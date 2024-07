CMF Buds Pro 2 jsou totální bomba za pár stovek, navíc s antistresovým pouzdrem

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

CMF je podznačkou Nothing, v minulosti jsme vám už přinesli dojmy na hodinky CMF Watch Pro. Pokud jste si mysleli, že šlo jen o pokus, který upadne v zapomnění, mýlili jste se – důkazem je dnešní den, kdy CMF představilo hned tři novinky – smartphone, nové hodinky a rovněž také sluchátka, na která se nyní podíváme.

Kolečko se koulelo

I když by někdo mohl očekávat, že CMF si od Nothing vypůjčí poloprůhledné nabíjecí pouzdro, nestalo se tak. Vadí to? Nevadí, CMF si totiž připravilo jiný benefit, který jsme si během chvíle zamilovali. Mluvíme o otočném kolečku, které slouží i jako ovladač. Smart Dial má hned několik funkcí, kolečkem můžete buď rotovat tam a zpět, případně jej můžete i stisknout, přičemž rozpozná jeden stisk, dva stisky, tři stisky a dokonce i stisk a přidržení, všemu lze přiřadit vlastní funkci. Tento prvek je sám o sobě velice cool, občas jsem se přistihl, jak jsem si s kolečkem točil jen tak pro radost. Smart Dial je navíc luxusně provedený, „cvaká“ doslova luxusně.

Dobře, ne občas, ale velice často. Návykové je to podobně, jako všechny různé Fidget spinnery dohromady. Dodáme, že Smart Dial je nutné nastavit v aplikaci Nothing X, výhodou je, že k deaktivaci všech jeho funkcí stačí dvakrát stisknout tlačítko a přidržet. Pouzdro je plastové, ale lehce pogumované, v ruce tedy tolik neklouže.

Uvnitř nabíjecího pouzdra nalezneme pecková sluchátka, naplocho uložená. Sluchátka jsou svým provedením poměrně obyčejná, to však neznamená, že působí lacině. V balení naleznete náhradní špunty, to pokud by ty předinstalované neseděly ideálně. K dispozici jsou hned čtyři barevné varianty, kromě námi testované světle šedé varianty si můžete vybrat i tmavě šedou, oranžovou (korálovou) a modrou. Hmotnost jednoho sluchátka činí 4,9 gramů, pouzdro včetně sluchátek váží necelých 56 gramů.

Zvuk a funkce: to vás šokuje

Sluchátka se párují skrze aplikaci Nothing X, které je rychlé a naprosto bezproblémové. Sluchátka se pyšní 11mm basovým měničem a 6mm tweeterem a podporují kodeky AAC, SBC, LDAC. Ano, čtete správně, LDAC s podporou 990 kbps/24 bits/96 kHz a certifikací Hi-Res Audio Wireless. Z funkcí se hodí zmínit Ultra Bass Technology 2.0, prostorový zvukový efekt a uživatelsky přizpůsobitelný ekvalizér. Sluchátkům dokonce nechybí podpora adaptivního ANC, přičemž sluchátka mají eliminovat ruchy až do hlasitosti 50 dB. Po našem testování mohu potvrdit, že ANC funguje velice slušně, stejně jako režim propustnosti. Každé sluchátko má hned trojici mikrofonů.

Co se týká výdrže, ta se liší podle toho, zda telefonujete, posloucháte hudbu a zde pak i s jakým kodekem. Liší se pochopitelně i výdrž s/bez ANC, přehledně naleznete hodnoty v tabulce, zde se hodí upozornit na výdrž s kodekem AAC při vypnutém ANC: 11 hodin přehrávání (čistě sluchátka), 43 hodin s pouzdrem – WOW! Nechybí ani rychlonabíjení, kupříkladu 10 minut na nabíječce vám bude stačit na 3/1,8 hodin (bez ANC/s ANC). Kompletní nabití zabere asi 70 minut. Párování je zajištěno pomocí Bluetooth 5.3, nechybí duální párování.

Výdrž s ANC (hodiny) Výdrž bez ANC (hodiny) Hovory (jen sluchátka) 4,8 6 Hovory (s pouzdrem) 18,6 25 Hudba AAC (jen sluchátka) 6,5 11 Hudba AAC (s pouzdrem) 26 43 Hudba LDAC (jen sluchátka) 4,3 6,5 Hudba LDAC (s pouzdrem) 16,6 25

Skrze sluchátka lze přímo regulovat i hlasitost, tuto dovednost je však nutné aktivovat skrze aplikaci – stále platí, že hlasitost lze regulovat i skrze Smart Dial.

Co se týká našich zkušeností, sluchátka testujeme už zhruba týden a musíme uznat, že kvalitou nijak nezaostávají za mnohem dražší konkurencí, včetně konkurence z vlastních řad.

Za kolik? Ne vážně, za kolik?

Cena za nová sluchátka činí 1 499 Kč. Ano, čtete správně, patnáct stokorun – i my jsme tomu nechtěli věřit. Předobjednávat můžete ihned.