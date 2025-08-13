Samsung spouští veřejnou beta verzi One UI 8 pro řadu Galaxy S24, Z Fold6 a Z Flip6

Jak upozornila gsmarena.com, Samsung zahájil veřejnou beta verzi svého nového uživatelského rozhraní One UI 8, které je postavené na Androidu 16. Program je aktuálně dostupný pro uživatele Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6 v několika regionech, včetně Spojeného království a Jižní Koreje.
Breaking‼️— Tarun Vats (@tarunvats33) August 13, 2025
The One UI 8 Beta Program goes LIVE in UK for the Galaxy S24 Series
Build: S926BXXU9ZYH3/ S926BOXM9ZYH3/S926BXXU9CYH3
Repost pic.twitter.com/jYn4Ym3G8P
Beta aktualizace je určena pro Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra a je označena jako S926BXXU9ZYH3 / S926BOXM9ZYH3 / S926BXXU9CYH3 v závislosti na regionu. Velikost aktualizace činí přibližně 3,2 GB a zahrnuje také srpnové bezpečnostní záplaty Androidu.
Vedle modelů S24 se beta verze šíří i na Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 v Jižní Koreji. Pro instalaci aktualizace musí uživatelé stáhnout aplikaci Samsung Members, přihlásit se svým Samsung účtem a zaregistrovat se do programu – poté se update zobrazí jako k dispozici ke stažení.
Beta One UI 8 se má rozšířit také na další zařízení, včetně série Galaxy S23 a skládacích modelů Z Fold5, a to během září. Stabilní verze aktualizace by měla být dostupná pro vybrané telefony rovněž od září.