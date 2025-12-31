„Zavolej mámě!“ Samsung bude v novém One UI pečovat o vaše rodinné vztahy

Nadstavba One UI od jihokorejského Samsungu je právem dlouhodobě považována za jednu z nejlepších a nejpropracovanějších na trhu. Její síla netkví pouze v povedeném vizuálu, ale také v robustním ekosystému. Ten je dnes natolik provázaný, že spolu dokáže plynule komunikovat nejen telefon a tablet či chytré hodinky, ale i chytrá lednička, pračka nebo AirDresser – netradiční „skříň“ pro osvěžení a dezinfekci oděvů. Běžný uživatel pak oceňuje zejména přehlednost, široké možnosti personalizace skrze moduly Good Lock a nadstandardně dlouhou softwarovou podporu, která zařízení udržuje v kondici po mnoho let.
S blížícím se příchodem verze One UI 8.5 se však Samsung rozhodl zaměřit na oblast, která je v digitální době čím dál vzácnější, a to na udržování osobních vztahů. Výrobce do systému integruje novou funkci s potenciálem zlepšovat, nebo alespoň aktivně udržovat rodinné vazby, které v každodenním shonu často odsouváme na druhou kolej.
One UI 8.5 Now Brief has kindly reminded me to contact my family, as I haven't been in touch with them recently 🥲📞— NirmalSri (@nirmalsri7) January 2, 2026
This is quite thoughtful, I must admit. pic.twitter.com/57zpWpflOu
Na tuto novinku jako první upozornil uživatel vystupující pod přezdívkou @nirmalsri7 na sociální síti X. Podle jeho zjištění dokáže systém One UI 8.5 automaticky vyhodnotit interakce s vašimi nejbližšími kontakty a vytvořit diskrétní upozornění v případě, že jste některého člena rodiny delší dobu nekontaktovali. Přítomnost této funkce následně potvrdil i legendární leaker Ice Universe. Ten se podělil o osobní zkušenost, kdy jej systém sám upozornil po 22 dnech od posledního hovoru s jeho matkou s dotazem, zda by jí nechtěl zavolat.
Tento „rodinný asistent“ by měl být úzce propojen s algoritmy Galaxy AI, které dokážou rozpoznat důležitost kontaktů na základě jejich označení v adresáři či frekvence předchozí komunikace. Samsung tak opět potvrzuje, že jeho nadstavba již dávno není jen o designu a podpoře, ale také o chytrých funkcích, které se snaží uživateli ulehčit (nejen) digitální život.
