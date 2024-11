EU opět kritizuje Apple. Tentokrát je problémem zeměpisné blokování

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Problémy Applu s nařízeními EU, na které si údajně stěžoval i samotný Tim Cook přímo u současného amerického prezidenta Trumpa, zdá se, hned tak neskončí. Tentokrát Evropská Unie vytkla cupertinské společnosti geografické blokování, které může porušovat práva spotřebitelů v rámci EU.

V tiskové zprávě dostupné na europa.eu se dozvíme, že Evropská komise a Consumer Protection Cooperation (úřad zodpovědný za ochranu spotřebitelských práv) zjistily několik potenciálně zakázaných praktik v oblasti geografického blokování, které Apple využívá u virtuálního obchodu App Store, iTunes Store, Arcade, Books, Podcasts a Apple Music. Blokování se týká omezování uživatelů v používání platebních metod, kdy například Apple vyžaduje, aby byla platební karta emitována ve stejné zemi, kde byl Apple účet zaregistrován. Fakticky tímto Apple omezuje možnost stahovat aplikace a využívat služby uživatelům, kteří cestují nebo se přestěhovali v rámci EU/EHP. Konkrétně se ve zprávě uvádí tři hlavní body:

Přístup online: Služby Apple Media Services mají v rámci EU/EHP různá rozhraní pro různé země. V aplikacích těchto služeb mají spotřebitelé přístup pouze k rozhraní určenému pro zemi, ve které si zaregistrovali svůj účet Apple. Při pokusu o změnu, která je podle pravidel EU proti geografickému blokování zakázána, se potýkají s významnými překážkami.

Způsoby platby: Při placených nákupech v rámci služeb Apple Media Services mohou spotřebitelé používat pouze platební prostředky (například kreditní/debetní karty) vydané v zemi, ve které si zaregistrovali svůj účet Apple.

Stahování: Vzhledem k tomu, že App Store neumožňuje spotřebitelům přístup k verzi jiného státu EU/EHP, nemohou si spotřebitelé stahovat aplikace nabízené v jiných zemích. Spotřebitelé by měli mít možnost stahovat aplikace nabízené v jiných zemích EU/EHP, když do dané země cestují nebo v ní dočasně pobývají.

Apple dostal jeden měsíc na to, aby zareagoval na nálezy EU (respektive CPC) a uvedl, jaké kroky podnikne, aby tyto překážky odstranil. V případě, že by na výzvu nezareagoval, bude eskalována a je možné, že by Apple od EU v takovém případě obdržel pokutu či byl nějak jinak sankcionován.