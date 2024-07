Apple má problém ve Španělsku, podmínky v App Store prý nejsou rovné

Fotografie: Apple

Agentura Reuters upozornila na oznámení Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC – španělského antimonopolního úřadu), jenž ve středu uvedl, že zahájil vyšetřování možného protisoutěžního chování App Store společnosti Apple, což technologický gigant okamžitě popřel.

CNMC uvedl, že Apple mohl vývojářům mobilních aplikací prodávaných na jeho trhu s aplikacemi stanovit nerovné obchodní podmínky. Jak uvedl regulátor ve svém prohlášení, tyto praktiky by mohly být považovány za velmi závažné porušení zákona o hospodářské soutěži a mohla by za ně být uložena pokuta ve výši až 10 % celosvětových příjmů společnosti, což by firmu, která aktuálně vypadla z TOP 5 prodejců na důležitém v trhu v Číně, nepochybně bolelo.

„Španělští vývojáři všech velikostí soutěží v App Store za rovných podmínek,“ kontroloval v Apple prohlášení. „Společnost Apple bude i nadále spolupracovat se španělským úřadem pro hospodářskou soutěž, aby pochopila jeho obavy a reagovala na ně,“ dodali zástupci firmy z Cupertina.

Není to přitom ani zdaleka poprvé, co je Apple v podobných problémech, připomeňme, že v březnu dostal od Bruselu pokutu ve výši 1,84 miliardy eur (cca 45 miliard korun) za to, že americká společnost bránila službám pro streamování hudby informovat uživatele o možnostech platby mimo App Store. Současně také stále probíhá vyšetřování Applu (a dalších firem, tzv. strážců přístupu viz níže) ze strany Evropské komise související s nedodržením zákonu o digitálních trzích.

Co jsou to strážci přístupu?

Pojem strážci přístupu souvisí s aktem o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA), jehož cílem je zajistit konkurenční a spravedlivé trhy v digitálním sektoru Evropské unie. Evropská komise proto definovala tzv. gatekeepery (strážce přístupu), což jsou vlastně velké digitální platformy představující důležitou bránu mezi podniky a spotřebiteli. Komise tak v září 2023 vybrala šest firem (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft), které musely do 7. března 2024, kdy zákon vstoupil do platnosti, splnit všechny povinnosti DMA.