolností IPX8, nepředstavuje dle mého IP48 až tak zásadní upgrade.

Zbývá mi tak ještě pochválit spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku i bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou přitom v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Esteticky líbivé je rovněž rozmístění zdířek mikrofonů, USB-C a výdechu reproduktoru na spodní straně. Na levém boku se pak nachází slot pro nanoSIM, ovšem telefon si, stejně jako u minulé generace, poradí rovněž s eSIM. Naopak s podporou paměťových karet nepočítejte. Na závěr zmíním kvalitní haptickou odezvu a samozřejmě i očividnou výhodu v kompaktnosti zařízení, kdy jej ve složeném stavu můžete velmi pohodlně přenášet třeba i v užší kapse od riflí či snad kapse saka/košile.

Líbilo se nám mezigeneračně vyšší odolnost (IP48)

kvalitní haptická odezva a líbivý design

kompaktnost zařízení (především v zavřeném stavu)

využití matných povrchů

svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám designově kopie předešlé generace

Displej: měl by si vzít příklad od konkurence

Se zachováním v podstatě identického designu se pojí i vnější displej, který ve srovnání s tím, co nabízí třeba Motorola Razr 50 Ultra, působí tak trochu jako chudý příbuzný. Bohužel, uhlopříčka 3,4" (kterou navíc Samsung lišácky měří od levého spodního rohu), se již ve srovnání s moderními véčky řadí spíše k těm menším a „obrácený výřez“ ve spodní části znamená, že je využitelná plocha reálně ještě menší. Osobně jsem doufal, že se po vzoru Razru 40 Ultra Samsung právě na vnější displej u nového Z Flipu6 zaměří a minimálně Motorolu dožene. K tomu však nedošlo... Navíc se stále jedná pouze o 60Hz panel, tudíž si i v tomto ohledu namaže nová Motorola Razr 50 Ultra s 4" LTPO OLED displejem a max. obnovovací frekvencí 165 Hz Samsung Galaxy Z Flip6 na chleba.

Nevyužitý potenciál vnějšího displeje se navíc bohužel nepojí jen s jeho uhlopříčkou či vlastnostmi použitého panelu, ale také se softwarem. Samsung totiž stále (podle mě naprosto zbytečně) limituje možnosti využitelnosti. Na vnější displej si lze přidat pouze pět aplikací, a to jen v „experimentálním“ režimu Labs. Mezi nimi přitom figuruje podle mě vcelku zbytečný YouTube a Netflix. Ne, namísto toho, aby si uživatel mohl přidat na vnější displej v podstatě jakoukoliv aplikaci, jako to umí několikrát zmiňovaná Motorola, je potřeba si nejprve nainstalovat utilitku Good Lock. Skrze ni si nainstalovat další „miniaplikaci“ MultiStar a až poté si můžete na vnější obrazovku dát v podstatě jakoukoliv aplikaci (vyjma systémových typu Nastavení), třeba Instagram, Tidal, Samsung Health, YouTube Music, Fotky a další. V oblasti vnějšího displeje tedy podle mě Samsung zaspal na vavřínech a zřejmě se nechal ukolébat úspěchem. Různé widgety nebo snad nová tapeta se štěňátky, která se přemísťují po obrazovce na základě dat z akcelerometru, bohužel tyto zjevné nedostatky nezachrání...

Výrobce mohl konečně nasadit kamerku přímo pod displej.

