Samsung spouští veřejnou beta verzi One UI 8 pro řadu Galaxy S24, Z Fold6 a Z Flip6

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung začal veřejný beta program One UI 8 založený na Androidu 16 pro Galaxy S24, Z Fold6 a Z Flip6
  • Beta je podle zpráv ze sociálních sítí dostupná ve velké Británii a Jižní Koreji, další regiony by ale měly přijít na řadu brzy

Jak upozornila gsmarena.com, Samsung zahájil veřejnou beta verzi svého nového uživatelského rozhraní One UI 8, které je postavené na Androidu 16. Program je aktuálně dostupný pro uživatele Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6 v několika regionech, včetně Spojeného království a Jižní Koreje.


Beta aktualizace je určena pro Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra a je označena jako S926BXXU9ZYH3 / S926BOXM9ZYH3 / S926BXXU9CYH3 v závislosti na regionu. Velikost aktualizace činí přibližně 3,2 GB a zahrnuje také srpnové bezpečnostní záplaty Androidu.

Vedle modelů S24 se beta verze šíří i na Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 v Jižní Koreji. Pro instalaci aktualizace musí uživatelé stáhnout aplikaci Samsung Members, přihlásit se svým Samsung účtem a zaregistrovat se do programu – poté se update zobrazí jako k dispozici ke stažení.

Beta One UI 8 se má rozšířit také na další zařízení, včetně série Galaxy S23 a skládacích modelů Z Fold5, a to během září. Stabilní verze aktualizace by měla být dostupná pro vybrané telefony rovněž od září.

