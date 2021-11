Kompaktní Balmuda Phone z Japonska má 4,9" displej a design jako žádný jiný mobil

Fotografie: Balmuda

Přestože dnes může smartphony vyrábět takřka kdokoliv, málokdo má kuráž se postavit zavedeným společnostem na vysoce konkurenčním trhu chytrých telefonů. Jedním z takových odvážlivců je nově i japonská společnost Balmuda, která se specializuje na prémiové příslušenství do domácnosti, jako jsou čističky vzduchu, rýžovary nebo toustovače, jež se mají dle informací The Verge v Japonsku těšit obzvlášť velké popularitě.

Záda zdobí výrazné logo výrobce, telefon je dostupný v bílé a černé variantě

Balmuda Phone se tedy již svým původem značně odlišuje od většiny ostatních smartphonů. To, co jej v dnešní době činí naprostou raritou, je však design, potažmo velikost. Při pohledu z boku si lze všimnout netradičního designu, který nesází na hranaté rámečky a ostré linie, nýbrž na zaoblená záda s tloušťkou 13,7 mm v nejširším bodě. Na výšku by pak telefon měl mít zhruba 123 mm, šířka činí 69 mm a hmotnost pouhých 138 gramů.

Na zádech najdeme netradičně umístěnou čtečku otisků prstů v levém horním rohu a jedinou 48Mpx kamerku napravo. Selfie kamerka o rozlišení 8Mpx se pak usídlila v průstřelu 4,9" displeje s klasickým poměrem stran 16:9 a Full HD rozlišením. O pohon se stará již starší, avšak stále výkonný 5G čipset Snapdragon 765 s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Baterie nabídne kapacitu pouze 2 500 mAh, podporuje však alespoň bezdrátové nabíjení.

Podle prvních dojmů redaktorů theverge.com má být držení telefonu v ruce velmi pohodlné, a to právě díky malým rozměrům a zaobleným zádům. Také úroveň zpracování (plastové konstrukce) má být na slušné úrovni.

Balmuda Phone 5G Smartphone launched in Japan.



- 4.9" FHD+

- Snapdragon 765

- Android 11

- 13.7mm thick

- 138 Gram

- 2500mAh battery USB PD 3.0 wireless charging via USB type C

- 48MP rear

- 8MP front

- NFC type A/B/F felica

- IPX4

- 6GB+128GB $916 ~ ₹68,132 pic.twitter.com/ivse6ZkOYf — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 16, 2021

Jak už tomu u těchto raritních kousků bývá, bude tato novinka na prodej pouze na domácím (japonském) trhu, a to za nemalou cenu v přepočtu přibližně 25 tisíc korun včetně DPH. Toustovač Balmuda ostatně výrobce nabízí zhruba za třetinu ceny nově představeného smartphonu, prémiová cena tak není u této značky žádným překvapením.