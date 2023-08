Sociální platforma X (dříve Twitter) boří nepsaná pravidla App Storu

Zdá se, že populární sociální síť Twitter, kterou Elon Musk nedávno překřtil na „X“ (s čímž se zákonitě pojí i změna loga), získala netradiční výhodu v rámci nepsaných pravidel virtuálního obchodu App Store. Ta běžně vývojářům neumožňují do virtuálního obchodu nahrát aplikaci označovanou pouze jedním písmenem, ačkoliv to pravidla Applu (jak si všimli redaktoři 9to5mac.com) dostupná na apple.com ani explicitně nezakazují. Uvádí se zde pouze, že název může mít nanejvýš 30 znaků, ovšem už nic o spodním limitu.

well someone talked to someone, because X is really now just “X” on the App Store



also… the tagline… pic.twitter.com/MvDDJSOUC1