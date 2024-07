Apple Intelligence nabírá zpoždění, prý nedorazí s premiérou nových iPhonů

Letošní akce WWDC (Worldwide Developers Conference), která proběhla v červnu a přinesli jsme vám z ní obsáhlé zpravodajství, se nesla zejména v duchu umělé inteligence. Apple na ní totiž představil Apple Intelligence, která se má objevit v iOS, iPadOS a macOS a zahrnovat pokročilou práci s textem, obrázky a také vylepšenou Siri.

Podle agentury Bloomberg, jejíž zprávu převzala i další světová média jako Reuters, však funkce dorazí později, než se předpokládalo, takže by neměly být k dispozici během představení nové generace iPhonů, jejichž příchod se jako obvykle očekává v září. Pro našince se však tolik nemění, protože podle červnové zprávy Apple Intelligence letos vůbec nedorazí do zemí EU, a to kvůli Aktu o digitálních trzích.

NEW: Apple Intelligence will arrive later than anticipated, coming in iOS 18.1 and iPadOS 18.1 in October and missing the initial September releases. Still, 18.1 will go into beta for developers this week. https://t.co/LqXDvjO6ef