One UI 4.0 založený na Androidu 12 je hotový. Jako první přijde na řadu řada S21

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Korejský výrobce telefonů Samsung v tiskové zprávě oznámil, že je hotov s beta testováním nového prostředí One UI 4.0 a posílá jej ven i pro telefony běžných uživatelů. Jako první přijdou na řadu modely z řady Galaxy S21, přičemž pro některé z nich je aktualizace dostupná již dnes, tedy 15. listopadu. Možnost se však nejspíše týká jen uživatelů v Jižní Koreji, do zbytku světa by se nový software měl dostat ještě před koncem roku.

One UI 4.0 je založeno na Androidu 12, který si zakládá na pastelových barvách.

S krátkým časovým odstupem by se nový Android měl podívat i na skládací telefony, starší „eskové“ modely až po řadu S10, vybrané modely řady Galaxy A a také nejnovější tablety. Celkem se ale jedná o několik desítek různých telefonů, takže se celý proces může táhnout až do jara příštího roku – tak tomu ostatně bylo i v předešlých letech.