Apple ulehčí přechod na Android díky Evropské unii

Fotografie: Apple

Jak upozornil The Verge, Apple vydal oficiální dokument (k prohlédnutí zde), jenž popisuje soulad společnosti se zákonem o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA), v němž mimo jiné oznámil, že uživatelé iPhonů budou nově moci odinstalovat Safari a také změnit výchozí aplikaci pro navigování.

Apple working on a ‘user-friendly’ way to transfer data from iPhone to Android https://t.co/LAvdqSmQpl by @nexusben — 9to5Mac (@9to5mac) March 7, 2024

Apple by měl uživatelům umožnit odinstalovat z iPhonů v EU prohlížeč Safari do konce roku 2024, dokument také prozrazuje, že firma pracuje na uživatelsky přívětivějším způsobu přenosu dat z iPhonů do telefonů s jiným operačním systémem s tím, že tato funkcionalita by měla být dostupná od podzimu příštího roku. To vše přitom jde nepřekvapivě na vrub novému zákonu Evropské unie o digitálních trzích, který vstoupil v platnost 6. března.

Dokument ale popisuje i další připravované novinky, jako je například „řešení pro přepínání prohlížečů“, jež umožní přenos dat mezi různými prohlížeči na stejném zařízení. To plánuje Apple zpřístupnit koncem roku 2024, případně začátkem roku 2025.

Jako pravděpodobnější se jeví, že budou nové funkce místně omezeny na region Evropské unie.

V dokumentu přitom není doslova uvedeno, zda Apple funkce uvede globálně, nebo budou exkluzivně dostupné pouze pro uživatele iPhonů v zemích Evropské unie. Jako pravděpodobnější se ale jeví, že budou místně omezeny právě na region EU, jako je tomu například u možnosti využívat obchody s aplikacemi třetích stran, což mimochodem hodlají využít velcí hráči na poli technologií, jako je například Meta, u níž už se před několika měsíci mluvilo o tom, že chce v Evropě umožnit skrze Facebook stahovat aplikace pro Android a iOS.

Apple v dokumentu o jeho souladu se zákonem o digitálních trzích k funkci přenosu dat z iPhonů do telefonů s jiným operačním systémem dodává, že funkce bude vycházet ze stávajících migračních nástrojů, jež už nabízejí jiné společnosti.