Zatímco u vnější obrazovky jsem byl kritický, vnitřnímu displeji již v podstatě nemám co vytknout. Jedná se o LTPO AMOLED obrazovku s podporou HDR10+ (avšak bez Dolby Vision) a mezigeneračně vyšším maximálním jasem až 2 600 nitů. Ten zajistí špičkovou čitelnost za všech okolností, stejně tak jsem byl spokojen i s jasem minimálním. 120Hz obnovovací frekvence sice není tak vysoká jako u Razru 50 Ultra (165 Hz), ale zcela postačí i náročnějším. Kde bych ocenil jistou inovaci, to je oblast selfie kamerky. Již u předchozí generace jsem zmiňoval, že by výrobce mohl i do Z Flipu konečně nasadit UDC, tedy kamerku přímo pod displej, kterou známe z Foldu. Esteticky by to zařízení prospělo (v očích mnoha potenciálních zákazníků by se třeba i mohlo jednat o důvod k nákupu nového Z Flipu) a kvalita pro vyřízení videohovorů by byla dostačující, zejména s přihlédnutím k možnosti využít hlavní snímače pod vnějším displejem.

Závěrem prozradím, že oblast rýhy je téměř neviditelná, dovodím si však tvrdit, že Motorola Razr 50 Ultra je na tom ještě o fous lépe v otázce viditelnosti i pocitu při přejetí prstem v oblasti pantu. Ta boduje také použitou ochranou fólií, která je roztažena až k okrajům (rámečkům) zařízení, zatímco u Z Flipu6 je patrná mezera mezi okraji ochranné fólie a rámečky zařízení.

Líbilo se nám mezigeneračně vyšší jas

Nelíbilo se nám vnější displej zaostává za konkurencí

zbytečná softwarová omezení využitelnosti externí obrazovky

bez podpory Dolby Vision

stále bez implementace UDC (kamerky schované v displeji)

Zvuk: bez problémů

Galaxy Z Flip6 disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které jsou dle mých zkušeností shodné s předešlou generací. Těšit se tak můžete na slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Pochopitelně rovněž neschází možnost stylově přijímat hovory rozevřením véčka, případně je naopak ukončit zaklapnutím telefonu.

Líbilo se nám slušné hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: a jak je to s tím zahříváním?

Fanoušky skládaček od Samsungu jistě nepřekvapí, že i letos nasadil jihokorejský výrobce nejlepší (mírně upravený) čipset od Qualcommu s označením Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, který je zárukou dostačujícího výkonu na léta dopředu. Velkou novinkou je pak rovněž implementace odpařovací komory (ta má být větší než u Galaxy S24 Ultra), což by se mělo pozitivně projevit na schopnosti telefonu se uchladit při náročnějších aktivitách. Chlazení je mezigeneračně skutečně lepší a běžně se nesetkáte s tím, že by se telefon zahříval. Jedním dechem je však nutné dodat, že se rozhodně nejedná o herní smartphone, kde by se vlivem hraní (náročnější) her automaticky snížil výkon, a to relativně rychle, a zároveň jej umí „rozpálit“ třeba i (drátové) Android Auto. Ve výsledku je tak chlazení o něco lepší než u Motoroly Razr 50 Ultra (nikdy jsem například během identického způsobu používání Android Auto nezahlédl hlášku o tom, že by bylo zařízení nadměrně teplé, i když to může souviset i s nastavením systému), která se pocitově zahřívala o něco víc, ale k ideálu má Z Flip stále daleko. V autě s aktivovaným zrcadlením Android Auto jsem tak například nechával véčko vždy v rozevřeném stavu, aby se mohlo efektivněji chladit. Stejně tak například aktivovaný hotspot dokáže novinku poměrně zahřát.

Z další výbavy chválím nasazení rovnou 12 GB RAM LPDDR5X a 256/512GB úložiště typu UFS 4.0. V rámci srovnání s Motorolou si dovolím poznamenat, že u Razru 50 Ultra činí velikost úložiště vždy 512GB.

