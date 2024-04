Apple v Číně z App Store smazal aplikace WhatsApp i Telegram. Proč?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Jak uvedla gsmarena.com s odkazem na zprávu agentury Reuters, Apple odstranil aplikace WhatsApp a Threads vlastněné společností Meta z App Store v Číně. Americké společnosti to měla nařídit vláda s odvoláním na obavy o národní bezpečnost. K situaci se stroze vyjádřil i zástupce Applu: „Jsme povinni dodržovat zákony v zemích, kde působíme, i když nesouhlasíme.“

Apple pulls WhatsApp, Threads from China app store after Beijing order https://t.co/pHUAx6lPa2 pic.twitter.com/DRFdhBmIRy — Reuters Tech News (@ReutersTech) April 19, 2024

Ostatní aplikace, které patří pod Metu, jako je Facebook, Messenger či Instagram, jsou přitom v Číně aktuálně stále ke stažení, stejně jako další populární sociální sítě typu YouTube nebo X. Nicméně mělo dojít také k odstranění aplikací Telegram a Signal, pravděpodobně ze stejných důvodů, ovšem k situaci se zatím nikdo nevyjádřil.

Podle odborníků na čínský technologický průmysl může současné nařízení vlády o zákazu vybraných aplikací souviset s novým zákonem z roku 2023, jenž vyžaduje, aby všechny aplikace dostupné v Číně byly registrovány u vlády. A na to měly společnosti čas do konce minulého měsíce, neboť předpis vstoupil v platnost 1. dubna.

Není to přitom první případ, kdy Apple musel v Číně odstranit aplikaci, která nevyhověla místním regulím. Už v 2017 Apple odstranil z App Store zpravodajskou aplikaci The New York Times právě s odůvodněním, že porušuje místní předpisy a zůstává nedostupná až do nynějška. Loni pak Apple musel stáhnout celou řadu aplikací podobných ChatGPT, když Peking upravil pravidla pro služby generativní umělé inteligence (AI). Na druhé straně proti Číně a jejím aplikacím bojuje i vláda USA, která chce například ByteDance donutit k prodeji TikToku, jinak ho zakáže. K bojům mezi dvěma největšími ekonomikami světa ale dochází i v oblasti hardwaru viz poslední zprávy o tom, že USA plánují přidat na „černou listinu“ další čtyři výrobce čipů z Číny.