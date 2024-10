Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítám vás u dalšího dílu mNews. Dnes se podíváme na nečekaně představený nový iPad, dále levný telefon s bezkonkurenční podporou, nový prsten a to, jak se Huawei konečně odstřihává od Androidu.

mNews #258 – Nový iPad vás (ne)překvapí, Huawei se zbavuje Androidu

Podcast v audio formě

Apple v tichosti představil novou generaci kompaktního tabletu iPad mini a přináší zcela zásadní vylepšení. To si samozřejmě dělám legraci, nezměnilo se prakticky nic. V podstatě jedinou novinkou je aktualizovaný čipset v podobě lehce přiškrceného A17 Pro. Díky tomu bude tablet podporovat umělou inteligence, která ale samozřejmě u nás v Evropě není dostupná. Kreativce taky potěší podpora Apple Pencil Pro. Jeho hlavní výhody i nevýhody tak stále zůstávají – 8,3palcový displej s poměrem stran 3:2 může zlákat někoho, kdo nechce velký telefon a na multimédia si nechá právě menší tablet. Vždyť iPhone 16 Pro Max již není o mnoho menší. Stále tu však třeba zůstává 60Hz obnovovací frekvence displeje. Nový mini můžete objednat již dnes za cenu od 15 490 Kč.

Samsung, to nejsou ten skládačky, telefony řady S a modely A55 nebo A35. Pokud chcete něco levnějšího, může vás zaujmout Galaxy A16 4G s velkým OLED displejem. Parametry příliš nezaujme – Helio G99 je již starší čipset, stejně tak 4 GB RAM není v dnešní době příliš mnoho. To zamrzí ještě více s ohledem na hlavní trumf zařízení, 6letou softwarovou podporu. Telefon se má během listopadu prodávat v Evropě a cenu očekáváme kolem 5 tisíc korun.

Huawei se v Číně konečně odstřihl od Androidu. Zvedáte obočí, že to trvalo tak dlouho? HarmonyOS dosud stále využíval jádro Android Open Source Project, i když zástupci značky občas tvrdili něco jiného. Nyní to však vypadá na skutečný zlom a HarmonyOS Next funguje na svém vlastním jádře. Systém údajně podporuje na 15 tisíc aplikací. To je působivé číslo, na druhou stranu Play Store od Google se blíží 4 milionům, App Store 2 milionům. Huawei každopádně slibuje plynulejší a efektivnější chod zařízení. Systém bude zatím dostupný na zařízeních v Číně.

Společnost Amazfit představila chytrý prsten Helio Ring. Jeho vnější strana je vyrobena z titanu, ta vnitřní je pokryta pryskyřicí. Váží 4 gramy a umí měřit okysličení krve, míru stresu a samozřejmě srdeční tep nebo spánek. Odolá i vodě do 10 ATM a nabíjet ho musíte každé 4 dny. Prsten můžete spojit s telefony Android i iOS a jeho hlavní nevýhodou je absence NFC. Na bezkontaktní placení tak můžete zapomenout. Pokud by vás přesto zaujal, připravte si okolo pěti tisíc korun.

Zdá se, že není týden, kdy si neukazujeme nový chytrý prsten. Tato kategorie se evidentně snaží být stejně prominentní jako chytré hodinky. A co vy? Máte, nebo byste chtěli chytrý prsten? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.