Ioannis Papadopoulos
„Zavolej mámě!“ Samsung bude v novém One UI pečovat o vaše rodinné vztahy
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • S blížícím se příchodem verze One UI 8.5 se Samsung rozhodl zaměřit na oblast mezilidských vztahů
  • Systém uživatele automaticky upozorní na to, že již dlouho nezavolal rodinným příslušníkům

Nadstavba One UI od jihokorejského Samsungu je právem dlouhodobě považována za jednu z nejlepších a nejpropracovanějších na trhu. Její síla netkví pouze v povedeném vizuálu, ale také v robustním ekosystému. Ten je dnes natolik provázaný, že spolu dokáže plynule komunikovat nejen telefon a tablet či chytré hodinky, ale i chytrá lednička, pračka nebo AirDresser – netradiční „skříň“ pro osvěžení a dezinfekci oděvů. Běžný uživatel pak oceňuje zejména přehlednost, široké možnosti personalizace skrze moduly Good Lock a nadstandardně dlouhou softwarovou podporu, která zařízení udržuje v kondici po mnoho let.

S blížícím se příchodem verze One UI 8.5 se však Samsung rozhodl zaměřit na oblast, která je v digitální době čím dál vzácnější, a to na udržování osobních vztahů. Výrobce do systému integruje novou funkci s potenciálem zlepšovat, nebo alespoň aktivně udržovat rodinné vazby, které v každodenním shonu často odsouváme na druhou kolej.


Na tuto novinku jako první upozornil uživatel vystupující pod přezdívkou @nirmalsri7 na sociální síti X. Podle jeho zjištění dokáže systém One UI 8.5 automaticky vyhodnotit interakce s vašimi nejbližšími kontakty a vytvořit diskrétní upozornění v případě, že jste některého člena rodiny delší dobu nekontaktovali. Přítomnost této funkce následně potvrdil i legendární leaker Ice Universe. Ten se podělil o osobní zkušenost, kdy jej systém sám upozornil po 22 dnech od posledního hovoru s jeho matkou s dotazem, zda by jí nechtěl zavolat.

Tento „rodinný asistent“ by měl být úzce propojen s algoritmy Galaxy AI, které dokážou rozpoznat důležitost kontaktů na základě jejich označení v adresáři či frekvence předchozí komunikace. Samsung tak opět potvrzuje, že jeho nadstavba již dávno není jen o designu a podpoře, ale také o chytrých funkcích, které se snaží uživateli ulehčit (nejen) digitální život.

X (@nirmalsri7),
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Jedna z funkcí kterou bych hned vypnul. Nebo někdo potřebuje radit od telefonu, že má zavolat rodině? Samsungu co to vymýšlíš za nesmysle 🙄
David Rajtr
David Rajtr
Doufám že to půjde vypnout, co se mají co montovat do soukromých věcí. Radši kdyby místo týhle ptákoviny, vynaložený čas investovali do konečně zlepšení svých telefonů. Už několik let je to furt to samý. Hlavně foťáky u základních S modelů jsou dneska k smíchu.
