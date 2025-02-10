One UI 8.5 vám uspoří čas. Nabídne shrnutí dlouhých oznámení

Samsung se připravuje na další vlnu integrace umělé inteligence do svého systému. Podle nejnovějších úniků z testovacího sestavení One UI 8.5 se uživatelé telefonů Galaxy dočkají funkce AI shrnutí notifikací. Cílem je konečně zatočit s přehlcením zprávami a usnadnit orientaci v dlouhých konverzacích. O nové funkce informuje Sammobile (viz sammobile.com).
Funkce, která se objevila v raném sestavení firmwaru, automaticky analyzuje obsah notifikací – zejména dlouhých zpráv, e-mailů nebo skupinových chatů – a vybírá klíčové informace do jediného, rychlého přehledu. Díky tomu bude možné na první pohled zjistit, co je v komunikaci důležité, bez nutnosti číst celé vlákno.
Ačkoli je funkce v uniklém sestavení nefunkční, přítomnost vyskakovacího okna, které vysvětluje její použití, a speciální sekce v nastavení potvrzuje, že Samsung na řešení intenzivně pracuje. Uživatelé si budou moci v budoucnu vybrat, které aplikace se shrnování notifikací budou týkat.
Očekává se, že One UI 8.5 oficiálně dorazí s vlajkovou řadou Galaxy S26 na začátku příštího roku, zřejmě v lednu. AI shrnutí notifikací tak má potenciál stát se jednou z nejužitečnějších funkcí pro každodenní život, pokud se Samsungu podaří zajistit vysokou přesnost a spolehlivost generovaných souhrnů. Sluší se též dodat, že v tuto chvíli není jasné, zda a případně na jaké starší modely by se AI shrnutí mohlo dostat.