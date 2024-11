Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nubia představila telefon s nevídaně velkou baterií, umělá inteligence od Google si našla cestu na iPhony a česko čeká zlepšení signálu ve vlacích i bezpečnosti. Tak vítejte u mNews.

mNews #260 – Gemini přichází na iPhone, Nubia má OBŘÍ baterii

Podcast v audio formě

Pokud na telefonu celý den pracujete a hrajete hry, neobejdete se bez průběžného doplňování energie. Nubia však nyní představila novou generaci herních telefonů Red Magic 10 Pro, které se chlubí baterií o kapacitě 7 050 mAh. A to už je pořádná dávka výdrže i pro zapálené hráče. Telefon však oslní i v dalších oblastech. Někoho může těšit futuristický vzhled s ostrými hranami. Působivé jsou také opravdu tenké rámečky okolo krásného AMOLED displeje. V něm navíc není výřez, selfie kamera se ukrývá pod panelem. O výkon se postará Snapdragon 8 Elite a až 24 GB RAM, o chlazení zase velká odpařovací komora. A pozor, nechybí ani aktivní větráček. Trochu směšně však vedle dvou 50megapixelových foťáků působí 2megapixelové makro. Plusková varianta má vyjma oné větší baterie také 120W drátové nabíjení. Na 50 % se telefon z nuly dostane za 11 minut. Nyní telefon míří do Číny, ale měl by se dostat i na další trhy.

Jak se dozvíte o blízkém nebezpečí? Z rozhlasu, televize? Proč ne rovnou z telefonu? Službu Cell Broadcast používá řada zemí na světě a funguje jak na Androidu, tak iOS. Česko mezi však nepatří, alespoň zatím. Hasičský záchranný sbor ČR dnes informoval, že se chystá spuštění využívání Cell Broadcast, což bylo schváleno Bezpečnostní radou státu. Výhodou je, že uživatelé pro jeho aktivaci nemusí dělat vůbec nic, již nyní funguje ve vašem telefonu automaticky. Pokud by tak došlo třeba k nějaké závažné havárii, nebezpečnému požáru či jiné krizi, od roku 2025 budou moci i složky integrovaného záchranného systému poslat okamžité upozornění přímo na váš telefon.

Umělá inteligence Google Gemini není výsadou jen telefonů s Androidem. Nyní totiž přichází i na telefony iPhony. Aplikace je jednoduchá a představuje prostě chatovací okno, ve kterém vidíte přehled předchozích zpráv a možnost mluvit s chatbotem. Použít lze přitom psaní, hlas, ale i kameru.

Nekonečný příběh v podobě zlepšování mobilního signálu ve vlacích pokračuje. Tentokrát nabírá lepší obrysy. České dráhy, Leo Express i RegioJet obdrží dotaci na modernizaci svých vozů ve dvou hlavních oblastech – dostanou opakovače mobilního 5G signálu uvnitř vozů a v některých případech dojde k úpravě oken či jejich výměně za propustná. Hotovo má být do konce roku 2025.

