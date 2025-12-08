Musk prý podá žalobu na Apple kvůli manipulaci v App Store

Elon Musk, kromě jiného zakladatel společnosti xAI, která vyvíjí umělou inteligenci, uvedl, že jeho firma okamžitě podnikne právní kroky proti Applu kvůli údajným manipulacím s žebříčkem aplikací v App Store. Musk v pondělí večer na platformě X obvinil Apple z hraní politických her, když podle něj Cupertino odmítá umístit jeho aplikace X a Grok mezi doporučené aplikace na iOS, přestože jsou v reálném žebříčku velmi úspěšné.
Unfortunately, what choice do we have?— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025
Apple didn’t just put their thumb on the scale, they put their whole body! https://t.co/NM7gaLwvyG
„Apple se chová tak, že žádná AI společnost kromě OpenAI nemůže dosáhnout první příčky v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních zákonů,“ řekl Musk. „Proč odmítáte zařadit aplikace X nebo Grok do vaší sekce ‘Must Have’, když je X nejstahovanější zpravodajskou aplikací na světě a Grok je pátý mezi všemi aplikacemi,“ zeptal se v dalším příspěvku.
Jak ale dodává The Verge, Musk obvinění zatím nepodložil žádnými veřejně dostupnými důkazy a není jasné, zda žalobu skutečně podal. Naši američtí kolegové pak dodávají, že je ironií, že právě Musk sám čelí obviněním z manipulace algoritmu na platformě X. Studie z roku 2024 totiž odhalila, že algoritmus X byl nastaven tak, aby zvyšoval viditelnost příspěvků samotného Muska. Šéf OpenAI Sam Altman aktuálně na Muskova obvinění v klidu reagoval sdílením zprávy z roku 2023, která ukazuje, že Musk měl vybudovaný systém na propagaci svých příspěvků po celé platformě.
Lots has been said about this, here is one thing: https://t.co/5selyH3Obv— Sam Altman (@sama) August 12, 2025
Není to přitom poprvé, co Musk vede spory s Applem i OpenAI a například loni po oznámení partnerství OpenAI s Applem o integraci ChatGPT do iPhonů, iPadů a Maců Musk dokonce pohrozil zákazem zařízení Apple v jeho firmách.
Připomeňme, že to není tak dlouho, co Elon Musk odhodil červenou čepici a naplno se vrátil do jeho firem poté, co oznámil konec ve vládní agentuře DOGE (Department of Government Efficiency, česky „Ministerstvo vládní efektivity“). Po několika měsících intenzivního zapojení do politiky, kdy byl blízkým spojencem prezidenta Trumpa, přitom Musk čelil kritice za zanedbávání svých firem a poklesu důvěry investorů. Podle Muska jeho „vládní mise“ skončila kvůli zákonem stanovenému limitu 130 dní, ovšem bylo to spíše tím, že narůstaly spory uvnitř administrativy, včetně ostrých konfliktů kvůli celní válce s Čínou, která ohrožovala export Tesly. Prohlubující se rozkol měl vyvrcholit poté, co Trump schválil projekt datových center OpenAI bez účasti Muskova xAI.