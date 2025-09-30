Přijde vám One UI 8.0 od Samsungu beze změn? Podívejte se na těchto 7 novinek

Samsung v letních měsících oficiálně přinesl nejnovější nadstavbu One UI 8.0, která je založena na Androidu 16. Nejprve si ji mohly užívat jen modely Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, avšak proces aktualizace se během září rozjel ve velkém. Co to znamená? K novému prostředí se dostává celá řada dalších uživatelů, aktualizace se totiž zdaleka neomezuje jen na modely řady Galaxy S, ale dočkávají se i kousky z řad Galaxy A.
Na první pohled však aktualizace nepřináší vůbec nic nového. Samsung ponechává vzhled zavedený předchozí verzí nadstavby One UI 7.0. Rozhodně tak nelze očekávat nějaký velký wow efekt poté, co provedete aktualizaci vašeho zařízení. Samsung tak vylepšoval spíše drobnosti a další podstatné novinky mají dorazit až s další velkou aktualizací, kterou očekáváme na přelomu ledna a února. Nést by měla označení One UI 8.5. Vraťme se ale k současnému One UI 8.0 a jeho 7 zajímavými novinkami.
Aplikace Galerie
Pozorní uživatelé si mohou povšimnout drobné změny v aplikaci Galerie. Po otevření kliknete na čtvrtou položku s názvem Menu. Tato nabídka byla přepracována, je přehlednější a dokonce se do ní vměstnalo i více položek. Jde o drobnost, která však přesně potvrzuje snahu Samsungu o doladění nového prostředí.
Moje soubory
Obdobná změna potkala i další aplikaci přímo od Samsungu. Ta se jmenuje Moje soubory a jde v podstatě o klasického správce veškerých souborů a složek, které máte v telefonu, případně v připojeném externím zařízení či spárovaném cloudu. Výrobce zapracoval na grafickém ztvárnění aplikace, která ihned po otevření nabídne citelně více informací. Ihned vidíte poslední soubory i rychle rozřazení dle kategorií.
Dvě aplikace naráz
Zobrazit na displeji dvě aplikace současně? Žádný problém pro celé generace Samsungů. Jednoduše si rozpůlíte obrazovku, necháte si zobrazit dvě aplikace a následně ještě doladíte, kolik které aplikaci přenecháte místa. Nově však můžete mít obě aplikace otevřené naráz a přepínat mezi nimi tahem prstu. Sekundární aplikace je vždy schována a zabírá jen malou část displeje.
Mazání šumu ve videích
Umělá inteligence si postupně klestí cestu do různých koutů prostředí dnešních mobilních telefonů. Prakticky se jeví Mazání šumu, které najdete v aplikaci Galerie. Jakmile spustíte například vámi natočené video se zvukem, spatříte i možnost Mazání šumu. Ta rovnou během přehrávání odstraní nežádoucí šum v pozadí videa tak, aby vyniklo právě to, co natáčíte.
Mazání šumu v poznámkách
Identickou možnost získáte v aplikaci Samsung Notes (poznámky), kde si můžete samozřejmě nahrát hlasovou poznámku. Jakmile si ji pustíte, opět máte možnost nechat odstranit nežádoucí šum. To se může hodit v momentech, kdy například poznámku namlouváte v rušných místech.
Odemykací obrazovka
Bohaté možnosti nastavení odemkyací obrazovky nabízelo už prostředí One UI 7.0 a novější generace to jen o krůček posouvá dále. Nově si můžete nastavit nový typ zobrazení času, který se dokáže přizpůsobit nastavené tapetě odemykací obrazovky. Hodiny pak obtékají osoby či zvířata.
Počasí
Výčet novinek uzavíráme opravdovou drobností, která se dotkla aplikace počasí od Samsungu. Ta je nově graficky propracovanější, co se týče animací po spuštění, kdy je kladen důraz na 3D vyobrazení.
Načíst všechny komentářePřidat názor