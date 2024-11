iPhone bez možnosti fotit, telefonovat a přijímat SMS zprávy? V EU žádný problém

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Poslední aktualizace iOS 18.2 (prozatím v beta verzi) zpřístupnila funkci, kterou pravděpodobně příliš neoceníte a která vám ve výsledku může značně zkomplikovat život – tedy alespoň pokud nečtete upozornění. Novinkou je totiž možnost smazat aplikace, které Apple do svých iPhonů předinstaloval, a to včetně aplikací, jako jsou Zprávy, Telefon nebo Fotoaparát. Na pár kliknutí si tak můžete z iPhonu i za více než 30 tisíc korun udělat zařízení, které neumí fotit, přijímat hovory ani zobrazovat doručené SMS zprávy. Pokud by vám náhodou překážel i internet, není problém odstranit také aplikaci Safari. A App Store? Ano, hádáte správně – i to může pryč.

Tato novinka platí pouze pro obyvatele Evropské unie. Na dalších trzích zůstávají tyto aplikace nedílnou součástí systému a z iPhonu je nelze odinstalovat. A proč vlastně Apple tuto možnost nabízí? Společnost musela vyhovět regulacím a reaguje na nařízení Evropské unie o digitálních trzích (DMA), které vyžaduje, aby velké technologické společnosti poskytly uživatelům větší svobodu při výběru aplikací.

Nutno podotknout, že omylem aplikace vymažete jen těžko – pokud se o to pokusíte, Apple vás bude důrazně motivovat k tomu, abyste si svůj záměr rozmysleli. To však neznamená, že vám to nedovolí; pouze vás upozorní na možné problémy, které mohou po odinstalaci aplikace nastat. Pokud se vám i přes tato varování podaří aplikace smazat, můžete je znovu stáhnout prostřednictvím App Store. V určitý moment byste však mohli držet v rukou velmi drahé těžítko, které neumí volat, fotografovat, přistupovat k internetu ani pracovat s SMS zprávami. Nutno dodat, že pro potřeby digitálního detoxu je tato funkce naprosto skvělá.