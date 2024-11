Vítaná inovace? Samsung zrychlí nabíjení mobilů i ve střední třídě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jihokorejský Samsung rozhodně nepatří mezi přeborníky v oblasti rychlého nabíjení. Stropem je výkon 45 W, který je ale vyhrazen jen těm nejlepším modelům, a ostrouhat musí i základní vlajkový typ, který lze nabíjet jen 25 W. Není proto překvapením, že ani střední třída, kam spadají Samsungy řady Galaxy A, se rychlým nabíjením pyšnit nemůže. Zdá se však, že se přeci jen blýská na lepší časy a alespoň některé modely by v příštím roce mohly mírně zrychlit.

Naznačuje to čínská certifikace modelu Galaxy A56 (kódové označení SM-A5660), který je samozřejmě už dávno v přípravě. Dozvěděli jsme se, že bude podporováno 45W drátové nabíjení, což je pokrok oproti 25 W v případě současného Galaxy A55. Reálně však neočekávejte výrazný skok kupředu. Pokud totiž můžeme usuzovat například ze současných vrcholných modelů, rozdíl mezi 25 W a 45 W bývá maximálně 15 minut. I tak by to samozřejmě byla změna k lepšímu. Nezbývá než doufat, že se rychlejšího nabíjení dočká i globální verze, a nikoliv třeba jen právě ta čínská.

O samotném modelu Galaxy A56 se toho prozatím příliš neví. Spekuluje se o obdobných fotoaparátech, které jsou na současné generaci, dále o procesoru Exynos 1580 a samozřejmě zvýšené odolnosti. Od začátku by taky chystaný model měl nabídnout i nejnovější Android 15, což dává tušit, že se Galaxy A56 představí nejdříve koncem ledna po klíčové řadě Galaxy S25.