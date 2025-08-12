mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung nelení a spouští beta testování One UI 8.5. Kdo a kde může zkoušet?

Michal Pavlíček
Samsung nelení a spouští beta testování One UI 8.5. Kdo a kde může zkoušet?
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Beta program je určen pro modely Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a Galaxy S25
  • Testování je umožněno uživatelům z Německa, Indie, Koreje, Polska, Velké Británie a USA

Samsung oficiálně oznámil (viz samsung.com) spuštění beta programu pro svou nadcházející uživatelskou nástavbu One UI 8.5, která je postavena na operačním systému Android 16. Kromě modernějšího prostředí přidává několik zajímavých novinek zaměřených na produktivitu, sdílení i zabezpečení. Vylepšený Photo Assist nyní umožňuje neomezenou AI generaci snímků, podporuje průběžné úpravy i editaci, takže se k předchozím verzím fotek lze snadno vrátit.

Samsung Galaxy S25
Beta program One UI 8.5 je nyní dostupný jen pro hlavní modely řady Galaxy S25

Quick Share získává rozpoznávání obličejů a umí automaticky navrhnout sdílení lidem, kteří jsou na nich zachyceni fotografií. V oblasti propojení zařízení přichází Audio Broadcast (Auracast) pro sdílení audia na okolní Bluetooth LE Audio zařízení, včetně hlasového přenosu z mikrofonu – ideální třeba pro komentované prohlídky nebo menší akce. Storage Share zase umožní přes aplikaci Moje soubory procházet soubory z dalších Galaxy zařízení, počítačů či chytrých televizí.

Samsung

Samsung posiluje i bezpečnost díky Ochraně proti krádeži v případě odcizení či ztrátě. Funkce Failed Authentication Lock zase uzamkne mobil při opakovaném neúspěšném odemykání.

Samsung

Beta verze One UI 8.5 je v tuto chvíli dostupné pouze pro modely Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a Galaxy S25. Smůlu bohužel mají majitelé kousků Galaxy S25 Edge a Galaxy S25 FE. Výrobce tradičně vybral jen původní zástupce vlajkové řady. Omezení je však i regionem. Těšit a stahovat mohou uživatelé z Německa, Indie, Koreje, Polska, Velké Británie a USA. Finální verze One UI 8.5 by měla být dostupná společně s řadou Galaxy S26 a během 1. čtvrtletí se šířit na starší modely.

One UI 8.5 nadále vylepší adaptivní hodiny na odemykací obrazovce, podívejte se
Přečtěte si také

One UI 8.5 nadále vylepší adaptivní hodiny na odemykací obrazovce, podívejte se

news.samsung.com, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze