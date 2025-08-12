Samsung nelení a spouští beta testování One UI 8.5. Kdo a kde může zkoušet?

Samsung oficiálně oznámil (viz samsung.com) spuštění beta programu pro svou nadcházející uživatelskou nástavbu One UI 8.5, která je postavena na operačním systému Android 16. Kromě modernějšího prostředí přidává několik zajímavých novinek zaměřených na produktivitu, sdílení i zabezpečení. Vylepšený Photo Assist nyní umožňuje neomezenou AI generaci snímků, podporuje průběžné úpravy i editaci, takže se k předchozím verzím fotek lze snadno vrátit.
Quick Share získává rozpoznávání obličejů a umí automaticky navrhnout sdílení lidem, kteří jsou na nich zachyceni fotografií. V oblasti propojení zařízení přichází Audio Broadcast (Auracast) pro sdílení audia na okolní Bluetooth LE Audio zařízení, včetně hlasového přenosu z mikrofonu – ideální třeba pro komentované prohlídky nebo menší akce. Storage Share zase umožní přes aplikaci Moje soubory procházet soubory z dalších Galaxy zařízení, počítačů či chytrých televizí.
Samsung posiluje i bezpečnost díky Ochraně proti krádeži v případě odcizení či ztrátě. Funkce Failed Authentication Lock zase uzamkne mobil při opakovaném neúspěšném odemykání.
Beta verze One UI 8.5 je v tuto chvíli dostupné pouze pro modely Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a Galaxy S25. Smůlu bohužel mají majitelé kousků Galaxy S25 Edge a Galaxy S25 FE. Výrobce tradičně vybral jen původní zástupce vlajkové řady. Omezení je však i regionem. Těšit a stahovat mohou uživatelé z Německa, Indie, Koreje, Polska, Velké Británie a USA. Finální verze One UI 8.5 by měla být dostupná společně s řadou Galaxy S26 a během 1. čtvrtletí se šířit na starší modely.