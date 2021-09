Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nové iPhony se blíží! Konečně známe přesný datum jejich odhalení. Dále si povíme o plánech Evropské unie a ukážeme si unikátní displej od Samsungu. Vítejte u mNews.

Blíží se iPhone 13 a EU hrozí výrobcům – mNews

iPhone 13 již za týden

Asi nejzásadnější novinku si pro nás přichystal Apple. Ne, ještě neoznámil nové iPhony, ale oznámil, kdy je oznámí. A to je oznámení hodné zaznamenání! Ale nebudu to už dále prodlužovat. Oficiálním datem je 14. září v 19 hodin. Samozřejmě čekáme nové iPhony, pravděpodobně opět čtyři, ale mimo nich bychom se mohli dočkat aktualizace nabíječky MagSafe, Apple Watch nebo třeba AirPods. U Applu člověk nikdy neví.

5 až 7 let povinné podpory

Ty nejlevnější kousky mají často smůlu, ale některé telefony mají slíbené 2 nebo 3 roky podpory. Xiaomi nově u vlajkových modelů údajně slíbí až 4 roky. Ani to však není evropským legislativcům dost a Evropská unie zvažuje projednat povinnou 5letou podporu telefonů. Co to přesně znamená? To nevíme, ale dá se očekávat především poskytování bezpečnostních záplat. Německo však údajně zvažuje zajít ještě dál a projednává prodloužení podpory až na 7 let.

TCL 20R 5G míří do nižší třídy

TCL představilo nový model TCL 20R 5G, který zamíří do nižší třídy. 90Hz displej nabídne pouze HD+ rozlišení, 4 GB RAM jsou však slušný základ a čipset Dimensity 700 rozhodně neurazí a potěší podporou 5G sítí. Na výběr bude z variant s 64 a 128GB úložištěm. Baterie má kapacitu očekávatelných 4 500 mAh, ale trochu úsměvně už působí pomalé nabíjení, které má údajně trvat z 0 do 100 % 3,5 hodiny. Mobil se má na našem trhu objevit ještě tento rok za cenu 5 290 Kč, resp. 5 790 Kč.

Samsung ukázal natahovací displej

Na technologickém veletrhu v Koreji se Samsung pochlubil prototypem nového displeje, který je nejen ohebný, ale hlavně se zvládne natahovat. Na demu vidíte, jak se části displeje zvedají spolu s pohybující se lávou. Praktické využití je zatím ve hvězdách, ale u telefonů by podobná technologie časem mohla fungovat třeba u simulace skutečných tlačítek klávesnice apod.

Kolik let vám vydrží mobilní telefon? Uvítali byste pětiletou bezpečnostní podporu ze strany výrobce? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.