Líbilo se nám dostačující výkon

dostatek RAM i úložiště

Nelíbilo se nám v některých situacích zvýšené zahřívání (vycházející z použité konstrukce)

Výdrž baterie: čím více, tím lépe

Poměrně zásadní inovací je navýšení kapacity baterie na rovné 4 000 mAh z předešlých 3 700 mAh. Vzhledem k zachování hmotnosti a rozměrů se jedná o skvělý výsledek, přesto se nemohu ani v této oblasti ubránit dojmu, že by to šlo udělat ještě lépe, kdyby výrobce využil například v současnosti populární „křemíkové“ bateriové články s vyšší energetickou hustotou, což by mimo jiné mohlo výrazně pomoci i u modelu Z Fold6. Kdo jiný by měl ostatně přicházet s těmito inovacemi a implementovat je, když ne Samsung s mnohaletým know-how? Ničeho takového jsme se však nedočkali, stejně jako výkonnějšího nabíjení. Limitem je stále 25 W, což již nikoho neohromí a existují ohebná véčka, která zvládají takřka trojnásobný nabíjecí výkon. Na druhou stranu Samsung nabídne 15W bezdrátové nabíjení i jeho reverzní bezdrátovou alternativu (o výkonu 4,5 W). Z 5 % kapacity baterie se lze dostat na 51 % za 34 minut, na 82 % celkem za 58 minut a plné nabití trvá přibližně hodinu a tři čtvrtě.

Z Flip6 pro většinu uživatelů stále spíše jednodenním zařízením, ačkoliv se lze při troše snahy a šetrnějšího používání (v mém případě během víkendu) dostat i na 1,5 dne na nabití.

Líbilo se nám mezigeneračně větší baterie

podporuje bezdrátové (i reverzní) nabíjení

Nelíbilo se nám nízký nabíjecí výkon

Konektivita: se vším všudy

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Na rozdíl od Z Foldu však schází podpora UWB.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: inovuj pomalu, ale vytrvale

V duchu spíše menších mezigeneračních změn jsme se (konečně) dočkali také nového snímače převzatého ze „základní“ dvojice Galaxy S24. Jedná se o zasloužený upgrade, ačkoliv jsme se nedočkali změny u ultraširokoúhlého objektivu či selfie kamerky. U ultraširokoúhlého objektivu zamrzí zejména absence automatického ostření, díky kterému by bylo možné pořizovat také makra.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,57" 1/3,2" 1/3,0" Označení senzoru Samsung ISOCELL GN3 Samsung ISOCELL 3LU Samsung ISOCELL 3J1 Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 13 mm (123˚) 23mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Ačkoliv změnu primárního snímače jednoznačně chválím, domnívám se, že Samsung mohl klidně implementovat i nový ultraširokoúhlý objektiv, případně jej snad nahradit teleobjektivem, podobně jako je tomu u Razru 50 Ultra. Právě u smartphonu této konstrukce přitom dává teleobjektiv větší smysl než ultraširokoúhlý objektiv, nehledě na to, že je pro mnoho uživatelů teleobjektiv zkrátka důležitější než ultraširokoúhlý objektiv, neboť s ním fotí velmi často (někdy dokonce častěji než s primárním fotoaparátem).

Kvalita snímků z hlavního snímače je na slušné úrovni, lze konstatovat, že jim neschází detaily a mají pěkné (tradičně saturovanější) barevné podání. Slušně funguje HDR a nastavení expozice. Za zhoršených světelných podmínek si však telefon neumí poradit s pohybujícími se předměty, dobře viditelné je na to na snímku reproduktoru JBL, kde někdo mávl rukou a výsledkem je ošklivá „digitální“ šmouha. Na zachycení momentek je nicméně Z Flip6 rozhodně dostačující. U ultraširokoúhlého objektivu je pak patrná deformace v okrajích i digitální šum. Kdyby výrobce nasadil kvalitnější 2násobný teleobjektiv, udělal by lépe. Záznam videa je možný max. ve 4K s 60 FPS a nabídne slušnou kvalitu i stabilizaci.

