Levný zázrak dorazil: CMF Phone 1 přichází do ČR, navíc s hodinkami zdarma

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značce Nothing se povedlo téměř nemožné, když na již tak dost saturovaný trh s chytrými telefony přinesla svůj vlastní telefon. Od dob prvního Nothing Phonu (1) už uplynula nějaká doba a kromě vlajkového nástupce jsme se dočkali také dvojice odlehčených modelů s označením „a“, ovšem Nothing mezitím zvládlo také založit podznačku CMF. Kromě produktů wearables jsme se dočkali rovněž klasického smartphonu, který osobně považuji za jeden z nejzajímavějších produktů uplynulého roku. Kdekdo totiž může vyrobit drahý (vlajkový) telefon napěchovaný tím nejlepším, kdy se tak nějak automaticky počítá s tím, že bude mít telefon líbivý design, kvalitní displej, dostatek výkonu i schopnou fotovýbavu, naopak málokomu se podaří přinést zajímavě vybavený a také vypadající telefon v těch nejnižších cenových příčkách, a právě to se povedlo CMF.

CMF Phone 1 je moderní, funkční a levný (RECENZE)

Svědčí o tom i recenze, ve které jsem vyzdvihoval velmi povedený modulární design, kvalitní displej i více než dostačující výkon. Okolo telefonu se navíc vytvořila docela slušná komunita, která připravuje různé návrhy příslušenství připojitelného k zadní straně, které lze vytisknout pomocí 3D tiskárny. Takto lze i částečně suplovat chybějící NFC, druhou alternativou jsou pak platby skrze (s telefonem propojené) chytré hodinky.

CMF Phone 1 má skutečně mnoho předností, ať už se jedná o výkon, výdrž, displej či software, který je pro mě osobně jednou z dost možná těch nejsilnějších stránek telefonu. Navíc nechybí kvalitní fotoaparát či originální design s možností zadní stranu telefonu a boky zrenovovat v případě, že utrpí ošklivý pád. Výraznou nevýhodou je samozřejmě absence NFC (a možná i jediný reproduktor), přiznám se však, že mě zbytkem výbavy výrobce obměkčil natolik, že bych osobně byl ochoten mít za pár korun takto povedený telefon a raději nosil v kapse například ještě platební kartu, uvádí se v recenzi.

Onou důležitou novinkou pro české zákazníky je vstup tohoto modelu na český trh, tedy oficiální cestou a rovnou u největšího prodejce – Alza.cz. Zde lze od dnešního dne CMF Phone 1 exkluzivně zakoupit za 5 199 Kč ve verzi 8GB/128GB v černé a v zelené barvě. Až do 19. ledna dostanou navíc všichni zákazníci k telefonu chytré hodinky CMF Watch Pro v hodnotě 1 427 Kč zcela zdarma. Ty jsme v naší recenzi pochválili za kvalitní displej, elegantní design i slušnou nabídku zdravotních a sportovních funkcí.