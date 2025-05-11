WhatsApp konečně přináší aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch

Populární komunikační aplikace WhatsApp konečně vyšla pro chytré hodinky Apple Watch (viz blog.whatsapp.com). Tato nová aplikace zásadně vylepšuje interakci se službou, jelikož umožňuje přístup k základním funkcím bez nutnosti vytahovat z kapsy telefon. Mnohé totiž obsloužíte právě skrze chytré zařízení na vašem zápěstí.
Nová aplikace pro hodinky Apple Watch přináší na zápěstí řadu klíčových funkcí, které byly dosud dostupné jen prostřednictvím zrcadlení notifikací, případně vůbec:
- Čtení celých zpráv: Uživatelé nyní mohou číst celé zprávy, a to včetně těch opravdu dlouhých
- Upozornění na hovory: Na displeji hodinek rovnou vidíte, kdo vám skrze WhatsApp volá
- Hlasové zprávy: Přímo skrze hodinky můžete poslouchat i nahrávat hlasové zprávy
- Reakce na zprávy: Na přijaté zprávy je skrze hodinky možné velmi rychle reagovat i pomocí emotikonů
- Historie chatů: Přímo na hodinkách uvidíte i značnou část historie různých chatů
Kvůli omezením systému watchOS je funkcionalita hovorů zatím základní. Uživatelé nemohou přímo volat nebo přijímat hovory prostřednictvím samotných Apple Watch, nicméně se jim zobrazí informace o tom, kdo volá, aniž by museli kontrolovat telefon.
WhatsApp uvádí, že příchod aplikace je pouze začátkem a slibuje další funkcionalitu v budoucích aktualizacích. Stejně jako na ostatních platformách, i aplikace pro Apple Watch podporuje end-to-end šifrování.
Aplikace WhatsApp je k dispozici pro Apple Watch 4 a novější, Apple Watch Ultra a novější a Apple Watch SE 2 a novější, které běží na operačním systému watchOS 10 nebo novějším.