Samsung Galaxy Z Flip6 4K 60 FPS

Líbilo se nám mezigeneračně kvalitnější primární senzor

solidní kvalita videa

Nelíbilo se nám slabší ultraširokoúhlý objektiv bez AF, který by mohl nahradit teleobjektiv

Software: téměř za jedna s hvězdou

Kde si Galaxy Z Flip6 zaslouží jedničku s hvězdičkou, a do jisté míry tím dokáže vynahradit i zmíněné nedostatky, je oblast softwarové podpory i softwaru jako takového. Samozřejmostí je Android 14 i nejnovější nadstavba One UI 6.1.1, stejně jako se lze spolehnout na 7letou softwarovou podporu. Telefon tak bude podporován výrobcem až do roku 2031 (včetně), což konkrétně znamená bezpečnostní záplaty, ale také 7 nových verzí operačního systému. Systém funguje svižně, nabízí provázanost s ekosystémem dalších výrobků Samsung (a nejen těch) a je intuitivní. Nevýhodou je zbytečná omezenost softwaru v oblasti vnějšího displeje. Za mínus by někdo mohl považovat také absenci DeXu, který Z Fold zvládá. V případě Z Flipu zřejmě schází právě kvůli zahřívání, zároveň je však nutné zmínit, že Motorola obdobu režimu DeXu u Razrů nabízí, rozhodně by to tedy šlo vyřešit.

Líbilo se nám garance 7leté softwarové podpory

povedená nadstavba + široký ekosystém

Nelíbilo se nám stále neumí DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Flip6 přináší spíše menší vylepšení oproti předešlému modelu. Ze zařízení lze téměř cítit, že je Samsung svým způsobem spokojený s tím, co na poli skládacích telefonů dokázal, a že se může pochlubit několikaletým know-how, které však využívá jen napůl. Při pohledu na to, co nabízejí ohebné telefony značek jako Motorola, Xiaomi, Vivo či Honor, se totiž nelze ubránit dojmu, že Samsung u Z Flipu6 přinesl pouze nutné množství vylepšení, aby zůstal relevantní pro (spíše nové) zákazníky.

Velkým tahounem je samozřejmě povedený software a garance dlouhé podpory, v čem se mobilu žádné ohebné véčko nemůže rovnat, přesto bych rád viděl i nějaké výraznější inovace v oblasti fotovýbavy (nasazení výrazně kvalitnějšího ultraširokoúhlého objektivu či ještě raději portrétního teleobjektivu s funkcí makra), baterie (navýšení energetické hustoty za využití křemíku), vylepšení v oblasti chlazení nebo implementace displeje, který vyplní celou vnější stranu, hlavně bez zbytečných softwarových omezení.

Pokud máte rádi Samsung, zaujaly vás různé bonusy, které lze k nákupu získat, a nevlastníte Galaxy Z Flip5 (a možná ani Galaxy Z Flip4), mohu nákup doporučit, míra inovací u letošního modelu je však stále na pováženou.

Konkurence Motorola Razr 50 Ultra se může pochlubit výrazně lepším vnějším i vnitřním displejem, rychlejším nabíjením i praktičtějším teleobjektivem či podporou Smart Connectu (obdobou DeX). Oproti Z Flipu6 nabídne o něco nižší ochranu IPX8 (avšak stále kompletní voděodolnost) i horší softwarovou podporu či méně výkonný čipset. Zájemce by mohlo potěšit rovněž kompletní balení s adaptérem i ochranným pouzdrem. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 50 Ultra Rozměry 88,1 × 74 × 15,3 mm , 189 g Displej POLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Za cenu necelých 20 tisíc Kč lze aktuálně pořídit 512GB provedení Galaxy Z Flipu5, který je v mnoha ohledech identický s aktuálním modelem. Pokud se spokojíte s o něco nižším výkonem, starším primárním senzorem fotoaparátu a menší baterií, potažmo kratší softwarovou podporou, poslouží vám Z Flip5 stejně dobře jako Z Flip6. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB Rozměry 85,1 × 71,9 × 15,1 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz