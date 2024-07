Jste alergičtí na nařízení EU? Tohle by vám mělo zvednout náladu

Pokud se řadíte mezi část českého obyvatelstva, která každé nařízení z EU považuje apriori za špatné, a zároveň máte slabost pro zařízení Apple, mohla by vás potěšit informace od uznávaného analytika Ming-Chi Kua. V návaznosti na nařízení EU, které vyžaduje, aby do roku 2027 byly smartphony osazeny vyměnitelnými bateriemi, se podle něj dočkáme ještě letos prvního iPhonu, který toto bude splňovat. Kromě výhod spočívajících v uživatelské opravitelnosti a delší životnosti přináší toto řešení také jeden další benefit.

The EU regulates that by 2027, all smartphones must be equipped with replaceable batteries. The new iPhone’s adoption of a stainless steel battery case not only reduces the difficulty of removing the battery to meet EU regulations but also allows Apple to increase the battery… https://t.co/jLhEbw04po