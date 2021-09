Německo chce povinnou 7letou podporu pro smartphony

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Jak dlouhou má váš chytrý telefon softwarovou podporu? Některé levnější kousky v životě žádnou aktualizaci neuvidí. Těch je naštěstí čím dál tím méně a naopak roste počet výrobců, kteří slibují dva nebo tři roky posílat do vašeho telefonu velké verze Androidu a pak alespoň bezpečnostní záplaty. Takový přístup by se podle mnohých měl stát standardem. Kupříkladu orgány Evropské unie v rámci tlaku na opravitelnost plánuje, že by mohla po výrobcích vyžadovat pětiletou lhůtu. Podle listu heise.de se to však některým nezdá dost a požadují víc. Německo má tak vyjednávat prodloužení lhůty až na sedm let.

Proti tomu se ohrazuje sdružení DigitalEurope, které zastupuje velké výrobce mobilních telefonů. To požaduje, aby tato povinnost platila první tři roky pro velké updaty a další dva pro bezpečnostní záplaty, což více odpovídá životnímu cyklu telefonů a velcí výrobci tyto lhůty plní i sami od sebe.

Sedm let je v tomto odvětví dlouhá doba. Pro připomenutí: v roce 2014 jsme například testovali Samsung Galaxy S5 nebo Sony Xperii Z3. Oboje jsou dnes už „muzeální“ kousky, nepochybně se však najde nemálo uživatelů, kterým stále věrně slouží. Případné bezpečnostní záplaty by jim tak určitě přišly vhod. Na druhou stranu lze pochybovat, že výrobci nepřenesou zvýšené náklady na zákazníky.