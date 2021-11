Bizarní telefon z Japonska a další novinky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ne všechny telefony musí být nudné placky. Alespoň podle japonské společnosti Balmuda. Dále se podíváme na uniklý Nord N20 a oslavíme 25leté výročí ICQ. Vítejte u mNews.

Bizarní telefon z Japonska a 25 let ICQ – mNews

Balmuda Phone je rarita z Japonska

Tak trochu jako vajíčko. Balmuda Phone z Japonska má opravdu netradiční design se zakulacenou zadní stranou. A nejen to, jeho displej o velikosti 4,9" a navíc v poměru stran 16:9 dnes opět nemá příliš obdoby. Na zadní straně najdeme netradičně umístěnou čtečku otisků prstů a jediný fotoaparát se 48 megapixely. Snapdragon 765 nebo 6 GB RAM sice úplně neodpovídá ceně v přepočtu přibližně 25 tisíc korun, ale za raritní kousky se prostě připlácí. S prodejem se navíc počítá pouze v Japonsku. Ale přiznejte se, koupili byste si vůbec něco takového?

One UI 4.0 je hotový

Samsung má dobré zprávy pro své zákazníky. Nová verze jeho operačního systému One UI, která je založena na Androidu 12, je otestována a připravena k nasazení. Aktualizace bude přicházet postupně. Nejprve se na řadu dostanou modely Galaxy S21 a zatímco uživatelé z Jižní Koreji již aktualizaci mají, zbytek světa se má dočkat do konce roku. Poté přijde řada na další modely z řady S až po S10. Následují Galaxy Z, novější telefony řady A a některé tablety. Takže pokud nedočkavě čekáte na aktualizaci, raději se zase uklidněte, můžete čekat klidně do jara příštího roku.

Blíží se Nord N20 5G

Nástupce populárního modelu od OnePlus ze střední třídy se neodvratitelně blíží. Nord N20 5G se ukazuje na uniklých renderech. Pokud by se tento design potvrdil, osobně bych si nestěžoval. Ploché rámečky a zadní strana s výraznými fotoaparáty nevypadají vůbec špatně. Potěší také stále přítomný 3,5mm jack pro sluchátka. Úniky dále hovoří o nasazení Snapdragonu 695, 6,43" displeji a 48megapixelovém fotoaparátu. Na skutečné představení si však budeme muset ještě počkat.

ICQ slaví 25 let

Právě 15. listopadu oslavila původně izraelská služba ICQ 25 let od spuštění. To tedy bylo... v ruce 1996! Ikonická květina byla nejen v logu, ale také označovala, kdo je online a kdo ne. Dodnes si vzpomínám na ty příšerné zvuky „o-ou“ a možná bych z hlavy vydoloval i své přihlašovací číslo. Možná vás překvapí, že služba funguje dodnes, jejím vlastníkem je ruská společnost Mail.RU. Nostalgii však nečekejte, design se změnil k nepoznání.

A co vy? Vzpomenete si ještě na své ICQ číslo? Byla doba, kdy tam byl téměř každý. A kdo ví, na jaké služby budeme s nostalgií vzpomínat za pár let?