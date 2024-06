Placení iPhonem se v EU otevře i dalším službám

Fotografie: Clay Banks, unsplash.com

Evropská komise v roce 2022 obvinila Apple z porušení právních předpisů o hospodářské soutěži s tím, že Apple brání konkurentům v přístupu k technologii NFC (Near Field Communication), aby zvýhodnila Apple Pay. V reakci na tato obvinění Apple zřejmě v lednu učinil vůči Evropské komisi několik závazků, které nyní zřejmě regulátory uspokojily.

Deník Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí tvrdí, že společnost Apple souhlasila s tím, že vývojářům třetích stran poskytne otevřený přístup k NFC v iPhonu. Tento přístup prý nevyžaduje použití Apple Pay nebo Apple Wallet, což konkurentům umožňuje vytvářet vlastní bezkontaktní platební řešení. Londýnská platební aplikace Curve již projevila zájem o implementaci vlastního systému NFC do iPhonu, jakmile bude dohoda oficiální. Apple se údajně zavázal, že tuto otevřenost zachová po dobu deseti let.

Urovnání, které by mělo být dokončeno během několika příštích týdnů, by mělo společnosti Apple pomoci vyhnout se potenciální pokutě ze strany EU, která by mohla dosáhnout až 10 % celosvětových ročních příjmů společnosti. Vzhledem k uváděným tržbám společnosti Apple by pokuta mohla činit přibližně 40 miliard dolarů, tedy asi 930 miliard korun, což jsou pro srovnání příjmy českého státního rozpočtu za celý rok.