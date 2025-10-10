One UI 8.5 nadále vylepší adaptivní hodiny na odemykací obrazovce, podívejte se

mobilenet.cz na sociálních sítích
Prostředí One UI 8.0 již dorazilo na desítky starších telefonů a tabletů Samsung a mnozí uživatelé mohli v celé své kráse odhalit, že viditelných novinek je poskrovnu. Jedna z nich se však týká odemykací obrazovky, konkrétně nového typu hodin. Ty totiž umí „přečíst“ zvolenou tapetu a pokud jsou na ní osoby nebo zvířata (typicky psi nebo kočky), tak je následně obtékat tak, aby je nezakrývaly. Výsledek sice ne vždy vypadá ideálně, ale ve většině případů působí dobře.

Samsung Galaxy S25+

Známý informátor Ice Universe (viz x.com) nyní přišel s tím, že již v testovací verzi budoucího prostředí One UI 8.5 je patrné, že Samsung hodlá adaptivní hodiny pro odemykací obrazovku dále vylepšit. Konkrétně už nebude limitem to, aby na tapetě musel být člověk nebo zvíře. Vše je ukázáno na videu, kde například hodiny dokáží obtékat i zobrazenou květinu.

Prostředí One UI 8.5 by jako první měla během ledna přinést řada Galaxy S26 a posléze se samozřejmě dostane na celou řadu starších modelů Samsungu. Pokud bychom se zaměřili jen na vlajkovou řadu Galaxy S, dočkají se jej všechny modely počínaje řadou Galaxy S23.

x.com/UniverseIce,
