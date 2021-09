Oficiálně: iPhony 13 se představí přesně za týden

Apple před pár minutami oficiálně rozeslal pozvánky na nadcházející událost s názvem „California streaming“. Odehraje se přesně za týden – to znamená 14. září od 19:00 hodin středoevropského času. Online akce bude streamována přímo ze sídla společnosti – Apple Parku, který se nachází v kalifornském Cupertinu.

